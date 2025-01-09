Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Почему нельзя есть сало с чесноком — ответ диетологов arrow

Почему нельзя есть сало с чесноком — ответ диетологов

9 января 2025 00:29
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Почему нельзя есть сало с чесноком — диетологи объяснили
Сало с чесноком. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Сало с чесноком — традиционная украинская закуска, у которой много поклонников. Однако диетологи предупреждают, что такое сочетание может оказать негативное влияние на здоровье.

Новини.LIVE расскажут, почему следует осторожно относиться к этому блюду и какие есть альтернативы для здорового питания.

Читайте также:

Сало с чесноком — популярное украинское блюдо, которое часто подают на праздничных столах или в качестве закуски к водке. Это сочетание имеет своих поклонников, но диетологи предупреждают, что такое вкусное сочетание может быть не совсем полезным для организма. Нельзя есть сало с чесноком, или по крайней мере, почему к этому следует подходить с осторожностью.

можно ли есть сало с чесноком
Сало и лук. Фото: Freepik

1. Высокая калорийность и нагрузка на сердце

Сало — продукт с высоким содержанием насыщенных жиров и калорий. Это может вызвать увеличение уровня холестерина в крови, что в свою очередь приводит к повышенной нагрузке на сердце и сосуды. Если же добавить до этого чеснок, в составе которого естьопределенное количество эфирных масел, что может усилить нагрузку на желудок, то последствия для здоровья могут быть еще хуже.

Диетологи советуют людям с повышенным уровнем холестерина или с проблемами с сердцем избегать такого сочетания или хотя бы ограничить его употребление.

2. Тяжесть для желудка

Чеснок, хоть и обладает множеством полезных свойств — является естественным антибиотиком, укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение — может быть тяжелым для желудка, особенно когда потребляется в сочетании с жирными продуктами, такими как сало. Это может вызвать изжогу, вздутие, нарушение пищеварения и дискомфорт в животе, особенно у людей с чувствительной желудочно-кишечной системой.

Если у вас проблемы с кислотностью желудка или вы страдаете от гастрита, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни или других желудочных расстройств, такое сочетание может ухудшить состояние и вызвать дополнительные проблемы.

почему нельзя есть сало с чансиком
Сало и соусы. Фото: Freepik

3. Воздействие на уровень сахара в крови

И хотя сало не содержит углеводов, чеснок может повлиять на уровень сахара в крови. Это важно для людей, страдающих диабетом или имеющих склонность к этому заболеванию. Чеснок имеет способность влиять на уровень инсулина и в сочетании с жирами сала может создавать дополнительную нагрузку на организм.

4. Переваривание жира и чеснока

Чеснок, как и большинство других специй, имеет определенные активные вещества, стимулирующие выработку желудочных соков. Таким образом пища не усваивается должным образом, что вызывает тяжесть в желудке и вздутие.

Как избежать негативных последствий

Если вы не хотите отказываться от своего любимого сочетания сала с чесноком, есть несколько советов по уменьшению рисков для здоровья.

Умеренность в потреблении — есть сало с чесноком можно, но в умеренных количествах. Это позволит избежать излишней нагрузки на организм.

Замена сала на более легкие альтернативы — можно заменить сало на куриное филе или другие менее жирные продукты, также хорошо сочетающиеся с чесноком.

Контроль за чесноком — можно уменьшить количество чеснока в блюде, если он вызывает дискомфорт.

Сбалансированное питание — если вы хотите соединить сало с чесноком, обязательно сбалансируйте это с овощами, фруктами и другими здоровыми продуктами, которые помогут нейтрализовать негативный эффект от жира и острых специй.

Вывод

Сало с чесноком — это вкусная, но калорийная и тяжелая пища, которая может быть вредна для некоторых людей, в том числе для тех, кто имеет проблемы с сердцем, желудочно-кишечным трактом или уровнем холестерина. Однако если подходить к этому сочетанию с осторожностью и употреблять его в умеренных количествах, оно может оставаться частью вашего рациона.

Раньше мы писали о заготовке на зиму, которая должна быть в каждом доме — идеальная закуска из тонкого сала за копейки.

Еще рекомендуем ознакомиться с рецептом идеальной закуски маринованного сала в банке "пятиминутка" на зиму — должно быть в каждом доме.

Простой способ сохранить мясо при отключениях света — рецепт тушенки из курицы на зиму.

здоровье сало холестерин зелень чеснок

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:43 Преступники расстреляли семью на Черниговщине — как наказал суд

01:32 Мужчина хотел переправить уклонистов в Молдову — что решил суд

01:30 Адвокат объяснил, является ли инвалидность причиной для отсрочки

01:15 Украине нужна помощь ОБСЕ в борьбе с агрессией РФ, — Сибига

00:44 Зеленский ответил на петицию Гончаренко по демобилизации

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

00:30 В "Резерв+" не подтянуло данные ВВК — возможно ли бронирование

00:11 Пропагандист Тигран Кеосян впал в кому — что известно

Text

00:09 Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

8 января 2025

23:58 Мужчина не пришел в ТЦК из-за ухода за родителями — решение суда

23:55 Трамп оценил слова Зеленского о мире в Украине благодаря США

01:43 Преступники расстреляли семью на Черниговщине — как наказал суд

01:32 Мужчина хотел переправить уклонистов в Молдову — что решил суд

01:30 Адвокат объяснил, является ли инвалидность причиной для отсрочки

01:15 Украине нужна помощь ОБСЕ в борьбе с агрессией РФ, — Сибига

00:44 Зеленский ответил на петицию Гончаренко по демобилизации

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

00:30 В "Резерв+" не подтянуло данные ВВК — возможно ли бронирование

00:11 Пропагандист Тигран Кеосян впал в кому — что известно

8 января 2025

23:58 Мужчина не пришел в ТЦК из-за ухода за родителями — решение суда

23:55 Трамп оценил слова Зеленского о мире в Украине благодаря США

23:32 У Трампа заявили, что завершат войну в Украине за 100 дней

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

6 января 2025

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

Text

00:09 Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

8 января 2025
Text

22:03 Демченко ответил, есть ли угроза на белорусской границе

Text

19:00 Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час

Text

17:50 Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

Text

12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

Text

09:39 Офицер ВСУ прокомментировал слухи об оккупации Курахово

Text

08:20 Нардеп высказался о возможном проведении выборов

Text

08:00 Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья