Можна печериці їсти сирими і яка термічна обробка потрібна

Сирі печериці. Фото: Freepik

На просторах інтернету можна зустріти рецепти з використанням сирих печериць. Справді, на перший погляд, якщо з'їсти сирий гриб нічого не буде. Насправді ці гриби не можна їсти сирими з кількох причин.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Печериці, як і багато інших видів грибів, містять у собі деякі речовини, які можуть бути шкідливими для здоров'я, якщо їх вживати у сирому вигляді. Є кілька причин, чому печериці категорично не рекомендується їсти у сирому вигляді.

Труднощі у перетравленні

Сирі печериці містять хітіназу, фермент, який може утруднити травлення. Цей фермент може викликати дискомфорт у шлунку у деяких людей і призвести до неприємних харчових реакцій.

Ризик зараження бактеріями та паразитами

Сирі гриби можуть бути забруднені бактеріями та паразитами, які можуть спричинити харчове отруєння чи інші захворювання. Гриби можуть легко поглинути бактерії із навколишнього середовища, особливо якщо вони ростуть в умовах недостатньої гігієни.

Сирі печериці. Фото: Freepik

Низьке засвоєння поживних речовин

Хоча печериці містять багато корисних поживних речовин, включаючи вітаміни, мінерали та антиоксиданти, деякі з них можуть бути погано засвоєні у сирому стані. Теплова обробка допомагає зруйнувати клітинні стінки грибів, що полегшує засвоєння поживних речовин.

Можливість алергічних реакцій

Вживання сирих печериць також може спричинити алергічні реакції у деяких людей. Хоча алергії на гриби досить рідкісні, вони все ж таки можуть проявитися у деяких людей, особливо якщо вони мають схильність до алергії на інші продукти.

Сирі печериці. Фото: Freepik

Для безпечного та здорового вживання рекомендується теплова обробка печериць перед вживанням. Таким чином, можна уникнути потенційних ризиків та насолодитися всіма корисними властивостями цього смачного гриба.

Раніше ми писали, чи потрібно варити печериці перед приготуванням.

Також ми розповідали про три головні спеції від старості та хвороб, які мають бути в раціоні щодня.

Радимо ознайомитися з інформацією про сушений часник — користь та шкода для організму.