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Почему шампиньоны категорически нельзя употреблять в сыром виде

5 апреля 2024 06:45
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Янина Томенко
Редактор
Можно шампиньоны есть сырыми и какая термическая обработка нужна
Сырые шампиньоны. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

На просторах интернета можно встретить рецепты с использованием сырых  шампиньонов. Действительно, на первый взгляд, если съесть сырой гриб, ничего не будет. На самом же деле эти грибы нельзя есть сырыми по нескольким причинам. 

Об этом сообщают Новини.LIVE. 

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Шампиньоны, как и многие другие виды грибов, содержат в себе некоторые вещества, которые могут быть вредными для здоровья, если их употреблять в сыром виде. Есть несколько причин, почему шампиньоны категорически не рекомендуется есть в сыром состоянии. 

Трудности в переваривании 

Сырые шампиньоны содержат хитиназу, фермент, который может затруднить пищеварение. Этот фермент может вызвать дискомфорт в желудке у некоторых людей и привести к неприятным пищевым реакциям.

Риск заражения бактериями и паразитами

Сырые грибы могут быть загрязнены бактериями и паразитами, которые могут вызвать пищевое отравление или другие заболевания. Грибы могут легко поглотить бактерии из окружающей среды, особенно если они растут в условиях недостаточной гигиены.

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Сырые шампиньоны. Фото: Freepik

Низкое усвоение питательных веществ

Хотя шампиньоны содержат много полезных питательных веществ, включая витамины, минералы и антиоксиданты, некоторые из них могут быть плохо усвоены в сыром состоянии. Тепловая обработка помогает разрушить клеточные стенки грибов, что облегчает усвоение питательных веществ.

Возможность аллергических реакций

Употребление сырых шампиньонов также может вызвать аллергические реакции у некоторых людей. Хотя аллергии на грибы довольно редки, они все же могут проявиться у некоторых людей, особенно если они имеют предрасположенность к аллергии на другие продукты.

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Сырые шампиньоны. Фото: Freepik

Для безопасного и здорового употребления рекомендуется тепловая обработка шампиньонов перед употреблением. Таким образом, можно избежать потенциальных рисков и насладиться всеми полезными свойствами этого вкусного гриба.

Ранее мы писали нужно ли варить шампиньоны перед приготовлением.

Также мы рассказівали про три главные специи от старости и болезней, которые должны быть в рационе каждый день. 

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