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Чому сиром не можна снідати — список протипоказань

15 серпня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Чому не рекомендується снідати сиром – список протипоказань та можливі ризики
Молочні продукти. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Сніданок — це один з найважливіших прийомів їжі, оскільки він забезпечує організм енергією на першу половину дня. Часто для сніданку вибирають продукти, які здаються корисними та поживними, і сир — один із таких продуктів.

Новини.LIVE розкажуть про кілька причин, через які вживання сиру на сніданок може бути не найкращим вибором.

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Висока кількість білка

По-перше, сир містить високу кількість білка. Білок необхідний для підтримки м'язової маси, імунітету і загального функціонування організму, та його надмірне споживання вранці може призвести до відчуття тяжкості в шлунку. Організму може знадобитися більше часу та енергії на перетравлення білка, що може спричинити почуття втоми, а не бадьорості, яку ми очікуємо після сніданку.

чим корисний сир
Сир у тарілці. Фото: Freepik

Другий важливий аспект — кислотність сиру. Сир має слабокислу реакцію, яка може підвищувати кислотність шлункового соку. Для людей, які страждають на гастрит або підвищену кислотність шлунка, це може стати проблемою, викликаючи дискомфорт і навіть загострення захворювання.

Крім того, сир сам не є джерелом швидких вуглеводів, які необхідні для швидкого підвищення рівня енергії. Після нічного відпочинку рівень глюкози в крові низький, і щоб почуватися енергійно та активно, організму потрібні продукти, які швидко підвищують цей рівень. Вживання сиру без поєднання з іншими продуктами, що містять вуглеводи, може призвести до дефіциту енергії, що вплине на вашу продуктивність протягом дня.

чи можна їсти сир на сніданок
Сир і цукор. Фото: Freepik

Ще одним важливим аспектом є те, що сир містить велику кількість кальцію. Хоча кальцій є надзвичайно важливим для здоров'я кісток, його надмірне споживання вранці може перешкоджати засвоєнню інших важливих мінералів, таких як залізо та магній, які також необхідні для нормального функціонування організму.

Зрештою, важливо враховувати індивідуальні особливості організму. Не всі люди однаково добре засвоюють молочні продукти. У деяких випадках це може спричинити дискомфорт, здуття або інші проблеми із травленням.

Таким чином, хоча сир є корисним продуктом, який варто включати до раціону, вживати його на сніданок потрібно обдумано. Найкраще поєднувати його з іншими продуктами, що містять вуглеводи та корисні жири, або вживати в інший час дня, коли організм краще підготовлений до травлення білка.

Раніше ми писали чим корисний кефір і кому не можна його пити.

Ще ми розповідали, кому не можна їсти сир.

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