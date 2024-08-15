Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Почему творогом нельзя завтракать — список противопоказаний arrow

Почему творогом нельзя завтракать — список противопоказаний

15 августа 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Почему не рекомендуется завтракать творогом — список противопоказаний и возможные риски
Молочные продукты. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Завтрак — это один из самых важных приемов пищи, так как он обеспечивает организм энергией на первую половину дня. Часто для завтрака выбирают продукты, которые кажутся полезными и питательными, и творог — один из таких продуктов. 

Новини.LIVE расскажут про несколько причин, по которым употребление творога на завтрак может быть не самым лучшим выбором.

Читайте также:

Высокое количество белка

Во-первых, творог содержит высокое количество белка. Белок необходим для поддержания мышечной массы, иммунитета и общего функционирования организма, но его избыточное потребление утром может привести к ощущению тяжести в желудке. Организму может потребоваться больше времени и энергии на переваривание белка, что может вызвать чувство усталости, а не бодрости, которую мы ожидаем после завтрака.

чем полезен творог
Творог в тарелке. Фото: Freepik

Второй важный аспект — кислотность творога. Творог обладает слабокислой реакцией, которая может повышать кислотность желудочного сока. Для людей, страдающих гастритом или повышенной кислотностью желудка, это может стать проблемой, вызывая дискомфорт и даже обострение заболевания.

Кроме того, творог сам по себе не является источником быстрых углеводов, которые необходимы для быстрого повышения уровня энергии. После ночного отдыха уровень глюкозы в крови низок, и чтобы чувствовать себя энергично и активно, организму нужны продукты, которые быстро поднимают этот уровень. Употребление творога без сочетания с другими продуктами, содержащими углеводы, может привести к дефициту энергии, что отразится на вашей продуктивности в течение дня.

можно ли есть творог на завтрак
Творог и сахар. Фото: Freepik

Еще одним важным аспектом является то, что творог содержит большое количество кальция. Хотя кальций чрезвычайно важен для здоровья костей, его чрезмерное потребление утром может препятствовать усвоению других важных минералов, таких как железо и магний, которые также необходимы для нормального функционирования организма.

Наконец, важно учитывать индивидуальные особенности организма. Не все люди одинаково хорошо усваивают молочные продукты. В некоторых случаях это может вызвать дискомфорт, вздутие или другие проблемы с пищеварением.

Таким образом, хотя творог является полезным продуктом, который стоит включать в рацион, употреблять его на завтрак нужно обдуманно. Лучше всего сочетать его с другими продуктами, содержащими углеводы и полезные жиры, или употреблять в другое время дня, когда организм лучше подготовлен к перевариванию белка.

Ранее мы писали, чем полезен кефир и кому нельзя его пить

Еще мы рассказывали, кому нельзя есть творог

лайфхаки Завтрак творог молочные продукты идея для завтрака

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 Цены на черный металл в Украине — сколько стоит 1 кг лома в августе

06:30 Цены на подсолнечник в Украине — сколько стоит тонна зерна в августе

Эксклюзив

06:27 В Институте зоологии ответили, есть ли в Украине ядовитые змеи

06:10 Пенсии за границей будут платить по-новому — ключевые изменения

06:01 Ощадбанк из-за путаницы блокирует социальные счета — что нужно знать

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

05:47 Путин не сможет заморозить войну — Подоляк о выгоде Украины от операции в Курской области

Эксклюзив

05:35 Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

05:27 Солнце будет печь как бешеное — синоптики предупредили о жаре на Одесчине сегодня

05:13 В Курской области копателям траншей готовы платить до $4 000 — спешат перед приходом ВСУ

05:07 В Полтавской области прогремели взрывы — что известно об атаке

06:40 Цены на черный металл в Украине — сколько стоит 1 кг лома в августе

06:30 Цены на подсолнечник в Украине — сколько стоит тонна зерна в августе

Эксклюзив

06:27 В Институте зоологии ответили, есть ли в Украине ядовитые змеи

06:10 Пенсии за границей будут платить по-новому — ключевые изменения

06:01 Ощадбанк из-за путаницы блокирует социальные счета — что нужно знать

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

05:47 Путин не сможет заморозить войну — Подоляк о выгоде Украины от операции в Курской области

Эксклюзив

05:35 Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

05:27 Солнце будет печь как бешеное — синоптики предупредили о жаре на Одесчине сегодня

05:13 В Курской области копателям траншей готовы платить до $4 000 — спешат перед приходом ВСУ

05:07 В Полтавской области прогремели взрывы — что известно об атаке

18:43 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

Text

20:42 Российский оппозиционер Чичваркин объяснил, как Кремль находит деньги для продолжения войны

Text

17:50 Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

Text

17:50 Перебрасывание российских новобранцев в Курск и что скрывают на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Text

17:01 Эксперт назвал сумму, которую Россия зарабатывает от транзита газа через Украину

Text

13:43 Нардеп Крейденко предупредил об опасности эвакуации россиян в Украину

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

13:00 РФ выводит часть войск из Украины и какую территорию контролируют ВСУ — эфир День.LIVE

Text

10:32 Генерал ВСУ заявил о смертельной опасности любых переговоров с Россией

Text

08:00 Сотни военных РФ в плену и новые ограничения Нацбанка — эфир Ранок.LIVE

13 августа 2024
Text

20:20 Верещук объяснила, как враг использует местное население на прифронтовых территориях для диверсий

Text

19:55 Верещук объяснила важность эвакуации взрослых и детей с прифронтовых территорий Украины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут