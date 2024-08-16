Човлент по-закарпатськи, смачна єврейська страва — покроковий рецепт

Човлент по-закарпатськи — єврейська смачна та поживна страва
Човлент по-закарпатськи — це справжня кулінарна знахідка, що поєднує в собі багаті традиції єврейської кухні та неповторний смак Закарпаття. Смачна, поживна та неймовірно ароматна страва, яка ідеально підходить для сімейних обідів. Лише один раз спробувавши, ви назавжди полюбите цей кулінарний шедевр.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.
Вам знадобиться:
- перлова каша 200 г;
- квасоля 500 г;
- м'ясо 500 г;
- морква 2 шт;
- цибуля 2 шт;
- помідор 1 шт;
- часник 3 зубчики;
- сіль, перець за смаком;
- зелень петрушки;
- соняшникова олія 4-5 ст ложок.
Спосіб приготування
Перлову кашу залити водою та залишити на ніч. Перед приготуванням страви зварити до готовності.
Також потрібно зварити квасолю до готовності. Шматочки м'яса обсмажити, потім додати цибулю та моркву.
У глечики кладемо перлову кашу, потім квасолю, тертий часник та смажене м'ясо. Зверху додати зелені.
Запікати при 180 ºС протягом 30 хвилин.
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