Човлент по-закарпатськи, смачна єврейська страва — покроковий рецепт

Човлент по-закарпатськи. Фото: YouTube @olga_salkay

Човлент по-закарпатськи — це справжня кулінарна знахідка, що поєднує в собі багаті традиції єврейської кухні та неповторний смак Закарпаття. Смачна, поживна та неймовірно ароматна страва, яка ідеально підходить для сімейних обідів. Лише один раз спробувавши, ви назавжди полюбите цей кулінарний шедевр.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.

Читайте також:

Вам знадобиться:

перлова каша 200 г;

квасоля 500 г;

м'ясо 500 г;

морква 2 шт;

цибуля 2 шт;

помідор 1 шт;

часник 3 зубчики;

сіль, перець за смаком;

зелень петрушки;

соняшникова олія 4-5 ст ложок.

Спосіб приготування

Перлову кашу залити водою та залишити на ніч. Перед приготуванням страви зварити до готовності.

Варена квасоля. Фото: YouTube @olga_salkay

Також потрібно зварити квасолю до готовності. Шматочки м'яса обсмажити, потім додати цибулю та моркву.

М'ясо та морква. Фото: YouTube @olga_salkay

У глечики кладемо перлову кашу, потім квасолю, тертий часник та смажене м'ясо. Зверху додати зелені.

М'ясо та картопля. Фото: YouTube @olga_salkay

Запікати при 180 ºС протягом 30 хвилин.

Готова страва. Фото: YouTube @olga_salkay

Раніше ми писали про соковиті котлети з дитинства за рецептом бабусі.

Ще ми розповідали, як приготувати котлети у духовці — простий рецепт.

Також радимо ознайомитися з ідеальним рецептом хрустких, але соковитих котлет.