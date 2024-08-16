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Човлент по-закарпатськи — єврейська смачна та поживна страва

16 серпня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Човлент по-закарпатськи, смачна єврейська страва — покроковий рецепт
Човлент по-закарпатськи. Фото: YouTube @olga_salkay
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Човлент по-закарпатськи — це справжня кулінарна знахідка, що поєднує в собі багаті традиції єврейської кухні та неповторний смак Закарпаття. Смачна, поживна та неймовірно ароматна страва, яка ідеально підходить для сімейних обідів. Лише один раз спробувавши, ви назавжди полюбите цей кулінарний шедевр.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня

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Вам знадобиться: 

  • перлова каша 200 г;
  • квасоля 500 г;
  • м'ясо 500 г;
  • морква 2 шт;
  • цибуля 2 шт;
  • помідор 1 шт;
  • часник 3 зубчики;
  • сіль, перець за смаком;
  • зелень петрушки;
  • соняшникова олія 4-5 ст ложок. 

Спосіб приготування 

Перлову кашу залити водою та залишити на ніч. Перед приготуванням страви зварити до готовності. 

як приготувати свинину в глечиках
Варена квасоля. Фото: YouTube @olga_salkay

Також потрібно зварити квасолю до готовності. Шматочки м'яса обсмажити, потім додати цибулю та моркву. 

рецепт вечері у глечиках
М'ясо та морква. Фото: YouTube @olga_salkay

У глечики кладемо перлову кашу, потім квасолю, тертий часник та смажене м'ясо. Зверху додати зелені. 

що приготувати у глечиках
М'ясо та картопля. Фото: YouTube @olga_salkay

Запікати при 180 ºС протягом 30 хвилин. 

страва у глечиках в духовці
Готова страва. Фото: YouTube @olga_salkay

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рецепти лайфхаки м'ясо Вечеря картопля Українська кухня

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Оновлено

03:12 Повторна повітряна тривога — окупанти наготовили балістичні ракети

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