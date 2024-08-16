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Човлент по-закарпатски — еврейское вкусное и питательное блюдо

16 августа 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Човлент по-закарпатски, вкусное еврейское блюдо – пошаговый рецепт
Челлент по-закарпатски. Фото: YouTube @olga_salkay
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Човлент по-закарпатски — это настоящая кулинарная находка, сочетающая в себе богатые традиции еврейской кухни и неповторимый вкус Закарпатья. Вкусное, питательное и невероятно ароматное блюдо, идеально подходящее для семейных обедов. Лишь однажды попробовав, вы навсегда полюбите этот кулинарный шедевр.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатська Господиня.

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Вам понадобится:

  • перловая каша 200 г;
  • фасоль 500 г;
  • мясо 500 г;
  • морковь 2 шт;
  • лук 2 шт;
  • помидор 1 шт;
  • чеснок 3 зубчика;
  • соль, перец по вкусу;
  • зелень петрушки;
  • подсолнечное масло 4-5 ст. ложек.

Способ приготовления

Перловую кашу залить водой и оставить на ночь. Перед приготовлением сварить до готовности.

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Вареная фасоль. Фото: YouTube @olga_salkay

Также нужно сварить фасоль до готовности. Кусочки мяса обжарить, затем добавить лук и морковь.

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Мясо и морковь. Фото: YouTube @olga_salkay

В горшочки кладем перловую кашу, затем фасоль, тертый чеснок и жареное мясо. Сверху добавить зелень.

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Мясо и картофель. Фото: YouTube @olga_salkay

Запекать при 180 ºС в течение 30 минут.

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Готовое блюдо. Фото: YouTube @olga_salkay

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