Човлент по-закарпатски, вкусное еврейское блюдо – пошаговый рецепт

Челлент по-закарпатски. Фото: YouTube @olga_salkay

Човлент по-закарпатски — это настоящая кулинарная находка, сочетающая в себе богатые традиции еврейской кухни и неповторимый вкус Закарпатья. Вкусное, питательное и невероятно ароматное блюдо, идеально подходящее для семейных обедов. Лишь однажды попробовав, вы навсегда полюбите этот кулинарный шедевр.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатська Господиня.

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Вам понадобится:

перловая каша 200 г;

фасоль 500 г;

мясо 500 г;

морковь 2 шт;

лук 2 шт;

помидор 1 шт;

чеснок 3 зубчика;

соль, перец по вкусу;

зелень петрушки;

подсолнечное масло 4-5 ст. ложек.

Способ приготовления

Перловую кашу залить водой и оставить на ночь. Перед приготовлением сварить до готовности.

Вареная фасоль. Фото: YouTube @olga_salkay

Также нужно сварить фасоль до готовности. Кусочки мяса обжарить, затем добавить лук и морковь.

Мясо и морковь. Фото: YouTube @olga_salkay

В горшочки кладем перловую кашу, затем фасоль, тертый чеснок и жареное мясо. Сверху добавить зелень.

Мясо и картофель. Фото: YouTube @olga_salkay

Запекать при 180 ºС в течение 30 минут.

Готовое блюдо. Фото: YouTube @olga_salkay

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