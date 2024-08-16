Човлент по-закарпатски, вкусное еврейское блюдо – пошаговый рецепт

Човлент по-закарпатски — еврейское вкусное и питательное блюдо
Човлент по-закарпатски — это настоящая кулинарная находка, сочетающая в себе богатые традиции еврейской кухни и неповторимый вкус Закарпатья. Вкусное, питательное и невероятно ароматное блюдо, идеально подходящее для семейных обедов. Лишь однажды попробовав, вы навсегда полюбите этот кулинарный шедевр.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатська Господиня.
Вам понадобится:
- перловая каша 200 г;
- фасоль 500 г;
- мясо 500 г;
- морковь 2 шт;
- лук 2 шт;
- помидор 1 шт;
- чеснок 3 зубчика;
- соль, перец по вкусу;
- зелень петрушки;
- подсолнечное масло 4-5 ст. ложек.
Способ приготовления
Перловую кашу залить водой и оставить на ночь. Перед приготовлением сварить до готовности.
Также нужно сварить фасоль до готовности. Кусочки мяса обжарить, затем добавить лук и морковь.
В горшочки кладем перловую кашу, затем фасоль, тертый чеснок и жареное мясо. Сверху добавить зелень.
Запекать при 180 ºС в течение 30 минут.
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