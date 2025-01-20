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"Чудернацький" східний пиріг — просто змішайте молоко та корицю

20 січня 2025 03:19
Марина Євтягіна - Редактор
Чудернацький східний пиріг — рецепт з двох основних інгредієнтів для ніжного смаку
Східний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

"Чудернацький" східний пиріг — це десерт, який підкорює своєю простотою та вишуканим смаком. Мінімум зусиль, лише молоко, кориця та кілька хвилин на приготування. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • 180 мл. теплого  молока;
  • 20 г цукру;
  • 5 г дріжджів сухих;
  • 350 г борошна;
  • 40 г вершкового масла;
  • сіль;
  • 1 яйце. 

Для посипання:

  • 130 г цукру;
  • 10 г кокосового чи ванільного цукру;
  • 1 ст. л. кориці;
  • 40 г вершкового масла розтопленого.

Спосіб приготування 

Змішати у склянці тепле молоко з цукром і сухими дріжджами, відставити у бік. В окрему миску всипати борошно, влити розтоплене вершкове масло, посолити та вбити яйце. Влити розведені дріжджі та замісити тісто руками.

східний пиріг — просто змішайте молоко та корицю
Борошно та яйце. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти тісто у миску, накрити харчовою плівкою та залишити відпочити. Змішати у мисці цукор, кокосовий цукор і корицю.

рецепт східний пиріг — просто змішайте молоко та корицю
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Розкачати тісто у пласт, нарізати шматочками або кубиками, сформувати руками кульки.

рецепт східного пирога
Кориця та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

Обмакнути кульки спочатку у розтопленому вершковому маслі, а потім у сухій суміші.

простий рецепт східного пирога
Кульки з тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти кульки у змащену олією форму для запікання. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 30 хвилин.

смачний рецепт східного пирога
Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

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