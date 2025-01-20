Чудернацький східний пиріг — рецепт з двох основних інгредієнтів для ніжного смаку

Східний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

"Чудернацький" східний пиріг — це десерт, який підкорює своєю простотою та вишуканим смаком. Мінімум зусиль, лише молоко, кориця та кілька хвилин на приготування.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

180 мл. теплого молока;

20 г цукру;

5 г дріжджів сухих;

350 г борошна;

40 г вершкового масла;

сіль;

1 яйце.

Для посипання:

130 г цукру;

10 г кокосового чи ванільного цукру;

1 ст. л. кориці;

40 г вершкового масла розтопленого.

Спосіб приготування

Змішати у склянці тепле молоко з цукром і сухими дріжджами, відставити у бік. В окрему миску всипати борошно, влити розтоплене вершкове масло, посолити та вбити яйце. Влити розведені дріжджі та замісити тісто руками.

Борошно та яйце. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти тісто у миску, накрити харчовою плівкою та залишити відпочити. Змішати у мисці цукор, кокосовий цукор і корицю.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Розкачати тісто у пласт, нарізати шматочками або кубиками, сформувати руками кульки.

Кориця та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

Обмакнути кульки спочатку у розтопленому вершковому маслі, а потім у сухій суміші.

Кульки з тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти кульки у змащену олією форму для запікання. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 30 хвилин.

Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших десертів

Торт без випікання — лише три складники та багато шоколадного крему.

Також радимо звернути увагу на низькокалорійний рецепт десерту від відомого кухаря без цукру, який можна їсти щодня.

Зверніть увагу на бюджетний рецепт шоколадного торта, який готується без грама борошна — лише з чотирьох інгредієнтів.