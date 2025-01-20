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"Чудернацький" восточный пирог — просто смешайте молоко и корицу

20 января 2025 03:19
Марина Евтягина - Редактор
Чудернацький восточный пирог – рецепт из двух основных ингредиентов для нежного вкуса
Восточный пирог. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

"Чудернацький" восточный пирог — это десерт, который покоряет своей простотой и изысканным вкусом. Минимум усилий, только молоко, корица и несколько минут на приготовление.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • 180 мл. теплого молока;
  • 20 г сахара;
  • 5 г дрожжей сухих;
  • 350 г муки;
  • 40 г сливочного масла;
  • соль;
  • 1 яйцо;

Для посыпки:

  • 130 г сахара;
  • 10 г кокосового или ванильного сахара;
  • 1 ст. л. корицы;
  • 40 г сливочного масла растопленного.

Способ приготовления

Смешать в стакане теплое молоко с сахаром и сухими дрожжами, отставить в сторону. В отдельную миску всыпать муку, влить растопленное сливочное масло, посолить и вбить яйцо. Влить разведенные дрожжи и замесить тесто руками.

восточный пирог - просто смешайте молоко и корицу
Мука и яйцо. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить тесто в миску, накрыть пищевой пленкой и оставить отдохнуть. Смешать в миске сахар, кокосовый сахар и корицу.

рецепт восточный пирог - просто смешайте молоко и корицу
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Раскатать тесто в пласт, нарезать кусочками или кубиками, сформировать руками шарики.

рецепт восточного пирога
Корица и сахар. Фото: gospodynka.com.ua

Обмакнуть шарики сначала в растопленном сливочном масле, а затем в сухой смеси.

простой рецепт восточного пирога
Шарики из теста. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить шарики в смазанную растительным маслом форму для запекания. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 30 минут.

вкусный рецепт восточного пирога
Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

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