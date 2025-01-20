Чудернацький восточный пирог – рецепт из двух основных ингредиентов для нежного вкуса

Восточный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

"Чудернацький" восточный пирог — это десерт, который покоряет своей простотой и изысканным вкусом. Минимум усилий, только молоко, корица и несколько минут на приготовление.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

180 мл. теплого молока;

20 г сахара;

5 г дрожжей сухих;

350 г муки;

40 г сливочного масла;

соль;

1 яйцо;

Для посыпки:

130 г сахара;

10 г кокосового или ванильного сахара;

1 ст. л. корицы;

40 г сливочного масла растопленного.

Способ приготовления

Смешать в стакане теплое молоко с сахаром и сухими дрожжами, отставить в сторону. В отдельную миску всыпать муку, влить растопленное сливочное масло, посолить и вбить яйцо. Влить разведенные дрожжи и замесить тесто руками.

Мука и яйцо. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить тесто в миску, накрыть пищевой пленкой и оставить отдохнуть. Смешать в миске сахар, кокосовый сахар и корицу.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Раскатать тесто в пласт, нарезать кусочками или кубиками, сформировать руками шарики.

Корица и сахар. Фото: gospodynka.com.ua

Обмакнуть шарики сначала в растопленном сливочном масле, а затем в сухой смеси.

Шарики из теста. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить шарики в смазанную растительным маслом форму для запекания. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 30 минут.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

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