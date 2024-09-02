Овочева закрутка з кабачками на зиму — покроковий рецепт

Чудова овочева закрутка на зиму з кабачками — смачніше за лечо й аджику
Підготуйтеся до зими з чудовою овочевою закруткою, яка стане справжньою родзинкою вашої комори! Цей рецепт з кабачками перевершить за смаком навіть улюблені лечо й аджику, даруючи вам насолоду у холодні місяці.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- кабачки 2 кг (вага без шкірки);
- сіль щіпка;
- перець солодкий 500 г;
- помідори 800 г;
- олія 100 мл;
- цибуля 500 г;
- морква 500 г;
- томатна паста 3 ст. л.;
- сіль 1 ст. л.;
- цукор 2 ст. л.;
- перець чорний мелений 0,5 ч. л.;
- часник 2 головки;
- оцет 9% 1 ст. л.
Спосіб приготування
Кабачки промити, очистити від шкірки та нарізати дрібними кубиками. Оскільки кабачки досить вологі, їх перекласти на сито, посипати сіллю, перемішати і залишити, щоб зайва рідина стекла. Це допоможе зробити закрутку густішою.
У чашу блендера нарізати шматочками перець і помідори, потім подрібнити їх.
На олії обсмажити дрібно нарізану цибулю до прозорості, додати терту моркву, перемішати і обсмажити до м'якості моркви.
До овочів додати кабачки без рідини, ретельно перемішати. Постійно помішуючи лопаткою, тушкувати на великому вогні до закипання, приблизно 15 хвилин.
Додати томатну пасту, перемішати і готувати ще 3 хвилини. Потім влити подрібнену суміш з помідорів та перцю і тушкувати ще 6 хвилин, зменшивши вогонь до середнього. Додати сіль, цукор, чорний перець, подрібнений часник і оцет. Перемішати і варити ще 1-2 хвилини.
Отриману масу викласти у стерилізовані банки, щільно закрутити стерилізованими кришками. Банки перевернути догори дном, укутати рушниками і залишити до повного охолодження.
Раніше ми писали про рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, до основних м'ясних страв або супу та рагу, а дехто їсть її прямо зі свіжим хлібом.
Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.
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