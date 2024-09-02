Овочева закрутка з кабачками на зиму — покроковий рецепт

Овочева закрутка. Фото: gospodynka.com.ua

Підготуйтеся до зими з чудовою овочевою закруткою, яка стане справжньою родзинкою вашої комори! Цей рецепт з кабачками перевершить за смаком навіть улюблені лечо й аджику, даруючи вам насолоду у холодні місяці.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

кабачки 2 кг (вага без шкірки);

сіль щіпка;

перець солодкий 500 г;

помідори 800 г;

олія 100 мл;

цибуля 500 г;

морква 500 г;

томатна паста 3 ст. л.;

сіль 1 ст. л.;

цукор 2 ст. л.;

перець чорний мелений 0,5 ч. л.;

часник 2 головки;

оцет 9% 1 ст. л.

Спосіб приготування

Кабачки промити, очистити від шкірки та нарізати дрібними кубиками. Оскільки кабачки досить вологі, їх перекласти на сито, посипати сіллю, перемішати і залишити, щоб зайва рідина стекла. Це допоможе зробити закрутку густішою.

Нарізані кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

У чашу блендера нарізати шматочками перець і помідори, потім подрібнити їх.

Часник та спеції. Фото: gospodynka.com.ua

На олії обсмажити дрібно нарізану цибулю до прозорості, додати терту моркву, перемішати і обсмажити до м'якості моркви.

Кабачки та овочі. Фото: gospodynka.com.ua

До овочів додати кабачки без рідини, ретельно перемішати. Постійно помішуючи лопаткою, тушкувати на великому вогні до закипання, приблизно 15 хвилин.

Часник та спеції. Фото: gospodynka.com.ua

Додати томатну пасту, перемішати і готувати ще 3 хвилини. Потім влити подрібнену суміш з помідорів та перцю і тушкувати ще 6 хвилин, зменшивши вогонь до середнього. Додати сіль, цукор, чорний перець, подрібнений часник і оцет. Перемішати і варити ще 1-2 хвилини.

Овочева заготовка. Фото: gospodynka.com.ua

Отриману масу викласти у стерилізовані банки, щільно закрутити стерилізованими кришками. Банки перевернути догори дном, укутати рушниками і залишити до повного охолодження.

Раніше ми писали про рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, до основних м'ясних страв або супу та рагу, а дехто їсть її прямо зі свіжим хлібом.

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.