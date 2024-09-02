Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Чудова овочева закрутка на зиму з кабачками — смачніше за лечо й аджику arrow

Чудова овочева закрутка на зиму з кабачками — смачніше за лечо й аджику

2 вересня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Овочева закрутка з кабачками на зиму — покроковий рецепт
Овочева закрутка. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Підготуйтеся до зими з чудовою овочевою закруткою, яка стане справжньою родзинкою вашої комори! Цей рецепт з кабачками перевершить за смаком навіть улюблені лечо й аджику, даруючи вам насолоду у холодні місяці. 

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кабачки 2 кг (вага без шкірки);
  • сіль щіпка;
  • перець солодкий 500 г;
  • помідори 800 г;
  • олія 100 мл;
  • цибуля 500 г;
  • морква 500 г;
  • томатна паста 3 ст. л.;
  • сіль 1 ст. л.;
  • цукор 2 ст. л.;
  • перець чорний мелений 0,5 ч. л.;
  • часник 2 головки;
  • оцет 9% 1 ст. л.

Спосіб приготування 

Кабачки промити, очистити від шкірки та нарізати дрібними кубиками. Оскільки кабачки досить вологі, їх перекласти на сито, посипати сіллю, перемішати і залишити, щоб зайва рідина стекла. Це допоможе зробити закрутку густішою.

закрутка з кабачками на зиму
Нарізані кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

У чашу блендера нарізати шматочками перець і помідори, потім подрібнити їх.

рецепт овочевої заготовки
Часник та спеції. Фото: gospodynka.com.ua

На олії обсмажити дрібно нарізану цибулю до прозорості, додати терту моркву, перемішати і обсмажити до м'якості моркви.

рецепт смачної заготовки на зиму
Кабачки та овочі. Фото: gospodynka.com.ua

До овочів додати кабачки без рідини, ретельно перемішати. Постійно помішуючи лопаткою, тушкувати на великому вогні до закипання, приблизно 15 хвилин.

рецепт смачної заготівлі на зиму з кабачками
Часник та спеції. Фото: gospodynka.com.ua

Додати томатну пасту, перемішати і готувати ще 3 хвилини. Потім влити подрібнену суміш з помідорів та перцю і тушкувати ще 6 хвилин, зменшивши вогонь до середнього. Додати сіль, цукор, чорний перець, подрібнений часник і оцет. Перемішати і варити ще 1-2 хвилини.

рецепт овочів на зму
Овочева заготовка. Фото: gospodynka.com.ua

Отриману масу викласти у стерилізовані банки, щільно закрутити стерилізованими кришками. Банки перевернути догори дном, укутати рушниками і залишити до повного охолодження.

Раніше ми писали про рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, до основних м'ясних страв або супу та рагу, а дехто їсть її прямо зі свіжим хлібом.

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

лайфхаки консервація рецепти заготівля на зиму овочі на зиму кабачки на зиму

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:13 У Чернігові судили військового, який покинув службу через смерть сина — як його покарали

21:07 Зеленський разом прем'єром Нідерландів зустрілися з українськими ветеранами війни

21:03 Сенат Румунії погодив передачу Україні системи Patriot

20:56 У поліції Києва підтвердили стрілянину в Голосіївському районі — розпочато провадження

20:50 Зеленський підписав новий пакет санкцій проти Росії

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

20:48 Виключений та знятий з військового обліку — кому потрібно оновлювати дані у ТЦК

20:44 Клименко відзвітував про візит у фронтові підрозділи на Донеччині

20:39 Остапченко приніс Україні четверте золото Паралімпіади-2024

20:15 Україну накриє дощ та спека — синоптики спрогнозували погоду в Україні на завтра

20:00 Інвалідність третьої групи — які документи потрібні для оформлення відстрочки

21:13 У Чернігові судили військового, який покинув службу через смерть сина — як його покарали

21:07 Зеленський разом прем'єром Нідерландів зустрілися з українськими ветеранами війни

21:03 Сенат Румунії погодив передачу Україні системи Patriot

20:56 У поліції Києва підтвердили стрілянину в Голосіївському районі — розпочато провадження

20:50 Зеленський підписав новий пакет санкцій проти Росії

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

20:48 Виключений та знятий з військового обліку — кому потрібно оновлювати дані у ТЦК

20:44 Клименко відзвітував про візит у фронтові підрозділи на Донеччині

20:39 Остапченко приніс Україні четверте золото Паралімпіади-2024

20:15 Україну накриє дощ та спека — синоптики спрогнозували погоду в Україні на завтра

20:00 Інвалідність третьої групи — які документи потрібні для оформлення відстрочки

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Text

19:59 Росіяни накопичили сили північніше Маріуполя — Андрющенко розкрив їхні плани

Text

17:50 Підвищення акцизів на пальне та завершення зачистки ЗСУ лінії на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Обстріл Києва — які наслідки атаки у трьох районах столиці

Text

15:53 Маріуполь відправляє гуманітарну допомогу в Курськ величезними фурами, — Андрющенко

Text

13:00 Ракетна атака на Київ та обстріли Харкова — ефір День.LIVE

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

10:05 Росія хоче залишити Україну без світла — у КМВА поділились деталями про ворожі атаки

Text

09:18 Росія завдала безпрецедентного удару по Києву — в КМВА розкрили наслідки

Text

08:00 Ракетна атака на Україну та приліт в Києві — ефір Ранок.LIVE

1 вересня 2024
Text

15:02 Під час війни держава має контролювати месенджери – нардеп про Дурова та Telegram

Text

08:29 Берлінська проінформувала щодо особливості використання дронів на війні в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги