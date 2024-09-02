Овощная закрутка с кабачками на зиму – пошаговый рецепт

Овощная закрутка. Фото: gospodynka.com.ua

Подготовьтесь к зиме с прекрасной овощной закруткой, которая станет настоящей изюминкой вашего амбара! Этот рецепт с кабачками превзойдет по вкусу даже любимые лечо и аджику, доставляя вам наслаждение в холодные месяцы.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

кабачки 2 кг (вес без кожуры);

соль щепотка;

перец сладкий 500 г;

помидоры 800 г;

масло 100 мл;

лук 500 г;

морковь 500 г;

томатная паста 3 ст. л.;

соль 1 ст. л.;

сахар 2 ст. л.;

перец черный молотый 0,5 ч. л.;

чеснок 2 головки;

уксус 9% 1 ст. л.

Способ приготовления

Кабачки промыть, очистить от кожуры и порезать маленькими кубиками. Поскольку кабачки достаточно влажные, их переложить на сито, посыпать солью, перемешать и оставить, чтобы излишняя жидкость стекла. Это поможет сделать закрутку более густой.

Нарезанные кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

В чашу блендера нарезать кусочками перец и помидоры, затем измельчить.

Чеснок и специи. Фото: gospodynka.com.ua

На растительном масле обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности, добавить тертую морковь, перемешать и обжарить до мягкости моркови.

Кабачки и овощи. Фото: gospodynka.com.ua

К овощам добавить кабачки без жидкости, тщательно перемешать. Постоянно помешивая лопаткой, тушить на большом огне до закипания, примерно 15 минут.

Чеснок и специи. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить томатную пасту, перемешать и готовить еще 3 минуты. Затем влить измельченную смесь из помидоров и перца и тушить еще 6 минут, убавив огонь до среднего. Добавить соль, сахар, черный перец, измельченный чеснок и уксус. Перемешайте и варите еще 1-2 минуты.

Овощная заготовка. Фото: gospodynka.com.ua

Получившуюся массу выложить в стерилизованные банки, плотно закрутить стерилизованными крышками. Банки перевернуть вверх дном, укутать полотенцами и оставить до полного охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, к основным мясным блюдам или супу и рагу, а некоторые едят ее прямо со свежим хлебом.

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