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Великолепная овощная закрутка на зиму с кабачками — вкуснее лечо и аджики

2 сентября 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Овощная закрутка с кабачками на зиму – пошаговый рецепт
Овощная закрутка. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Подготовьтесь к зиме с прекрасной овощной закруткой, которая станет настоящей изюминкой вашего амбара! Этот рецепт с кабачками превзойдет по вкусу даже любимые лечо и аджику, доставляя вам наслаждение в холодные месяцы.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • кабачки 2 кг (вес без кожуры);
  • соль щепотка;
  • перец сладкий 500 г;
  • помидоры 800 г;
  • масло 100 мл;
  • лук 500 г;
  • морковь 500 г;
  • томатная паста 3 ст. л.;
  • соль 1 ст. л.;
  • сахар 2 ст. л.;
  • перец черный молотый 0,5 ч. л.;
  • чеснок 2 головки;
  • уксус 9% 1 ст. л.

Способ приготовления

Кабачки промыть, очистить от кожуры и порезать маленькими кубиками. Поскольку кабачки достаточно влажные, их переложить на сито, посыпать солью, перемешать и оставить, чтобы излишняя жидкость стекла. Это поможет сделать закрутку более густой.

закрутка с кабачками на зиму
Нарезанные кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

В чашу блендера нарезать кусочками перец и помидоры, затем измельчить.

рецепт овощной заготовки
Чеснок и специи. Фото: gospodynka.com.ua

На растительном масле обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности, добавить тертую морковь, перемешать и обжарить до мягкости моркови.

рецепт вкусной заготовки на зиму
Кабачки и овощи. Фото: gospodynka.com.ua

К овощам добавить кабачки без жидкости, тщательно перемешать. Постоянно помешивая лопаткой, тушить на большом огне до закипания, примерно 15 минут.

рецепт вкусной заготовки на зиму с кабачками
Чеснок и специи. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить томатную пасту, перемешать и готовить еще 3 минуты. Затем влить измельченную смесь из помидоров и перца и тушить еще 6 минут, убавив огонь до среднего. Добавить соль, сахар, черный перец, измельченный чеснок и уксус. Перемешайте и варите еще 1-2 минуты.

рецепт овощей на зму
Овощная заготовка. Фото: gospodynka.com.ua

Получившуюся массу выложить в стерилизованные банки, плотно закрутить стерилизованными крышками. Банки перевернуть вверх дном, укутать полотенцами и оставить до полного охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, к основным мясным блюдам или супу и рагу, а некоторые едят ее прямо со свежим хлебом.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

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