Овощная закрутка с кабачками на зиму – пошаговый рецепт

Великолепная овощная закрутка на зиму с кабачками — вкуснее лечо и аджики
Подготовьтесь к зиме с прекрасной овощной закруткой, которая станет настоящей изюминкой вашего амбара! Этот рецепт с кабачками превзойдет по вкусу даже любимые лечо и аджику, доставляя вам наслаждение в холодные месяцы.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- кабачки 2 кг (вес без кожуры);
- соль щепотка;
- перец сладкий 500 г;
- помидоры 800 г;
- масло 100 мл;
- лук 500 г;
- морковь 500 г;
- томатная паста 3 ст. л.;
- соль 1 ст. л.;
- сахар 2 ст. л.;
- перец черный молотый 0,5 ч. л.;
- чеснок 2 головки;
- уксус 9% 1 ст. л.
Способ приготовления
Кабачки промыть, очистить от кожуры и порезать маленькими кубиками. Поскольку кабачки достаточно влажные, их переложить на сито, посыпать солью, перемешать и оставить, чтобы излишняя жидкость стекла. Это поможет сделать закрутку более густой.
В чашу блендера нарезать кусочками перец и помидоры, затем измельчить.
На растительном масле обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности, добавить тертую морковь, перемешать и обжарить до мягкости моркови.
К овощам добавить кабачки без жидкости, тщательно перемешать. Постоянно помешивая лопаткой, тушить на большом огне до закипания, примерно 15 минут.
Добавить томатную пасту, перемешать и готовить еще 3 минуты. Затем влить измельченную смесь из помидоров и перца и тушить еще 6 минут, убавив огонь до среднего. Добавить соль, сахар, черный перец, измельченный чеснок и уксус. Перемешайте и варите еще 1-2 минуты.
Получившуюся массу выложить в стерилизованные банки, плотно закрутить стерилизованными крышками. Банки перевернуть вверх дном, укутать полотенцами и оставить до полного охлаждения.
Раньше мы писали о рецепте острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, к основным мясным блюдам или супу и рагу, а некоторые едят ее прямо со свежим хлебом.
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