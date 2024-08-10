Рецепт баклажанів на зиму — покрокове приготування

Чудовий рецепт з баклажанів с помідорами на зиму — ця страва вас підкорить
Мариновані баклажани з помідорами готуються дуже просто і швидко, а на смак виходять як ікра на зиму. Така кисло-солодка заготовка з баклажанів — це чудова закуска або намазка на хліб, обов'язково спробуйте.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Вкусно Просто и Доступно.
Вам знадобиться:
- баклажан 1.2 кг;
- цибуля 2 шт;
- помідори 1 кг;
- часник 1 головка;
- перець солодкий 3 шт;
- олія для смаження;
- оцет 1 ст.л (можна не використовувати, якщо кислі помідори)
- сіль за смаком;
- цукор 3 ст.л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно подрібнити помідори за допомогою м'ясорубки. Очистити солодкий перець, також подрібнити. Поставити помідори с перцем на вогонь, варити потрібно 30 хвилин на слабкому вогні.
Подрібнити цибулю та обсмажити на пательні до золотистості.
Помити баклажани, за бажанням можна зняти шкірку, нарізати кубиком. Баклажани порціями обсмажити на пательні. Потім обсмажені баклажани додати до томатного соусу.
Все перемішати. Потім додати смажену цибулю, цукор, сіль, оцет і все перемішати. Готувати під кришкою протягом 30 хвилин. Потім додати часник.
Щільно закручуємо та ставимо для зберігання.
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