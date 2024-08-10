Рецепт баклажанів на зиму — покрокове приготування

Баклажани на зиму. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Мариновані баклажани з помідорами готуються дуже просто і швидко, а на смак виходять як ікра на зиму. Така кисло-солодка заготовка з баклажанів — це чудова закуска або намазка на хліб, обов'язково спробуйте.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Вкусно Просто и Доступно.

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Вам знадобиться:

баклажан 1.2 кг;

﻿цибуля 2 шт;

﻿помідори 1 кг;

﻿часник 1 головка;

перець солодкий 3 шт;

﻿олія для смаження;

﻿оцет 1 ст.л (можна не використовувати, якщо кислі помідори)

﻿сіль за смаком;

﻿цукор 3 ст.л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно подрібнити помідори за допомогою м'ясорубки. Очистити солодкий перець, також подрібнити. Поставити помідори с перцем на вогонь, варити потрібно 30 хвилин на слабкому вогні.

Подрібнені томати. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Подрібнити цибулю та обсмажити на пательні до золотистості.

Нарізані баклажани. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Помити баклажани, за бажанням можна зняти шкірку, нарізати кубиком. Баклажани порціями обсмажити на пательні. Потім обсмажені баклажани додати до томатного соусу.

Томатний соус та баклажани. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все перемішати. Потім додати смажену цибулю, цукор, сіль, оцет і все перемішати. Готувати під кришкою протягом 30 хвилин. Потім додати часник.

Салат з баклажанів. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Щільно закручуємо та ставимо для зберігання.

Баклажани на зиму. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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