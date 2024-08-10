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Чудовий рецепт з баклажанів с помідорами на зиму — ця страва вас підкорить

10 серпня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Рецепт баклажанів на зиму — покрокове приготування
Баклажани на зиму. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Мариновані баклажани з помідорами готуються дуже просто і швидко, а на смак виходять як ікра на зиму. Така кисло-солодка заготовка з баклажанів — це чудова закуска або намазка на хліб, обов'язково спробуйте. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Вкусно Просто и Доступно

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Вам знадобиться: 

  • баклажан 1.2 кг;
  • ﻿цибуля 2 шт;
  • ﻿помідори 1 кг;
  • ﻿часник 1 головка;
  • перець солодкий 3 шт;
  • ﻿олія для смаження;
  • ﻿оцет 1 ст.л (можна не використовувати, якщо кислі помідори)
  • ﻿сіль за смаком;
  • ﻿цукор 3 ст.л. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно подрібнити помідори за допомогою м'ясорубки. Очистити солодкий перець, також подрібнити. Поставити помідори с перцем на вогонь, варити потрібно 30 хвилин на слабкому вогні. 

баклажани на зиму
Подрібнені томати. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Подрібнити цибулю та обсмажити на пательні до золотистості. 

баклажани на зиму рецепт
Нарізані баклажани. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Помити баклажани, за бажанням можна зняти шкірку, нарізати кубиком. Баклажани порціями обсмажити на пательні. Потім обсмажені баклажани додати до томатного соусу. 

баклажани з помідорами на зиму
Томатний соус та баклажани. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все перемішати. Потім додати смажену цибулю, цукор, сіль, оцет і все перемішати. Готувати під кришкою протягом 30 хвилин. Потім додати часник. 

рецепт баклажанів на зиму
Салат з баклажанів. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Щільно закручуємо та ставимо для зберігання. 

рецепт томатів з баклажанами на зиму
Баклажани на зиму. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про сучасний рецепт із Карпат баклажанів на зиму. Ідеальна пікантна закуска баклажанна на звичайний або святковий стіл.

Ще ми писали про рецепт маринованих баклажанів, як колись на кримському ринку.

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