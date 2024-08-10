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Отличный рецепт из баклажанов с помидорами на зиму — это блюдо вас покорит

10 августа 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Рецепт баклажанов на зиму – пошаговое приготовление
Баклажаны на зиму. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Маринованные баклажаны с помидорами готовятся очень просто и быстро, а по вкусу получаются, как икра на зиму. Такая кисло-сладкая заготовка из баклажанов — это отличная закуска или намазка на хлеб, обязательно попробуйте.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

  • баклажан 1.2 кг;
  • ﻿лук 2 шт;
  • ﻿помидоры 1 кг;
  • ﻿чеснок 1 головка;
  • перец сладкий 3 шт;
  • ﻿масло для жарки;
  • ﻿уксус 1 ст.л (можно не использовать, если кислые помидоры)
  • ﻿соль по вкусу;
  • ﻿сахар 3 ст.л.

Способ приготовления

Сначала нужно измельчить помидоры с помощью мясорубки. Очистить сладкий перец, также измельчить. Поставить помидоры с перцем на огонь, варить нужно 30 минут на слабом огне.

баклажаны на зиму
Измельченные томаты. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Размельчить лук и обжарить на сковороде до золотистости.

баклажаны на зиму рецепт
Нарезанные баклажаны. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Помыть баклажаны, по желанию можно снять кожуру, порезать кубиком. Баклажаны порциями обжарить на сковороде. Затем обжаренные баклажаны добавить в томатный соус.

баклажаны с помидорами на зиму
Томатный соус и баклажаны. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Всё перемешать. Затем добавить жареный лук, сахар, соль, уксус и все перемешать. Готовить под крышкой в течение 30 минут. Затем добавить чеснок.

рецепт баклажанов на зиму
Салат из баклажанов. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Плотно закручиваем и ставим для хранения.

рецепт томатов с баклажанами на зиму
Баклажаны на зиму. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали о современном рецепте из Карпат баклажанов на зиму. Идеальная пикантная баклажанная закуска на обычный или праздничный стол.

Еще мы писали о рецепте маринованных баклажанов, как когда-то на крымском рынке.

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