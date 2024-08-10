Рецепт баклажанов на зиму – пошаговое приготовление

Отличный рецепт из баклажанов с помидорами на зиму — это блюдо вас покорит
Маринованные баклажаны с помидорами готовятся очень просто и быстро, а по вкусу получаются, как икра на зиму. Такая кисло-сладкая заготовка из баклажанов — это отличная закуска или намазка на хлеб, обязательно попробуйте.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- баклажан 1.2 кг;
- лук 2 шт;
- помидоры 1 кг;
- чеснок 1 головка;
- перец сладкий 3 шт;
- масло для жарки;
- уксус 1 ст.л (можно не использовать, если кислые помидоры)
- соль по вкусу;
- сахар 3 ст.л.
Способ приготовления
Сначала нужно измельчить помидоры с помощью мясорубки. Очистить сладкий перец, также измельчить. Поставить помидоры с перцем на огонь, варить нужно 30 минут на слабом огне.
Размельчить лук и обжарить на сковороде до золотистости.
Помыть баклажаны, по желанию можно снять кожуру, порезать кубиком. Баклажаны порциями обжарить на сковороде. Затем обжаренные баклажаны добавить в томатный соус.
Всё перемешать. Затем добавить жареный лук, сахар, соль, уксус и все перемешать. Готовить под крышкой в течение 30 минут. Затем добавить чеснок.
Плотно закручиваем и ставим для хранения.
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