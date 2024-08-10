Рецепт баклажанов на зиму – пошаговое приготовление

Баклажаны на зиму. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Маринованные баклажаны с помидорами готовятся очень просто и быстро, а по вкусу получаются, как икра на зиму. Такая кисло-сладкая заготовка из баклажанов — это отличная закуска или намазка на хлеб, обязательно попробуйте.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

баклажан 1.2 кг;

﻿лук 2 шт;

﻿помидоры 1 кг;

﻿чеснок 1 головка;

перец сладкий 3 шт;

﻿масло для жарки;

﻿уксус 1 ст.л (можно не использовать, если кислые помидоры)

﻿соль по вкусу;

﻿сахар 3 ст.л.

Способ приготовления

Сначала нужно измельчить помидоры с помощью мясорубки. Очистить сладкий перец, также измельчить. Поставить помидоры с перцем на огонь, варить нужно 30 минут на слабом огне.

Измельченные томаты. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Размельчить лук и обжарить на сковороде до золотистости.

Нарезанные баклажаны. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Помыть баклажаны, по желанию можно снять кожуру, порезать кубиком. Баклажаны порциями обжарить на сковороде. Затем обжаренные баклажаны добавить в томатный соус.

Томатный соус и баклажаны. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Всё перемешать. Затем добавить жареный лук, сахар, соль, уксус и все перемешать. Готовить под крышкой в течение 30 минут. Затем добавить чеснок.

Салат из баклажанов. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Плотно закручиваем и ставим для хранения.

Баклажаны на зиму. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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