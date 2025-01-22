Данський салат за 5 хвилин — легкий рецепт, який можна їсти навіть вночі

"Данський" салат. Фото: smachnenke.com.ua

"Данський" салат — це ідеальне поєднання легкості, смаку та простоти. Готується за лічені хвилини і настільки корисний, що його можна їсти навіть перед сном. Спробуйте цей швидкий рецепт!

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

відварений буряк — 2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

філе оселедця — 1 шт.;

зелений горошок — 180 г;

кріп — пучок;

олія — 3 ст. л.;

зелена цибуля — пучок;

сіль — 2 ч. л.;

яблучний оцет — 2 ст. л.;

зерниста гірчиця — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю півкільцями, покласти в миску з окропом на кілька хвилин. Очищений варений буряк нарізати невеликими кубиками. Нарізати оселедець такими ж кубиками, як буряк.

Злити воду з цибулі, додати її разом із буряком і оселедцем у салатник. У невеликій мисці змішати сіль, яблучний оцет, олію та зернисту гірчицю. Ретельно перемішати.

Заправити салат отриманою сумішшю, перемішати. Додати зелений горошок, нашатковану зелену цибулю та дрібно нарізаний кріп. Ще раз перемішати.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Цей простий і смачний салат із Данії ідеально підходить як для легкого перекусу, так і для святкового столу.

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