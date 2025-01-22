Датский салат за 5 минут — легкий рецепт, который можно есть даже ночью

"Датский" салат. Фото: smachnenke.com.ua

"Датский" салат — это идеальное сочетание легкости, вкуса и простоты. Готовится за считанные минуты и настолько полезен, что его можно есть даже перед сном. Попробуйте этот быстрый рецепт!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

отварная свекла — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

филе сельди — 1 шт.;

зеленый горошек — 180 г;

укроп — пучок;

растительное масло — 3 ст. л.;

зеленый лук — пучок;

соль — 2 ч. л.;

яблочный уксус — 2 ст. л.;

зернистая горчица — 1 ч. л.

Способ приготовления

Нарезать лук полукольцами, положить в миску с кипятком на несколько минут. Очищенную вареную свеклу нарезать небольшими кубиками. Нарезать сельдь такими же кубиками, как свеклу.

Слить воду с лука, добавить его вместе со свеклой и сельдью в салатник. В небольшой миске смешать соль, яблочный уксус, растительное масло и зернистую горчицу.

Заправить салат полученной смесью, перемешать. Добавить зеленый горошек, нашинкованный зеленый лук и мелко нарезанный укроп. Еще раз перемешать.

Готовой салат. Фото: smachnenke.com.ua

Этот простой и вкусный салат из Дании идеально подходит как для легкого перекуса, так и для праздничного стола.

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