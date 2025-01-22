Датский салат за 5 минут — легкий рецепт, который можно есть даже ночью

"Датский" салат, который можно есть даже ночью — рецепт за 5 мин
"Датский" салат — это идеальное сочетание легкости, вкуса и простоты. Готовится за считанные минуты и настолько полезен, что его можно есть даже перед сном. Попробуйте этот быстрый рецепт!
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- отварная свекла — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- филе сельди — 1 шт.;
- зеленый горошек — 180 г;
- укроп — пучок;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- зеленый лук — пучок;
- соль — 2 ч. л.;
- яблочный уксус — 2 ст. л.;
- зернистая горчица — 1 ч. л.
Способ приготовления
Нарезать лук полукольцами, положить в миску с кипятком на несколько минут. Очищенную вареную свеклу нарезать небольшими кубиками. Нарезать сельдь такими же кубиками, как свеклу.
Слить воду с лука, добавить его вместе со свеклой и сельдью в салатник. В небольшой миске смешать соль, яблочный уксус, растительное масло и зернистую горчицу.
Заправить салат полученной смесью, перемешать. Добавить зеленый горошек, нашинкованный зеленый лук и мелко нарезанный укроп. Еще раз перемешать.
Этот простой и вкусный салат из Дании идеально подходит как для легкого перекуса, так и для праздничного стола.
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