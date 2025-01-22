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"Датский" салат, который можно есть даже ночью — рецепт за 5 мин

22 января 2025 12:03
Марина Евтягина - Редактор
Датский салат за 5 минут — легкий рецепт, который можно есть даже ночью
"Датский" салат. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

"Датский" салат — это идеальное сочетание легкости, вкуса и простоты. Готовится за считанные минуты и настолько полезен, что его можно есть даже перед сном. Попробуйте этот быстрый рецепт!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • отварная свекла — 2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • филе сельди — 1 шт.;
  • зеленый горошек — 180 г;
  • укроп — пучок;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • зеленый лук — пучок;
  • соль — 2 ч. л.;
  • яблочный уксус — 2 ст. л.;
  • зернистая горчица — 1 ч. л.

Способ приготовления

Нарезать лук полукольцами, положить в миску с кипятком на несколько минут. Очищенную вареную свеклу нарезать небольшими кубиками. Нарезать сельдь такими же кубиками, как свеклу.

Слить воду с лука, добавить его вместе со свеклой и сельдью в салатник. В небольшой миске смешать соль, яблочный уксус, растительное масло и зернистую горчицу.

Заправить салат полученной смесью, перемешать. Добавить зеленый горошек, нашинкованный зеленый лук и мелко нарезанный укроп. Еще раз перемешать.

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Готовой салат. Фото: smachnenke.com.ua

Этот простой и вкусный салат из Дании идеально подходит как для легкого перекуса, так и для праздничного стола.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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