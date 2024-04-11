Смажена картопля з салом та галушками — стародавній український рецепт.

Давній рецепт української традиційної Коцюрби — походить ще з часів Козаччини
Продовжуємо вас знайомити з українською стародавньою кухнею. Рецепт Коцюрби походить ще з часів Козаччини. Коцюрба поєднує в собі маленькі галушки, картоплю, хрумкі шкварки з м'ясом, та обов'язково свіжий часник.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- картопля 1 кг;
- підчеревина 400 г;
- галушки до смаку;
- часник 3 зубчики.
Тісто на галушки:
- борошно 400 г;
- кисле молоко (кефір) 150 г;
- яйце 2 шт;
- сіль 0.5 ч.л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно обрати гарний шматок сала, для цього ідеально підійде підчеревина.
Очистити картоплю, нарізати на шматочки та зварити до готовності. Додати сіль та лавровий лист.
Тепер приготуємо тісто для галушок. Для цього потрібно до кефіра додати борошно, яйце та сіль. Все ретельно перемішати та замішати тісто. Залищити тісто трохи постояти.
Нарізати підчеревину на невеликі шматочки. Можна використовувати й тільки сало.
Шматочки підчеревини обсмажити на пательні до золотого кольору. Викладати потрібно на холодну пательню.
Тепер з тіста робимо галушки. Відварити в солоній воді до готовності, як тільки вони спливуть на поверхню, варити потрібно 2-3 хвилини.
Тепер збираємо страву. Викладаємо картоплю, галушки та шкварки. В кінці додати свіжий часник.
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