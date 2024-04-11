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Давній рецепт української традиційної Коцюрби — походить ще з часів Козаччини

11 квітня 2024 19:39
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смажена картопля з салом та галушками — стародавній український рецепт.
Картопля з салом. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Продовжуємо вас знайомити з українською стародавньою кухнею. Рецепт Коцюрби походить ще з часів Козаччини. Коцюрба поєднує в собі маленькі галушки, картоплю, хрумкі шкварки з м'ясом, та обов'язково свіжий часник.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • картопля 1 кг;
  • підчеревина 400 г;
  • галушки  до смаку;
  • часник 3 зубчики.

Тісто на галушки:

  • борошно 400 г;
  • кисле молоко (кефір) 150 г;
  • яйце 2 шт;
  • сіль 0.5 ч.л.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно обрати гарний шматок сала, для цього ідеально підійде підчеревина. 

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Інгредієнти для рецепта. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Очистити картоплю, нарізати на шматочки та зварити до готовності. Додати сіль та лавровий лист.

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Картопля у воді. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Тепер приготуємо тісто для галушок. Для цього потрібно до кефіра додати борошно, яйце та сіль. Все ретельно перемішати та замішати тісто. Залищити тісто трохи постояти. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Нарізати підчеревину на невеликі шматочки. Можна використовувати й тільки сало. 

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Шматочки сала. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Шматочки підчеревини обсмажити на пательні до золотого кольору. Викладати потрібно на холодну пательню. 

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Сало на пательні. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Тепер з тіста робимо галушки. Відварити в солоній воді до готовності, як тільки вони спливуть на поверхню, варити потрібно 2-3 хвилини. 

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Приготування галушок. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Тепер збираємо страву. Викладаємо картоплю, галушки та шкварки. В кінці додати свіжий часник. 

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Готова коцюрба. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

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