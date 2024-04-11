Смажена картопля з салом та галушками — стародавній український рецепт.

Картопля з салом. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Продовжуємо вас знайомити з українською стародавньою кухнею. Рецепт Коцюрби походить ще з часів Козаччини. Коцюрба поєднує в собі маленькі галушки, картоплю, хрумкі шкварки з м'ясом, та обов'язково свіжий часник.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

Читайте також:

Вам знадобиться:

картопля 1 кг;

підчеревина 400 г;

галушки до смаку;

часник 3 зубчики.

Тісто на галушки:

борошно 400 г;

кисле молоко (кефір) 150 г;

яйце 2 шт;

сіль 0.5 ч.л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно обрати гарний шматок сала, для цього ідеально підійде підчеревина.

Інгредієнти для рецепта. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Очистити картоплю, нарізати на шматочки та зварити до готовності. Додати сіль та лавровий лист.

Картопля у воді. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Тепер приготуємо тісто для галушок. Для цього потрібно до кефіра додати борошно, яйце та сіль. Все ретельно перемішати та замішати тісто. Залищити тісто трохи постояти.

Приготування тіста. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Нарізати підчеревину на невеликі шматочки. Можна використовувати й тільки сало.

Шматочки сала. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Шматочки підчеревини обсмажити на пательні до золотого кольору. Викладати потрібно на холодну пательню.

Сало на пательні. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Тепер з тіста робимо галушки. Відварити в солоній воді до готовності, як тільки вони спливуть на поверхню, варити потрібно 2-3 хвилини.

Приготування галушок. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Тепер збираємо страву. Викладаємо картоплю, галушки та шкварки. В кінці додати свіжий часник.

Готова коцюрба. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Раніше ми писали про рецепт української паляниці з цільнозерновим борошном на заквасці.

Також ми розповідали про рецепт смачного хліба на сковороді.

Ще радимо ознайомитися з рецептом натуральної домашньої ковбаси для дитини до школи.