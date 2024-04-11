Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Давний рецепт украинской традиционной Коцюрбы — известна еще со времен Казаччины arrow

Давний рецепт украинской традиционной Коцюрбы — известна еще со времен Казаччины

11 апреля 2024 19:39
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Жареный картофель с салом и клецками — древний украинский рецепт.
Картофель с салом. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Продолжаем вас знакомить с украинской старинной кухней. Рецепт Коцюрбы происходит еще со времен Казаччины. Коцюрба сочетает в себе маленькие клецки, картофель, хрустящие шкварки с мясом и обязательно свежий чеснок.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель 1 кг;
  • подбрюшина 400 г;
  • клецки по вкусу;
  • чеснок 3 зубчика.

Тесто на клецки:

  • мука 400 г;
  • простокваша (кефир) 150 г;
  • яйцо 2 шт;
  • соль 0,5 ч.л.

Способ приготовления

Сначала нужно выбрать хороший кусок сала, для этого идеально подойдет подбрюшина.

null
Ингредиенты для рецепта. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Очистить картофель, порезать на кусочки и сварить до готовности. Добавить соль и лавровый лист.

null
Картофель в воде. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Теперь приготовим тесто для галушек. Для этого нужно к кефиру добавить муку, яйцо и соль. Все тщательно перемешать и замешать тесто. Оставить тесто немного постоять.

null
Приготовление теста. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Нарезать подбрюшину на небольшие кусочки. Можно использовать только сало.

null
Кусочки сала. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Кусочки подбрюшины обжарить на сковороде до золотого цвета. Выкладывать нужно на холодную сковороду.

null
Сало на сковороде. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Теперь из теста делаем клецки. Отварить в соленой воде до готовности, как только они всплывут на поверхность, нужно варить 2-3 минуты.

null
Приготовление клецок. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Теперь собираем блюдо. Выкладываем картофель, клецки и шкварки. В конце добавить свежий чеснок. 

null
Готовая кочерба. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Раньше мы писали о рецепте украинской паляницы с цельнозерновой мукой на закваске.

Также мы рассказывали о рецепте вкусного хлеба на сковороде.

Еще советуем ознакомиться с рецептом натуральной домашней колбасы для ребенка в школу.

рецепты
лайфхаки
сало
картошка
Украинская кухня
закарпатская кухня

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб