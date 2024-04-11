Жареный картофель с салом и клецками — древний украинский рецепт.

Картофель с салом. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Продолжаем вас знакомить с украинской старинной кухней. Рецепт Коцюрбы происходит еще со времен Казаччины. Коцюрба сочетает в себе маленькие клецки, картофель, хрустящие шкварки с мясом и обязательно свежий чеснок.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

картофель 1 кг;

подбрюшина 400 г;

клецки по вкусу;

чеснок 3 зубчика.

Тесто на клецки:

мука 400 г;

простокваша (кефир) 150 г;

яйцо 2 шт;

соль 0,5 ч.л.

Способ приготовления

Сначала нужно выбрать хороший кусок сала, для этого идеально подойдет подбрюшина.

Ингредиенты для рецепта. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Очистить картофель, порезать на кусочки и сварить до готовности. Добавить соль и лавровый лист.

Картофель в воде. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Теперь приготовим тесто для галушек. Для этого нужно к кефиру добавить муку, яйцо и соль. Все тщательно перемешать и замешать тесто. Оставить тесто немного постоять.

Приготовление теста. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Нарезать подбрюшину на небольшие кусочки. Можно использовать только сало.

Кусочки сала. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Кусочки подбрюшины обжарить на сковороде до золотого цвета. Выкладывать нужно на холодную сковороду.

Сало на сковороде. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Теперь из теста делаем клецки. Отварить в соленой воде до готовности, как только они всплывут на поверхность, нужно варить 2-3 минуты.

Приготовление клецок. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Теперь собираем блюдо. Выкладываем картофель, клецки и шкварки. В конце добавить свежий чеснок.

Готовая кочерба. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

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