Жареный картофель с салом и клецками — древний украинский рецепт.

Давний рецепт украинской традиционной Коцюрбы — известна еще со времен Казаччины
Продолжаем вас знакомить с украинской старинной кухней. Рецепт Коцюрбы происходит еще со времен Казаччины. Коцюрба сочетает в себе маленькие клецки, картофель, хрустящие шкварки с мясом и обязательно свежий чеснок.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- картофель 1 кг;
- подбрюшина 400 г;
- клецки по вкусу;
- чеснок 3 зубчика.
Тесто на клецки:
- мука 400 г;
- простокваша (кефир) 150 г;
- яйцо 2 шт;
- соль 0,5 ч.л.
Способ приготовления
Сначала нужно выбрать хороший кусок сала, для этого идеально подойдет подбрюшина.
Очистить картофель, порезать на кусочки и сварить до готовности. Добавить соль и лавровый лист.
Теперь приготовим тесто для галушек. Для этого нужно к кефиру добавить муку, яйцо и соль. Все тщательно перемешать и замешать тесто. Оставить тесто немного постоять.
Нарезать подбрюшину на небольшие кусочки. Можно использовать только сало.
Кусочки подбрюшины обжарить на сковороде до золотого цвета. Выкладывать нужно на холодную сковороду.
Теперь из теста делаем клецки. Отварить в соленой воде до готовности, как только они всплывут на поверхность, нужно варить 2-3 минуты.
Теперь собираем блюдо. Выкладываем картофель, клецки и шкварки. В конце добавить свежий чеснок.
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