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Декілька важливих правил, як зберігати мариноване м'ясо для шашлику

23 березня 2024 07:50
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Яніна Томенко
Редактор
Скільки можна зберігати м&#39;ясо у маринаді для шашлику
Шашлик із зернами граната. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Починається сезон шашликів. Деякі люди вважають за краще самостійно готувати маринад для шашлику, а деякі купують готовий. В обох випадках важливо знати скільки часу можна зберігати м'ясо в маринаді.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Як правильно зберігати шашлик

Свіжий шашлик, залишений поза холодильником, зберігає свіжість трохи більше двох годин. У холодильнику він може пролежати до трьох діб, але час може змінюватися залежно від маринаду.

Якщо шашлик знаходиться в холодильнику в герметичній упаковці, не з металу, то він залишається свіжим протягом приблизно трьох днів. Однак важливо враховувати склад маринаду.

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М'ясо для шашлику. Фото: Freepik

Наприклад, якщо в маринаді є цибуля, оцет або лимонний сік, м'ясо зазвичай зберігається протягом трьох днів. Для кращого збереження м'яса рекомендується додати йодовану сіль.

Однак якщо до складу маринаду входять молочні продукти, такі як кефір або майонез, пиво або газована вода, шашлик слід використовувати вже через добу.

Мариноване м'ясо повинно зберігатися в холодильнику за температури не вище +5°С. Якщо ви вирішите його заморозити, то рекомендується зберігати при температурі -18°С до трьох місяців.

Способи зберігання магазинного шашлику

Часто для економії часу ми вибираємо готове мариноване м'ясо у магазині. Воно часто продається у вакуумній упаковці з позначкою терміна придатності.

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М'ясо для шашлику. Фото: Freepik

Експерти радять не покладатися виключно на виробника, і навіть якщо цей термін придатності вас влаштовує, найкраще приготувати це м'ясо протягом кількох годин.

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