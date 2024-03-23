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Несколько важных правил, как хранить маринованное мясо для шашлыка

23 марта 2024 07:50
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Янина Томенко
Редактор
Сколько можно хранить мясо в маринаде для шашлыка
Шашлык с зернами граната. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Начинается сезон шашлыков. Некоторые люди предпочитают самостоятельно готовить маринад для шашлыка, а некоторые покупают готовый. В обоих случаях важно знать, сколько времени можно хранить мясо в маринаде. 

Об этом сообщают Новини.LIVE. 

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Свежий шашлык, оставленный вне холодильника, сохраняет свежесть чуть более двух часов. В холодильнике он может пролежать до трех суток, но это время может изменяться в зависимости от маринада.

Если шашлык находится в холодильнике в герметичной упаковке, не из металла, то обычно он остается свежим в течение приблизительно трех дней. Однако важно учитывать состав маринада.

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Мясо для шашлыка. Фото: Freepik

Например, если в маринаде есть лук, уксус или лимонный сок, то мясо обычно хранится в течение трех дней. Для лучшей сохранности мяса рекомендуется добавить йодированную соль.

Однако если в состав маринада входят молочные продукты, такие как кефир или майонез, пиво или газированная вода, то шашлык следует использовать уже через сутки.

Маринованное мясо должно храниться в холодильнике при температуре не выше +5°С. Если вы решите заморозить его, то рекомендуется хранить при температуре -18°С до трех месяцев.

Способы хранения магазинного шашлыка

Часто для экономии времени мы выбираем готовое маринованное мясо в магазине. Оно часто продается в вакуумной упаковке с отметкой о сроке годности.

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Мясо для шашлыка. Фото: Freepik

Эксперты советуют не полагаться исключительно на производителя, и даже если указанный срок годности устраивает, лучше всего приготовить это мясо в течение нескольких часов.

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