Сколько можно хранить мясо в маринаде для шашлыка

Несколько важных правил, как хранить маринованное мясо для шашлыка
Начинается сезон шашлыков. Некоторые люди предпочитают самостоятельно готовить маринад для шашлыка, а некоторые покупают готовый. В обоих случаях важно знать, сколько времени можно хранить мясо в маринаде.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Как правильно хранить шашлык
Свежий шашлык, оставленный вне холодильника, сохраняет свежесть чуть более двух часов. В холодильнике он может пролежать до трех суток, но это время может изменяться в зависимости от маринада.
Если шашлык находится в холодильнике в герметичной упаковке, не из металла, то обычно он остается свежим в течение приблизительно трех дней. Однако важно учитывать состав маринада.
Например, если в маринаде есть лук, уксус или лимонный сок, то мясо обычно хранится в течение трех дней. Для лучшей сохранности мяса рекомендуется добавить йодированную соль.
Однако если в состав маринада входят молочные продукты, такие как кефир или майонез, пиво или газированная вода, то шашлык следует использовать уже через сутки.
Маринованное мясо должно храниться в холодильнике при температуре не выше +5°С. Если вы решите заморозить его, то рекомендуется хранить при температуре -18°С до трех месяцев.
Способы хранения магазинного шашлыка
Часто для экономии времени мы выбираем готовое маринованное мясо в магазине. Оно часто продается в вакуумной упаковке с отметкой о сроке годности.
Эксперты советуют не полагаться исключительно на производителя, и даже если указанный срок годности устраивает, лучше всего приготовить это мясо в течение нескольких часов.
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