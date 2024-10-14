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Делікатес на зиму, за ним ганялися всі господині в 90-х — заготовка з солодких перців

14 жовтня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Заготовка на зиму з солодких перців — покроковий рецепт з 90-х
Фаршировані перці. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Пам'ятаєте заготовки на зиму, за якими в 90-х ганялися всі господині? Цей рецепт солодких перців — справжній делікатес, який стане чудовим доповненням до вашого зимового столу. 

Рецепт опубликовала Gospodynka

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Вам знадобиться (на літрову банку): 

  • 5-7 шт. перців вагою 120-150 г.

Для овочевого фаршу: 

  • олія 300 мл;
  • цибуля 1 кг;
  • солодкий перець 200 г;
  • гострий стручковий перець 30 г;
  • морква 1,8 кг;
  • сіль 30 г;
  • томатна паста 100-120 г;
  • часник 30 г. 

На дно кожної літрової банки:

  • лавровий лист 1-2 шт.;
  • перець духмяний 3 шт.;
  • лист селери 1 шт. 

Для томатної заливки: 

  • томатного соку 1 л;
  • сіль 20 г;
  • цукор 60 г;
  • оцет 9% 40 мл. 

Спосіб приготування 

З перців вирізати серединки та залити чистою водою. Поставити на вогонь, довести до кипіння, після чого проварити ще 1 хвилину. Вийняти на тарілку та залишити охолоджуватися. На олії обсмажити цибулю, нарізану півкільцями, до м'якості.

фаршировані перці на зиму
Солодкі перці. Фото: gospodynka.com.ua

Потім додати солодкий перець, нарізаний тонкими соломками, і дрібно порізаний гострий перець. Смажити ще 5 хвилин до майже готовності. Додати моркву, натерту на крупній терці. Відразу додати сіль і томатну пасту. Перемішати й тушкувати ще 15 хвилин до готовності. За 5 хвилин до закінчення приготування додати дрібно порізаний часник. Зняти з вогню та залишити охолоджуватися до теплого стану.

рецепт фаршированих перців на зиму
Приготування начинки. Фото: gospodynka.com.ua

На дно кожної банки покласти лавровий лист, духмяний перець і лист селери. Наповнити перці овочевим фаршем і щільно укласти їх у банки.

простий рецепт фаршированих перців на зиму
Перці в банках. Фото: gospodynka.com.ua

У каструлю вилити томатний сік і довести до кипіння. Додати сіль, цукор і варити 5 хвилин. Наприкінці додати оцет і перемішати. Трохи охолодити заливку до 180 ºС. Залити томатною заливкою банки з перцями, накрити кришками. На дно великої каструлі покласти рушник, поставити банки та налити гарячу воду (приблизно 180 ºС). Накрити каструлю кришкою, довести до кипіння на великому вогні, а після закипання стерилізувати на мінімальному вогні ще 40 хвилин.

домашній рецепт фаршированих перців на зиму
Перці в томаті. Фото: gospodynka.com.ua

Дістати банки з каструлі та закатати кришками. Не перевертати, залишити охолоджуватися за кімнатної температури.

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