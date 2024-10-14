Заготовка на зиму з солодких перців — покроковий рецепт з 90-х

Фаршировані перці. Фото: gospodynka.com.ua

Пам'ятаєте заготовки на зиму, за якими в 90-х ганялися всі господині? Цей рецепт солодких перців — справжній делікатес, який стане чудовим доповненням до вашого зимового столу.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться (на літрову банку):

5-7 шт. перців вагою 120-150 г.

Для овочевого фаршу:

олія 300 мл;

цибуля 1 кг;

солодкий перець 200 г;

гострий стручковий перець 30 г;

морква 1,8 кг;

сіль 30 г;

томатна паста 100-120 г;

часник 30 г.

На дно кожної літрової банки:

лавровий лист 1-2 шт.;

перець духмяний 3 шт.;

лист селери 1 шт.

Для томатної заливки:

томатного соку 1 л;

сіль 20 г;

цукор 60 г;

оцет 9% 40 мл.

Спосіб приготування

З перців вирізати серединки та залити чистою водою. Поставити на вогонь, довести до кипіння, після чого проварити ще 1 хвилину. Вийняти на тарілку та залишити охолоджуватися. На олії обсмажити цибулю, нарізану півкільцями, до м'якості.

Солодкі перці. Фото: gospodynka.com.ua

Потім додати солодкий перець, нарізаний тонкими соломками, і дрібно порізаний гострий перець. Смажити ще 5 хвилин до майже готовності. Додати моркву, натерту на крупній терці. Відразу додати сіль і томатну пасту. Перемішати й тушкувати ще 15 хвилин до готовності. За 5 хвилин до закінчення приготування додати дрібно порізаний часник. Зняти з вогню та залишити охолоджуватися до теплого стану.

Приготування начинки. Фото: gospodynka.com.ua

На дно кожної банки покласти лавровий лист, духмяний перець і лист селери. Наповнити перці овочевим фаршем і щільно укласти їх у банки.

Перці в банках. Фото: gospodynka.com.ua

У каструлю вилити томатний сік і довести до кипіння. Додати сіль, цукор і варити 5 хвилин. Наприкінці додати оцет і перемішати. Трохи охолодити заливку до 180 ºС. Залити томатною заливкою банки з перцями, накрити кришками. На дно великої каструлі покласти рушник, поставити банки та налити гарячу воду (приблизно 180 ºС). Накрити каструлю кришкою, довести до кипіння на великому вогні, а після закипання стерилізувати на мінімальному вогні ще 40 хвилин.

Перці в томаті. Фото: gospodynka.com.ua

Дістати банки з каструлі та закатати кришками. Не перевертати, залишити охолоджуватися за кімнатної температури.

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