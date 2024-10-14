Заготовка на зиму из сладких перцев – пошаговый рецепт из 90-х

Деликатес на зиму, за ним гонялись все хозяйки в 90-х — заготовка из сладких перцев
Помните заготовки на зиму, за которыми в 90-х гонялись все хозяйки? Этот рецепт сладких перцев — настоящий деликатес, который станет отличным дополнением к вашему зимнему столу.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится (на литровую банку):
- 5-7 шт. перцев весом 120-150 г.
Для овощного фарша:
- масло 300 мл;
- лук 1 кг;
- сладкий перец 200 г;
- острый стручковый перец 30 г;
- морковь 1,8 кг;
- соль 30 г;
- томатная паста 100-120 г;
- чеснок 30 г.
На дно каждой литровой банки:
- лавровый лист 1-2 шт.;
- перец душистый 3 шт.;
- лист сельдерея 1 шт.
Для томатной заливки:
- томатный сок 1 л;
- соль 20 г;
- сахар 60 г;
- уксус 9% 40 мл.
Способ приготовления
Из перцев вырезать серединки и залить чистой водой. Поставить на огонь, довести до кипения, после чего проварить еще минуту. Вынуть на тарелку и оставить охлаждаться. На растительном масле обжарить лук, нарезанный полукольцами, до мягкости.
Затем добавить сладкий перец, нарезанный тонкими соломками, и мелко порезанный острый перец. Жарить еще 5 минут до готовности. Добавить морковь, натертую на крупной терке. Сразу добавить соль и томатную пасту. Перемешать и тушить еще 15 минут до готовности. За 5 минут до окончания приготовления добавить мелко порезанный чеснок. Снять с огня и оставить охлаждаться до теплого состояния.
На дно каждой банки положить лавровый лист, душистый перец и лист сельдерея. Наполнить перцы овощным фаршем и плотно уложить в банки.
В кастрюлю вылить томатный сок и довести до кипения. Добавить соль, сахар и варить 5 минут. В конце добавить уксус и перемешать. Немного охладить заливку до 180 ºС. Залить томатной заливкой банки с перцами, накрыть крышками. На дно большой кастрюли положить полотенце, поставить банки и налить горячую воду (около 180 ºС). Накрыть кастрюлю крышкой, довести до кипения на большом огне, а после закипания стерилизовать на минимальном огне еще 40 минут.
Достать банки из кастрюли и закатать крышками. Не переворачивать, оставить охлаждаться при комнатной температуре.
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