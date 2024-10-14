Заготовка на зиму из сладких перцев – пошаговый рецепт из 90-х

Фаршированные перцы. Фото: gospodynka.com.ua

Помните заготовки на зиму, за которыми в 90-х гонялись все хозяйки? Этот рецепт сладких перцев — настоящий деликатес, который станет отличным дополнением к вашему зимнему столу.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится (на литровую банку):

5-7 шт. перцев весом 120-150 г.

Для овощного фарша:

масло 300 мл;

лук 1 кг;

сладкий перец 200 г;

острый стручковый перец 30 г;

морковь 1,8 кг;

соль 30 г;

томатная паста 100-120 г;

чеснок 30 г.

На дно каждой литровой банки:

лавровый лист 1-2 шт.;

перец душистый 3 шт.;

лист сельдерея 1 шт.

Для томатной заливки:

томатный сок 1 л;

соль 20 г;

сахар 60 г;

уксус 9% 40 мл.

Способ приготовления

Из перцев вырезать серединки и залить чистой водой. Поставить на огонь, довести до кипения, после чего проварить еще минуту. Вынуть на тарелку и оставить охлаждаться. На растительном масле обжарить лук, нарезанный полукольцами, до мягкости.

Сладкие перцы. Фото: gospodynka.com.ua

Затем добавить сладкий перец, нарезанный тонкими соломками, и мелко порезанный острый перец. Жарить еще 5 минут до готовности. Добавить морковь, натертую на крупной терке. Сразу добавить соль и томатную пасту. Перемешать и тушить еще 15 минут до готовности. За 5 минут до окончания приготовления добавить мелко порезанный чеснок. Снять с огня и оставить охлаждаться до теплого состояния.

Приготовление начинки. Фото: gospodynka.com.ua

На дно каждой банки положить лавровый лист, душистый перец и лист сельдерея. Наполнить перцы овощным фаршем и плотно уложить в банки.

Перцы в банках. Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюлю вылить томатный сок и довести до кипения. Добавить соль, сахар и варить 5 минут. В конце добавить уксус и перемешать. Немного охладить заливку до 180 ºС. Залить томатной заливкой банки с перцами, накрыть крышками. На дно большой кастрюли положить полотенце, поставить банки и налить горячую воду (около 180 ºС). Накрыть кастрюлю крышкой, довести до кипения на большом огне, а после закипания стерилизовать на минимальном огне еще 40 минут.

Перцы в томате. Фото: gospodynka.com.ua

Достать банки из кастрюли и закатать крышками. Не переворачивать, оставить охлаждаться при комнатной температуре.

Раньше мы писали о рецепте маринованных баклажанов с луком — вкуснее вы еще не пробовали.

Также советуем приготовить сезонный баклажанный салат с грузинскими нотами — овощное блюдо с курицей.

Еще мы рассказывали о рецепте намазки из баклажанов по вкусу, как грибы — идеальная закуска.

Еще советуем обратить внимание на вкуснейшие баклажаны в фарше — новый оригинальный рецепт или пасту с баклажанами — рецепт, который стоит попробовать, пока они еще есть на полках магазинов.

Также может потребоваться информация, в чем вымачивать баклажаны, чтобы они не горчили.