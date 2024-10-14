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Деликатес на зиму, за ним гонялись все хозяйки в 90-х — заготовка из сладких перцев

14 октября 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Заготовка на зиму из сладких перцев – пошаговый рецепт из 90-х
Фаршированные перцы. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Помните заготовки на зиму, за которыми в 90-х гонялись все хозяйки? Этот рецепт сладких перцев — настоящий деликатес, который станет отличным дополнением к вашему зимнему столу.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится (на литровую банку):

  • 5-7 шт. перцев весом 120-150 г.

Для овощного фарша:

  • масло 300 мл;
  • лук 1 кг;
  • сладкий перец 200 г;
  • острый стручковый перец 30 г;
  • морковь 1,8 кг;
  • соль 30 г;
  • томатная паста 100-120 г;
  • чеснок 30 г.

На дно каждой литровой банки:

  • лавровый лист 1-2 шт.;
  • перец душистый 3 шт.;
  • лист сельдерея 1 шт.

Для томатной заливки:

  • томатный сок 1 л;
  • соль 20 г;
  • сахар 60 г;
  • уксус 9% 40 мл.

Способ приготовления

Из перцев вырезать серединки и залить чистой водой. Поставить на огонь, довести до кипения, после чего проварить еще минуту. Вынуть на тарелку и оставить охлаждаться. На растительном масле обжарить лук, нарезанный полукольцами, до мягкости.

фаршированные перцы на зиму
Сладкие перцы. Фото: gospodynka.com.ua

Затем добавить сладкий перец, нарезанный тонкими соломками, и мелко порезанный острый перец. Жарить еще 5 минут до готовности. Добавить морковь, натертую на крупной терке. Сразу добавить соль и томатную пасту. Перемешать и тушить еще 15 минут до готовности. За 5 минут до окончания приготовления добавить мелко порезанный чеснок. Снять с огня и оставить охлаждаться до теплого состояния.

рецепт фаршированных перцев на зиму
Приготовление начинки. Фото: gospodynka.com.ua

На дно каждой банки положить лавровый лист, душистый перец и лист сельдерея. Наполнить перцы овощным фаршем и плотно уложить в банки.

простой рецепт фаршированных перцев на зиму
Перцы в банках. Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюлю вылить томатный сок и довести до кипения. Добавить соль, сахар и варить 5 минут. В конце добавить уксус и перемешать. Немного охладить заливку до 180 ºС. Залить томатной заливкой банки с перцами, накрыть крышками. На дно большой кастрюли положить полотенце, поставить банки и налить горячую воду (около 180 ºС). Накрыть кастрюлю крышкой, довести до кипения на большом огне, а после закипания стерилизовать на минимальном огне еще 40 минут.

домашний рецепт фаршированных перцев на зиму
Перцы в томате. Фото: gospodynka.com.ua

Достать банки из кастрюли и закатать крышками. Не переворачивать, оставить охлаждаться при комнатной температуре.

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