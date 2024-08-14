Деруни по-панськи з куркою та грибами на сніданок — покроковий рецепт

Деруни по-панськи. Фото: YouTube @panfartuh

Деруни по-панськи з куркою та грибами — це справжнє гастрономічне задоволення, яке чудово підійде для смачного та поживного сніданку. Хрусткі ззовні та ніжні всередині, вони поєднують у собі соковиту курку, ароматні гриби та класичний смак дерунів, роблячи кожен ранок особливим.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться (для двох дерунів):

5 середніх картоплин;

цибуля;

яйце;

борошно — 2 неповні ст.л.;

сіль та чорний мелений перець.

Для начинки:

куряче філе — 180 г;

цибуля;

печериці — 3-4 шт.;

вершки 20% — 150 мл;

сіль та спеції;

твердий сир — 100 г.

Спосіб приготування

Підсмажити дрібно нарізане куряче філе. Коли м’ясо підрум’яниться, додати цибулю і гриби. Готувати, поки не випарується вся рідина.

Куряче філе. Фото: YouTube @panfartuh

Тоді посолити і додати спеції. Перемішати. Додати вершки і тушкувати приблизно 5 хвилин. Відкласти у сторону.

Курка та гриби. Фото: YouTube @panfartuh

Натерти на дрібну тертку картоплю та цибулю. Додати яйце, борошно, сіль, чорний мелений перець і перемішати.

Приготування начинки. Фото: YouTube @panfartuh

Формуємо у сковорідці великий дерун. Коли один бік підсмажиться, перевернути.

Приготування дерунів. Фото: YouTube @panfartuh

На одній половині викласти начинку, посипати тертим сиром, накрити іншою половиною й обсмажити ще з кожного боку.

Деруни з куркою та грибами. Фото: YouTube @panfartuh

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