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Деруни по-панськи з куркою та грибами — смачні до сніданку

14 серпня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Деруни по-панськи з куркою та грибами на сніданок — покроковий рецепт
Деруни по-панськи. Фото: YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Деруни по-панськи з куркою та грибами — це справжнє гастрономічне задоволення, яке чудово підійде для смачного та поживного сніданку. Хрусткі ззовні та ніжні всередині, вони поєднують у собі соковиту курку, ароматні гриби та класичний смак дерунів, роблячи кожен ранок особливим.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться (для двох дерунів): 

  • 5 середніх картоплин;
  • цибуля;
  • яйце;
  • борошно — 2 неповні ст.л.;
  • сіль та чорний мелений перець. 

Для начинки: 

  • куряче філе — 180 г;
  • цибуля;
  • печериці — 3-4 шт.;
  • вершки 20% — 150 мл;
  • сіль та спеції;
  • твердий сир — 100 г. 

Спосіб приготування 

Підсмажити дрібно нарізане куряче філе. Коли м’ясо підрум’яниться, додати цибулю і гриби. Готувати, поки не випарується вся рідина. 

рецепт панських дерунів
Куряче філе. Фото: YouTube @panfartuh

Тоді посолити і додати спеції. Перемішати. Додати вершки і тушкувати приблизно 5 хвилин. Відкласти у сторону.

смачні деруги рецепт
Курка та гриби. Фото: YouTube @panfartuh

Натерти на дрібну тертку картоплю та цибулю. Додати яйце, борошно, сіль, чорний мелений перець і перемішати.

простий рецепт дерунів з куркою
Приготування начинки. Фото: YouTube @panfartuh

Формуємо у сковорідці великий дерун. Коли один бік підсмажиться, перевернути.

деруни з куркою та грибами
Приготування дерунів. Фото: YouTube @panfartuh

На одній половині викласти начинку, посипати тертим сиром, накрити іншою половиною й обсмажити ще з кожного боку.

деруни з куркою та грибами по-панськи
Деруни з куркою та грибами. Фото: YouTube @panfartuh

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