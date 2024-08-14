Деруни по-панськи з куркою та грибами на сніданок — покроковий рецепт

Деруни по-панськи з куркою та грибами — смачні до сніданку
Деруни по-панськи з куркою та грибами — це справжнє гастрономічне задоволення, яке чудово підійде для смачного та поживного сніданку. Хрусткі ззовні та ніжні всередині, вони поєднують у собі соковиту курку, ароматні гриби та класичний смак дерунів, роблячи кожен ранок особливим.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться (для двох дерунів):
- 5 середніх картоплин;
- цибуля;
- яйце;
- борошно — 2 неповні ст.л.;
- сіль та чорний мелений перець.
Для начинки:
- куряче філе — 180 г;
- цибуля;
- печериці — 3-4 шт.;
- вершки 20% — 150 мл;
- сіль та спеції;
- твердий сир — 100 г.
Спосіб приготування
Підсмажити дрібно нарізане куряче філе. Коли м’ясо підрум’яниться, додати цибулю і гриби. Готувати, поки не випарується вся рідина.
Тоді посолити і додати спеції. Перемішати. Додати вершки і тушкувати приблизно 5 хвилин. Відкласти у сторону.
Натерти на дрібну тертку картоплю та цибулю. Додати яйце, борошно, сіль, чорний мелений перець і перемішати.
Формуємо у сковорідці великий дерун. Коли один бік підсмажиться, перевернути.
На одній половині викласти начинку, посипати тертим сиром, накрити іншою половиною й обсмажити ще з кожного боку.
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