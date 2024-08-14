Деруны по-барски с курицей и грибами на завтрак — пошаговый рецепт

Деруны по-барски. Фото: YouTube @panfartuh

Деруны по-барски с курицей и грибами — это настоящее гастрономическое удовольствие, которое отлично подойдет для вкусного и питательного завтрака. Хрустящие снаружи и нежные внутри, они сочетают в себе сочную курицу, ароматные грибы и классический вкус дерунов, делая каждое утро особенным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится (для двух дерунов):

5 средних картофелин;

лук;

яйцо;

мука 2 неполных ст.л;

соль и черный молотый перец.

Для начинки:

куриное филе 180 г;

лук;

шампиньоны 3-4 шт;

сливки 20% 150 мл;

соль и специи;

твердый творог 100 г.

Способ приготовления

Поджарить мелко нарезанное куриное филе. Когда мясо подрумянится, добавить лук и грибы. Готовить, пока не испарится вся жидкость.

Куриное филе. Фото: YouTube @panfartuh

Тогда посолить и добавить специи. Перемешать. Добавить сливки и тушить около 5 минут. Отложить в сторону.

Курица и грибы. Фото: YouTube @panfartuh

Натереть на мелкую терку картофель и лук. Добавить яйцо, муку, соль, черный молотый перец и перемешать.

Приготовление начинки. Фото: YouTube @panfartuh

Формируем в сковороде большой дерун. Когда одна сторона поджарится перевернуть.

Приготовление дерунов. Фото: YouTube @panfartuh

На одной стороне выложить начинку, посыпать тертым сыром, накрыть другой половиной и обжарить с каждой стороны.

Деруны с курицей и грибами. Фото: YouTube @panfartuh

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