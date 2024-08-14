Деруны по-барски с курицей и грибами на завтрак — пошаговый рецепт

Деруны по-барски с курицей и грибами — вкусные к завтраку
Деруны по-барски с курицей и грибами — это настоящее гастрономическое удовольствие, которое отлично подойдет для вкусного и питательного завтрака. Хрустящие снаружи и нежные внутри, они сочетают в себе сочную курицу, ароматные грибы и классический вкус дерунов, делая каждое утро особенным.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.
Вам понадобится (для двух дерунов):
- 5 средних картофелин;
- лук;
- яйцо;
- мука 2 неполных ст.л;
- соль и черный молотый перец.
Для начинки:
- куриное филе 180 г;
- лук;
- шампиньоны 3-4 шт;
- сливки 20% 150 мл;
- соль и специи;
- твердый творог 100 г.
Способ приготовления
Поджарить мелко нарезанное куриное филе. Когда мясо подрумянится, добавить лук и грибы. Готовить, пока не испарится вся жидкость.
Тогда посолить и добавить специи. Перемешать. Добавить сливки и тушить около 5 минут. Отложить в сторону.
Натереть на мелкую терку картофель и лук. Добавить яйцо, муку, соль, черный молотый перец и перемешать.
Формируем в сковороде большой дерун. Когда одна сторона поджарится перевернуть.
На одной стороне выложить начинку, посыпать тертым сыром, накрыть другой половиной и обжарить с каждой стороны.
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