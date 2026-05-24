Десерт Полуничка: рецепт без випічки, борошна та без желатину

Десерт "Полуничка". Фото: smachnenke.com.ua

Цей полуничний десерт підкорює з першої ложки своєю ніжною текстурою та яскравим ягідним смаком. Для його приготування не потрібні духовка, желатин чи складні інгредієнти — усе максимально просто й доступно. Заварна кремова основа чудово поєднується з густим полуничним шаром, який нагадує домашній джем.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

полуниця — 350 г.;

вишня — 15–20 шт.;

цукор — 3–4 ст. л.;

кукурудзяний крохмаль — 2 ч. л.

Для кремової основи:

яєчні жовтки — 2 шт.;

цукор — 50 г.;

кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;

молоко — 900 мл.;

сметана 20% — 2 ст. л.;

манка — 2 ст. л.;

вершкове масло — 50–60 г.;

цедра лимона або ванільний цукор — за смаком.

Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Полуницю подрібнити блендером або виделкою. Додати цукор і крохмаль, перемішати та проварити кілька хвилин до густої консистенції. Залишити охолоджуватися. У каструлі змішати жовтки, цукор і крохмаль. Додати трохи молока та добре розмішати. Додати сметану, влити решту молока й поставити масу на середній вогонь. Постійно помішувати до загустіння, після чого додати манку та проварити ще кілька хвилин. Наприкінці додати вершкове масло і ванільний цукор або цедру лимона. Готовий крем перелити у форму, трохи охолодити та зверху викласти полуничний шар. Поставити десерт у холодильник на 2–3 години до повного охолодження.