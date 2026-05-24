Десерт "Клубничка": рецепт без выпечки, муки и без желатина

Десерт "Клубничка". Фото: smachnenke.com.ua

Этот клубничный десерт покоряет с первой ложки своей нежной текстурой и ярким ягодным вкусом. Для его приготовления не нужны духовка, желатин или сложные ингредиенты — все максимально просто и доступно. Заварная кремовая основа прекрасно сочетается с густым клубничным слоем, который напоминает домашний джем.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

клубника — 350 г;

вишня — 15-20 шт.;

сахар — 3-4 ст. л.;

кукурузный крахмал — 2 ч. л.

Для кремовой основы:

яичные желтки — 2 шт.;

сахар — 50 г;

кукурузный крахмал — 2 ст. л.;

молоко — 900 мл.;

сметана 20% — 2 ст. л.;

манка — 2 ст. л.;

сливочное масло — 50-60 г;

цедра лимона или ванильный сахар — по вкусу.

Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Клубнику измельчить блендером или вилкой. Добавить сахар и крахмал, перемешать и проварить несколько минут до густой консистенции. Оставить охлаждаться. В кастрюле смешать желтки, сахар и крахмал. Добавить немного молока и хорошо размешать. Добавить сметану, влить остальное молоко и поставить массу на средний огонь. Постоянно помешивать до загустения, после чего добавить манку и проварить еще несколько минут. В конце добавить сливочное масло и ванильный сахар или цедру лимона. Готовый крем перелить в форму, немного охладить и сверху выложить клубничный слой. Поставить десерт в холодильник на 2-3 часа до полного остывания.

