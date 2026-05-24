Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Десерт "Клубничка": рецепт без выпечки, муки и без желатина

Десерт "Клубничка": рецепт без выпечки, муки и без желатина

Ua ru
Дата публикации 24 мая 2026 03:04
Десерт Клубничка: рецепт без выпечки, муки и без желатина
Десерт "Клубничка". Фото: smachnenke.com.ua

Этот клубничный десерт покоряет с первой ложки своей нежной текстурой и ярким ягодным вкусом. Для его приготовления не нужны духовка, желатин или сложные ингредиенты — все максимально просто и доступно. Заварная кремовая основа прекрасно сочетается с густым клубничным слоем, который напоминает домашний джем.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • клубника — 350 г;
  • вишня — 15-20 шт.;
  • сахар — 3-4 ст. л.;
  • кукурузный крахмал — 2 ч. л.

Для кремовой основы:

  • яичные желтки — 2 шт.;
  • сахар — 50 г;
  • кукурузный крахмал — 2 ст. л.;
  • молоко — 900 мл.;
  • сметана 20% — 2 ст. л.;
  • манка — 2 ст. л.;
  • сливочное масло — 50-60 г;
  • цедра лимона или ванильный сахар — по вкусу.
рецепт десерта з полуницею без випічки
Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Клубнику измельчить блендером или вилкой. Добавить сахар и крахмал, перемешать и проварить несколько минут до густой консистенции. Оставить охлаждаться.
  2. В кастрюле смешать желтки, сахар и крахмал. Добавить немного молока и хорошо размешать.
  3. Добавить сметану, влить остальное молоко и поставить массу на средний огонь.
  4. Постоянно помешивать до загустения, после чего добавить манку и проварить еще несколько минут.
  5. В конце добавить сливочное масло и ванильный сахар или цедру лимона.
  6. Готовый крем перелить в форму, немного охладить и сверху выложить клубничный слой.
  7. Поставить десерт в холодильник на 2-3 часа до полного остывания.

Читайте также:
клубника рецепт без выпечки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации