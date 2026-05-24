Десерт "Клубничка": рецепт без выпечки, муки и без желатина
Дата публикации 24 мая 2026 03:04
Десерт "Клубничка". Фото: smachnenke.com.ua
Этот клубничный десерт покоряет с первой ложки своей нежной текстурой и ярким ягодным вкусом. Для его приготовления не нужны духовка, желатин или сложные ингредиенты — все максимально просто и доступно. Заварная кремовая основа прекрасно сочетается с густым клубничным слоем, который напоминает домашний джем.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- клубника — 350 г;
- вишня — 15-20 шт.;
- сахар — 3-4 ст. л.;
- кукурузный крахмал — 2 ч. л.
Для кремовой основы:
- яичные желтки — 2 шт.;
- сахар — 50 г;
- кукурузный крахмал — 2 ст. л.;
- молоко — 900 мл.;
- сметана 20% — 2 ст. л.;
- манка — 2 ст. л.;
- сливочное масло — 50-60 г;
- цедра лимона или ванильный сахар — по вкусу.
Способ приготовления
- Клубнику измельчить блендером или вилкой. Добавить сахар и крахмал, перемешать и проварить несколько минут до густой консистенции. Оставить охлаждаться.
- В кастрюле смешать желтки, сахар и крахмал. Добавить немного молока и хорошо размешать.
- Добавить сметану, влить остальное молоко и поставить массу на средний огонь.
- Постоянно помешивать до загустения, после чего добавить манку и проварить еще несколько минут.
- В конце добавить сливочное масло и ванильный сахар или цедру лимона.
- Готовый крем перелить в форму, немного охладить и сверху выложить клубничный слой.
- Поставить десерт в холодильник на 2-3 часа до полного остывания.
