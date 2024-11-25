Десерт без цукру від відомого кухаря — смачний, корисний і можна їсти щодня

Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня
Відомий шеф-кухар створив десерт, який ідеально підходить для здорового харчування. Без жодного грама цукру, він залишається надзвичайно смачним і ніжним. Такий смаколик можна їсти хоч кожного дня, не хвилюючись за фігуру.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам знадобиться:
- вівсяні пластівці 120 г;
- молоко 240 мл.;
- яйця 2 шт.;
- банани 2 шт.;
- ванілін;
- какао-порошок 40 г;
- розпушувач 1 ч. л.;
- волоські горіхи;
- шоколадна крихта;
- молочний шоколад 100 г.
Спосіб приготування
Вівсяні пластівці залити 200 мл. гарячого молока, залишити на 10 хвилин для набухання. Тим часом у миску розбити яйця.
Банани очистити від шкірки та перетворити на пюре. Додати бананове пюре разом із ваніліном до яєць і перемішати. Просіяти в яєчну суміш какао-порошок, ретельно змішати.
Додати в суміш розпушувач і знову перемішати. Влити остиглі вівсяні пластівці з молоком і з’єднати всі інгредієнти. Форму для випікання змастити вершковим маслом. Вилити в неї тісто, зверху додати волоські горіхи й посипати шоколадною крихтою.
Випікати десерт у розігрітій до 180 °C духовці протягом 15-20 хвилин. За бажанням готовий пиріг можна полити розтопленим шоколадом перед подачею.
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