Десерт без цукру від відомого кухаря — смачний, корисний і можна їсти щодня

Щоколадний торт. Фото: smachnenke.com.ua

Відомий шеф-кухар створив десерт, який ідеально підходить для здорового харчування. Без жодного грама цукру, він залишається надзвичайно смачним і ніжним. Такий смаколик можна їсти хоч кожного дня, не хвилюючись за фігуру.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

вівсяні пластівці 120 г;

молоко 240 мл.;

яйця 2 шт.;

банани 2 шт.;

ванілін;

какао-порошок 40 г;

розпушувач 1 ч. л.;

волоські горіхи;

шоколадна крихта;

молочний шоколад 100 г.

Спосіб приготування

Вівсяні пластівці залити 200 мл. гарячого молока, залишити на 10 хвилин для набухання. Тим часом у миску розбити яйця.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Банани очистити від шкірки та перетворити на пюре. Додати бананове пюре разом із ваніліном до яєць і перемішати. Просіяти в яєчну суміш какао-порошок, ретельно змішати.

Тісто з шоколадом. Фото: smachnenke.com.ua

Додати в суміш розпушувач і знову перемішати. Влити остиглі вівсяні пластівці з молоком і з’єднати всі інгредієнти. Форму для випікання змастити вершковим маслом. Вилити в неї тісто, зверху додати волоські горіхи й посипати шоколадною крихтою.

Шоколадний торт. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати десерт у розігрітій до 180 °C духовці протягом 15-20 хвилин. За бажанням готовий пиріг можна полити розтопленим шоколадом перед подачею.

Раніше ми писали про рецепт "Ангельского пирога" з ягодами, який ніколи не набридає.

Також зверніть увагу на рецепт, де багато-багато яблук — пиріг "Райське яблучко", тісто як крем, майже не відчувається.

Ще ми розповідали про знаменитий тертий пиріг з ягодами від переможниці та судді "Майстер Шеф".

Також спробуйте рецепт солоного заливного пирога з цибулею та яйцем — виходить дуже смачно та корисно для фігури.