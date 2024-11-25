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Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

25 листопада 2024 03:21
Марина Євтягіна - Редактор
Десерт без цукру від відомого кухаря — смачний, корисний і можна їсти щодня
Щоколадний торт. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Відомий шеф-кухар створив десерт, який ідеально підходить для здорового харчування. Без жодного грама цукру, він залишається надзвичайно смачним і ніжним. Такий смаколик можна їсти хоч кожного дня, не хвилюючись за фігуру.

Рецепт опубликовали Smachnenke

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Вам знадобиться:

  • вівсяні пластівці 120 г;
  • молоко 240 мл.;
  • яйця 2 шт.;
  • банани 2 шт.;
  • ванілін;
  • какао-порошок 40 г;
  • розпушувач 1 ч. л.;
  • волоські горіхи;
  • шоколадна крихта;
  • молочний шоколад 100 г.

Спосіб приготування

Вівсяні пластівці залити 200 мл. гарячого молока, залишити на 10 хвилин для набухання. Тим часом у миску розбити яйця.

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Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Банани очистити від шкірки та перетворити на пюре. Додати бананове пюре разом із ваніліном до яєць і перемішати. Просіяти в яєчну суміш какао-порошок, ретельно змішати.

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Тісто з шоколадом. Фото: smachnenke.com.ua

Додати в суміш розпушувач і знову перемішати. Влити остиглі вівсяні пластівці з молоком і з’єднати всі інгредієнти. Форму для випікання змастити вершковим маслом. Вилити в неї тісто, зверху додати волоські горіхи й посипати шоколадною крихтою.

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Шоколадний торт. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати десерт у розігрітій до 180 °C духовці протягом 15-20 хвилин. За бажанням готовий пиріг можна полити розтопленим шоколадом перед подачею.

Раніше ми писали про рецепт "Ангельского пирога" з ягодами, який ніколи не набридає. 

Також зверніть увагу на рецепт, де багато-багато яблук — пиріг "Райське яблучко", тісто як крем, майже не відчувається. 

Ще ми розповідали про знаменитий тертий пиріг з ягодами від переможниці та судді "Майстер Шеф". 

Також спробуйте рецепт солоного заливного пирога з цибулею та яйцем — виходить дуже смачно та корисно для фігури. 

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