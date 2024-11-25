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Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

25 ноября 2024 03:21
Марина Евтягина - Редактор
Десерт без сахара от известного повара – вкусный, полезный и можно есть каждый день
Щелочный торт. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Известный шеф-повар создал десерт, идеально подходящий для здорового питания. Без всякого грамма сахара, он остается необычайно вкусным и нежным. Такой вкуснятина можно есть хоть каждый день, не волнуясь за фигуру.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • овсяные хлопья 120 г;
  • молоко 240 мл.;
  • яйца 2 шт.;
  • бананы 2 шт.;
  • ванилин;
  • какао-порошок 40 г;
  • разрыхлитель 1 ч. л.;
  • грецкие орехи;
  • шоколадная крошка;
  • молочный шоколад 100г.

Способ приготовления

Овсяные хлопья залить 200 мл. горячего молока, оставить на 10 минут для набухания. Тем временем в миску разбить яйца.

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Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Бананы очистить от кожуры и превратить в пюре. Добавить банановое пюре вместе с ванилином в яйца и перемешать. Просеять в яичную смесь какао-порошок, тщательно смешать.

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Тесто с шоколадом. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить в смесь разрыхлитель и снова перемешать. Влить остывшие овсяные хлопья с молоком и соединить все ингредиенты. Форму для выпечки смазать сливочным маслом. Вылить в нее тесто, сверху добавить грецкие орехи и посыпать шоколадной крошкой.

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Шоколадный торт. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать десерт в разогретой до 180 °C духовке в течение 15-20 минут. При желании готовый пирог можно полить растопленным шоколадом перед подачей.

Раньше мы писали о рецепте "Ангельского пирога" с ягодами, который никогда не надоедает.

Также обратите внимание на рецепт, где много яблок — пирог "Райское яблочко", тесто как крем, почти не ощущается.

Еще мы рассказывали о знаменитом тертом пироге с ягодами от победительницы и судьи "Мастер Шеф".

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десерт рецепты выпечка шеф-повар шоколадный торт

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00:41 Кличко обвинил Рогана в распространении пропаганды Путина

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