Десерт без сахара от известного повара – вкусный, полезный и можно есть каждый день

Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день
Известный шеф-повар создал десерт, идеально подходящий для здорового питания. Без всякого грамма сахара, он остается необычайно вкусным и нежным. Такой вкуснятина можно есть хоть каждый день, не волнуясь за фигуру.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- овсяные хлопья 120 г;
- молоко 240 мл.;
- яйца 2 шт.;
- бананы 2 шт.;
- ванилин;
- какао-порошок 40 г;
- разрыхлитель 1 ч. л.;
- грецкие орехи;
- шоколадная крошка;
- молочный шоколад 100г.
Способ приготовления
Овсяные хлопья залить 200 мл. горячего молока, оставить на 10 минут для набухания. Тем временем в миску разбить яйца.
Бананы очистить от кожуры и превратить в пюре. Добавить банановое пюре вместе с ванилином в яйца и перемешать. Просеять в яичную смесь какао-порошок, тщательно смешать.
Добавить в смесь разрыхлитель и снова перемешать. Влить остывшие овсяные хлопья с молоком и соединить все ингредиенты. Форму для выпечки смазать сливочным маслом. Вылить в нее тесто, сверху добавить грецкие орехи и посыпать шоколадной крошкой.
Выпекать десерт в разогретой до 180 °C духовке в течение 15-20 минут. При желании готовый пирог можно полить растопленным шоколадом перед подачей.
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