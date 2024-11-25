Десерт без сахара от известного повара – вкусный, полезный и можно есть каждый день

Щелочный торт. Фото: smachnenke.com.ua

Известный шеф-повар создал десерт, идеально подходящий для здорового питания. Без всякого грамма сахара, он остается необычайно вкусным и нежным. Такой вкуснятина можно есть хоть каждый день, не волнуясь за фигуру.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

овсяные хлопья 120 г;

молоко 240 мл.;

яйца 2 шт.;

бананы 2 шт.;

ванилин;

какао-порошок 40 г;

разрыхлитель 1 ч. л.;

грецкие орехи;

шоколадная крошка;

молочный шоколад 100г.

Способ приготовления

Овсяные хлопья залить 200 мл. горячего молока, оставить на 10 минут для набухания. Тем временем в миску разбить яйца.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Бананы очистить от кожуры и превратить в пюре. Добавить банановое пюре вместе с ванилином в яйца и перемешать. Просеять в яичную смесь какао-порошок, тщательно смешать.

Тесто с шоколадом. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить в смесь разрыхлитель и снова перемешать. Влить остывшие овсяные хлопья с молоком и соединить все ингредиенты. Форму для выпечки смазать сливочным маслом. Вылить в нее тесто, сверху добавить грецкие орехи и посыпать шоколадной крошкой.

Шоколадный торт. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать десерт в разогретой до 180 °C духовке в течение 15-20 минут. При желании готовый пирог можно полить растопленным шоколадом перед подачей.

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