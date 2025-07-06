Десерт з малиною на молоці без випічки — ніжна літня насолода як у ресторані

Десерт з малиною, як в ресторані — знадобиться 300 мл молока
Цей вишуканий літній десерт готується без духовки, з простих інгредієнтів — молока, йогурту, жовтків і свіжої малини. Смакує як класична панакота, має ніжну текстуру й виглядає так, ніби поданий у ресторані. Його легко приготувати вдома, навіть без спеціальних форм — знадобиться лише звичайна картонна упаковка з-під молока.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- молоко – 300 мл.;
- жовтки – 3 шт.;
- цукор – 70 г;
- ванільний цукор – 10 г;
- густий йогурт – 350 г;
- желатин – 25 г;
- вода холодна – 70 мл.;
- свіжа малина – 200 г.
Спосіб приготування
У каструлі з товстим дном з’єднати молоко, жовтки та цукор. Збити вінчиком до однорідності. Поставити на вогонь трохи вище середнього, постійно помішувати. Коли з’явиться піна й маса загусне, довести до кипіння, потримати ще 20 секунд і зняти з плити.
Желатин залити холодною водою, залишити на 5 хвилин до набухання. Додати його до гарячої молочної суміші й добре розмішати. Потім ввести йогурт і ванільний цукор, знову ретельно перемішати до гладкої консистенції.
Підготувати форму — картонну упаковку з-під молока, вирізавши прямокутне віконце збоку. Перелити крем у форму, дати трохи охолонути. Коли маса стане злегка густою, викласти зверху малину. Поставити десерт у холодильник мінімум на 2–3 години до повного застигання.
Після охолодження акуратно розрізати упаковку та вийняти готовий десерт. Подавати порційно, за бажанням прикрасити додатковими ягодами або м'ятою.
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