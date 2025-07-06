Десерт с малиной на молоке без выпечки — нежное летнее наслаждение как в ресторане

Десерт с малиной. Фото: smachnenke.com.ua

Этот изысканный летний десерт готовится без духовки, из простых ингредиентов — молока, йогурта, желтков и свежей малины. На вкус как классическая панакота, имеет нежную текстуру и выглядит так, будто подан в ресторане. Его легко приготовить дома, даже без специальных форм — понадобится лишь обычная картонная упаковка из-под молока.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

молоко — 300 мл.;

желтки — 3 шт.;

сахар — 70 г;

ванильный сахар — 10 г;

густой йогурт — 350 г;

желатин — 25 г;

вода холодная — 70 мл.;

свежая малина — 200 г.

Способ приготовления

В кастрюле с толстым дном соединить молоко, желтки и сахар. Взбить венчиком до однородности. Поставить на огонь чуть выше среднего, постоянно помешивать. Когда появится пена и масса загустеет, довести до кипения, подержать еще 20 секунд и снять с плиты.

Молочная масса. Фото: smachnenke.com.ua

Желатин залить холодной водой, оставить на 5 минут до набухания. Добавить его к горячей молочной смеси и хорошо размешать. Затем ввести йогурт и ванильный сахар, снова тщательно перемешать до гладкой консистенции.

Приготовление десерта Фото: smachnenke.com.ua

Подготовить форму - картонную упаковку из-под молока, вырезав прямоугольное окошко сбоку. Перелить крем в форму, дать немного остыть. Когда масса станет слегка густой, выложить сверху малину. Поставить десерт в холодильник минимум на 2-3 часа до полного застывания.

Готовый десерт Фото: smachnenke.com.ua

После охлаждения аккуратно разрезать упаковку и вынуть готовый десерт. Подавать порционно, по желанию украсить дополнительными ягодами или мятой.

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