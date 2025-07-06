Десерт с малиной на молоке без выпечки — нежное летнее наслаждение как в ресторане

Десерт с малиной, как в ресторане — понадобится 300 мл молока
Этот изысканный летний десерт готовится без духовки, из простых ингредиентов — молока, йогурта, желтков и свежей малины. На вкус как классическая панакота, имеет нежную текстуру и выглядит так, будто подан в ресторане. Его легко приготовить дома, даже без специальных форм — понадобится лишь обычная картонная упаковка из-под молока.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- молоко — 300 мл.;
- желтки — 3 шт.;
- сахар — 70 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- густой йогурт — 350 г;
- желатин — 25 г;
- вода холодная — 70 мл.;
- свежая малина — 200 г.
Способ приготовления
В кастрюле с толстым дном соединить молоко, желтки и сахар. Взбить венчиком до однородности. Поставить на огонь чуть выше среднего, постоянно помешивать. Когда появится пена и масса загустеет, довести до кипения, подержать еще 20 секунд и снять с плиты.
Желатин залить холодной водой, оставить на 5 минут до набухания. Добавить его к горячей молочной смеси и хорошо размешать. Затем ввести йогурт и ванильный сахар, снова тщательно перемешать до гладкой консистенции.
Подготовить форму - картонную упаковку из-под молока, вырезав прямоугольное окошко сбоку. Перелить крем в форму, дать немного остыть. Когда масса станет слегка густой, выложить сверху малину. Поставить десерт в холодильник минимум на 2-3 часа до полного застывания.
После охлаждения аккуратно разрезать упаковку и вынуть готовый десерт. Подавать порционно, по желанию украсить дополнительными ягодами или мятой.
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