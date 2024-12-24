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Десерт з вафель і печива без випічки за 10 хв — 4 інгредієнти

24 грудня 2024 03:16
Марина Євтягіна - Редактор
Швидкий десерт з вафель і печива без випічки — 4 інгредієнти за 10 хвилин
Десерт з вафель і печива. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Шукаєте простий і швидкий десерт? Цей рецепт з вафель і печива без випічки – саме те, що вам потрібно! Зі всього чотири інгредієнтів і 10 хвилин часу ви створите смачне ласощі, яке сподобається всім!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • вафельні коржі — 3 шт.;
  • крекер шоколадний — 1 упаковка;
  • згущене молоко — 300 г;
  • масло вершкове — 200 г. 

Спосіб приготування

Приготувати крем. Для цього збити міксером вершкове масло кімнатної температури до пишного білого кольору. Додати по одній ложці згущеного молока та продовжувати збивати до однорідної маси. Взяти вафельний корж і промазати частиною крему. Викласти рівномірно крекер.

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Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Повторити шари: знову промазати кремом, накрити вафельним коржем, покласти печиво, знову крем і накрити останнім вафельним коржем.

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Печиво та вафлі. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо залишився крем, промазати ним верхній шар торта. Посипати кокосовою стружкою і полити шоколадною помадкою (за бажанням).

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Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для стабілізації крему поставити в холодильник на 2 години.

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Торт без випічки — всього три складові та багато шоколадного крему.

Також радимо звернути увагу на низькокалорійний  рецепт десерта від відомого кухаря без цукру, який можна їсти щодня. 

Зверніть увагу на бюджетний рецепт шоколадного торта, який готується без грама борошна — лише з чотирьох інгредієнтів. 

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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