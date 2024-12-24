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Десерт из вафель и печенья без выпечки за 10 мин — 4 ингредиента

24 декабря 2024 03:16
Марина Евтягина - Редактор
Быстрый десерт из вафель и печенья без выпечки — 4 ингредиента за 10 минут
Десерт с вафель и печенье. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Ищете простой и быстрый десерт? Этот рецепт из вафель и печенья без выпечки — именно то, что вам нужно! Из всего четыре ингредиента и 10 минут времени вы создадите вкусное лакомство, которое понравится всем!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • вафельные коржи — 3 шт.;
  • крекер шоколадный — 1 упаковка;
  • сгущенка — 300 г;
  • масло сливочное — 200 г.

Способ приготовления

Приготовить крем. Для этого взбить миксером сливочное масло комнатной температуры до пышного белого цвета. Добавить по одной ложке сгущенки и продолжать взбивать до однородной массы.

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Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Взять вафельный корж и промазать частью крема. Выложить равномерно крекер. Повторить слои: снова промазать кремом, накрыть вафельным коржом, положить печенье, снова крем и накрыть последним вафельным коржом.

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Печенье и вафли. Фото: gospodynka.com.ua

Если остался крем, промазать им верхний слой торта. Посыпать кокосовой стружкой и полить шоколадной помадкой (по желанию).

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Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для стабилизации крема поставить в холодильник на 2 часа.

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