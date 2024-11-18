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Дешева і дуже смачна ікра з капусти — їсти можна одразу

18 листопада 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Рецепт бюджетної ікри з капусти — покроковий рецепт.
Капустяна ікра. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Спробуйте приготувати таку овочеву ікру. Для приготування не знадобляться кабачки чи баклажани. Просто візміть капуста та повторіть цей рецепт

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • капуста 1/3 частина качана;
  • морква 1 шт.;
  • цибуля 2 шт.;
  • помідори 2 шт.;
  • часник сушений 1 ч. л.;
  • цукор 1 ч. л.;
  • сіль 1/2 ч. л. або за смаком;
  • оцет 9% 1 ч. л.;
  • рослинна олія для смаження. 

Спосіб приготування 

Капусту нарізати на великі шматки і покласти в чашу блендера. Подрібнити в дрібну крихту. Якщо у вас немає такого подрібнювача, можна прокрутити через м’ясорубку в сирому вигляді або в готовому.

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Подрібнена капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Подрібнену капусту викласти на пательню, додати 100 мл. води, накрити кришкою і тушкувати до випаровування рідини та розм’якшення капусти.

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Капуста на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

В окремій сковорідці обсмажити на олії до м’якості нарізану цибулю і терту моркву. Додати сушений часник, але можна свіжий. Додати томатну пасту 1 ст. л.

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Томатна паста. Фото: gospodynka.com.ua

Додати томатний сік в овочі й обсмажити на сильному вогні до випаровування рідини, при цьому помішувати. Потім з’єднати з капустою, додати цукор, сіль і оцет. Додати кілька столових ложок олії й обсмажити помішуючи на помірному вогні, приблизно хвилин 7-10.

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Капустяна ікра. Фото: gospodynka.com.ua

Можна їсти в гарячому вигляді, наприклад, подати як гарнір до м’яса або риби, але краще повністю остудити і подати з білим або чорним хлібом.

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Зверніть увагу, що ця олія краще підходить для смаження будь-яких продуктів і не шкодить здоров'ю.

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