Рецепт бюджетної ікри з капусти — покроковий рецепт.

Дешева і дуже смачна ікра з капусти — їсти можна одразу
Спробуйте приготувати таку овочеву ікру. Для приготування не знадобляться кабачки чи баклажани. Просто візміть капуста та повторіть цей рецепт.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- капуста 1/3 частина качана;
- морква 1 шт.;
- цибуля 2 шт.;
- помідори 2 шт.;
- часник сушений 1 ч. л.;
- цукор 1 ч. л.;
- сіль 1/2 ч. л. або за смаком;
- оцет 9% 1 ч. л.;
- рослинна олія для смаження.
Спосіб приготування
Капусту нарізати на великі шматки і покласти в чашу блендера. Подрібнити в дрібну крихту. Якщо у вас немає такого подрібнювача, можна прокрутити через м’ясорубку в сирому вигляді або в готовому.
Подрібнену капусту викласти на пательню, додати 100 мл. води, накрити кришкою і тушкувати до випаровування рідини та розм’якшення капусти.
В окремій сковорідці обсмажити на олії до м’якості нарізану цибулю і терту моркву. Додати сушений часник, але можна свіжий. Додати томатну пасту 1 ст. л.
Додати томатний сік в овочі й обсмажити на сильному вогні до випаровування рідини, при цьому помішувати. Потім з’єднати з капустою, додати цукор, сіль і оцет. Додати кілька столових ложок олії й обсмажити помішуючи на помірному вогні, приблизно хвилин 7-10.
Можна їсти в гарячому вигляді, наприклад, подати як гарнір до м’яса або риби, але краще повністю остудити і подати з білим або чорним хлібом.
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