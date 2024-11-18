Рецепт бюджетної ікри з капусти — покроковий рецепт.

Капустяна ікра. Фото: gospodynka.com.ua

Спробуйте приготувати таку овочеву ікру. Для приготування не знадобляться кабачки чи баклажани. Просто візміть капуста та повторіть цей рецепт.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

капуста 1/3 частина качана;

морква 1 шт.;

цибуля 2 шт.;

помідори 2 шт.;

часник сушений 1 ч. л.;

цукор 1 ч. л.;

сіль 1/2 ч. л. або за смаком;

оцет 9% 1 ч. л.;

рослинна олія для смаження.

Спосіб приготування

Капусту нарізати на великі шматки і покласти в чашу блендера. Подрібнити в дрібну крихту. Якщо у вас немає такого подрібнювача, можна прокрутити через м’ясорубку в сирому вигляді або в готовому.

Подрібнена капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Подрібнену капусту викласти на пательню, додати 100 мл. води, накрити кришкою і тушкувати до випаровування рідини та розм’якшення капусти.

Капуста на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

В окремій сковорідці обсмажити на олії до м’якості нарізану цибулю і терту моркву. Додати сушений часник, але можна свіжий. Додати томатну пасту 1 ст. л.

Томатна паста. Фото: gospodynka.com.ua

Додати томатний сік в овочі й обсмажити на сильному вогні до випаровування рідини, при цьому помішувати. Потім з’єднати з капустою, додати цукор, сіль і оцет. Додати кілька столових ложок олії й обсмажити помішуючи на помірному вогні, приблизно хвилин 7-10.

Капустяна ікра. Фото: gospodynka.com.ua

Можна їсти в гарячому вигляді, наприклад, подати як гарнір до м’яса або риби, але краще повністю остудити і подати з білим або чорним хлібом.

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