Рецепт бюджетной икры из капусты – пошаговый рецепт.

Дешевая и очень вкусная икра из капусты — есть можно сразу
Попытайтесь приготовить такую овощную икру. Для приготовления не понадобятся кабачки или баклажаны. Просто возьмите капусту и повторите этот рецепт.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- капуста 1/3 часть кочана;
- морковь 1 шт.;
- лук 2 шт.;
- помидоры 2 шт.;
- чеснок сушеный 1 ч. л.;
- сахар 1 ч. л.;
- соль 1/2 ч. л. или по вкусу;
- уксус 9% 1 ч. л.;
- растительное масло для жарки.
Способ приготовления
Капусту порезать на большие куски и положить в чашу блендера. Измельчить в мелкую крошку. Если у вас нет такого измельчителя, можно прокрутить через мясорубку в сыром виде или готовом.
Измельченную капусту выложить на сковороду, добавить 100 мл. воды, накрыть крышкой и тушить до испарения жидкости и размягчения капусты.
В отдельной сковороде обжарить на растительном масле до мягкости нарезанный лук и тертую морковь. Добавить сушеный чеснок, но можно свежий. Добавить томатную пасту 1 ст. л.
Добавить томатный сок в овощи и обжарить на сильном огне до улетучивания жидкости, при этом помешивать. Затем соединить с капустой, добавить сахар, соль и уксус. Добавить несколько столовых ложек растительного масла и обжарить помешивая на умеренном огне, примерно минут 7-10.
Можно есть в горячем виде, например, подать в качестве гарнира мясу или рыбе, но лучше полностью остудить и подать с белым или черным хлебом.
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