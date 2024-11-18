Рецепт бюджетной икры из капусты – пошаговый рецепт.

Капустная икра. Фото: gospodynka.com.ua

Попытайтесь приготовить такую овощную икру. Для приготовления не понадобятся кабачки или баклажаны. Просто возьмите капусту и повторите этот рецепт.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

капуста 1/3 часть кочана;

морковь 1 шт.;

лук 2 шт.;

помидоры 2 шт.;

чеснок сушеный 1 ч. л.;

сахар 1 ч. л.;

соль 1/2 ч. л. или по вкусу;

уксус 9% 1 ч. л.;

растительное масло для жарки.

Способ приготовления

Капусту порезать на большие куски и положить в чашу блендера. Измельчить в мелкую крошку. Если у вас нет такого измельчителя, можно прокрутить через мясорубку в сыром виде или готовом.

Измельченная капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Измельченную капусту выложить на сковороду, добавить 100 мл. воды, накрыть крышкой и тушить до испарения жидкости и размягчения капусты.

Капуста на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельной сковороде обжарить на растительном масле до мягкости нарезанный лук и тертую морковь. Добавить сушеный чеснок, но можно свежий. Добавить томатную пасту 1 ст. л.

Томатная паста. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить томатный сок в овощи и обжарить на сильном огне до улетучивания жидкости, при этом помешивать. Затем соединить с капустой, добавить сахар, соль и уксус. Добавить несколько столовых ложек растительного масла и обжарить помешивая на умеренном огне, примерно минут 7-10.

Капустная икра. Фото: gospodynka.com.ua

Можно есть в горячем виде, например, подать в качестве гарнира мясу или рыбе, но лучше полностью остудить и подать с белым или черным хлебом.

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