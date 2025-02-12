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Дешева ячна крупа на сніданок — смачний варіант приготування

12 лютого 2025 06:03
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Дешева ячна крупа на сніданок — простий і смачний рецепт на пательні
Ячна крупа. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Ячна крупа — один із найдоступніших продуктів, але далеко не всі знають, як зробити її справді смачною. Простий спосіб приготування на пательні додає каші особливого аромату, робить її ніжною та розсипчастою. Такий сніданок зарядить енергією на весь день і стане чудовою альтернативою традиційним гарнірам.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • ячна крупа — 200 г;
  • вода — 600 мл.;
  • цибуля — 2 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний мелений — за смаком;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Промити ячну крупу під проточною водою. У каструлю влити 600 мл води, довести до кипіння, додати сіль та всипати ячну крупу. Варити на слабкому вогні під кришкою приблизно 15 хвилин, поки каша не вбере всю рідину. Зняти з вогню та залишити під кришкою.

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Крупа в касструлі. Фото: smachnenke.com.ua

Цибулю нарізати кубиками та обсмажити на олії до золотистого кольору. За бажанням можна додати моркву, гриби чи болгарський перець.

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Смажена цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

До обсмаженої цибулі викласти відварену кашу, перемішати, приправити чорним меленим перцем та улюбленими спеціями. Добре поєднуються з ячною кашею гвоздика, імбир, куркума та запашний перець.

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Готова каша. Фото: smachnenke.com.ua

Накрити кришкою та залишити потомитися ще 1-2 хвилини. Подавати як самостійну страву або гарнір до м’яса, тушонки чи грибів.

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