Дешевая ячневая крупа на завтрак — простой и вкусный рецепт на сковороде

Ячневая крупа. Фото: smachnenke.com.ua

Ячневая крупа — один из самых доступных продуктов, но далеко не все знают, как сделать ее действительно вкусной. Простой способ приготовления на сковороде придает каше особый аромат, делает ее нежной и рассыпчатой. Такой завтрак зарядит энергией на весь день и станет отличной альтернативой традиционным гарнирам.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

ячневая крупа — 200 г;

вода — 600 мл.;

лук — 2 шт;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Промыть ячневую крупу под проточной водой. В кастрюлю влить 600 мл воды, довести до кипения, добавить соль и всыпать ячневую крупу. Варить на слабом огне под крышкой примерно 15 минут, пока каша не впитает всю жидкость. Снять с огня и оставить под крышкой.

Крупа в кастрюле. Фото: smachnenke.com.ua

Лук нарезать кубиками и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. По желанию можно добавить морковь, грибы или болгарский перец.

Жареный лук. Фото: smachnenke.com.ua

К обжаренному луку выложить отваренную кашу, перемешать, приправить черным молотым перцем и любимыми специями. Хорошо сочетаются с ячневой кашей гвоздика, имбирь, куркума и душистый перец.

Готовая каша. Фото: smachnenke.com.ua

Накрыть крышкой и оставить потомиться еще 1-2 минуты. Подавать как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу, тушенке или грибам.

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