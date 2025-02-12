Дешевая ячневая крупа на завтрак — простой и вкусный рецепт на сковороде

Дешевая ячневая крупа на завтрак — вкусный вариант приготовления
Ячневая крупа — один из самых доступных продуктов, но далеко не все знают, как сделать ее действительно вкусной. Простой способ приготовления на сковороде придает каше особый аромат, делает ее нежной и рассыпчатой. Такой завтрак зарядит энергией на весь день и станет отличной альтернативой традиционным гарнирам.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- ячневая крупа — 200 г;
- вода — 600 мл.;
- лук — 2 шт;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Промыть ячневую крупу под проточной водой. В кастрюлю влить 600 мл воды, довести до кипения, добавить соль и всыпать ячневую крупу. Варить на слабом огне под крышкой примерно 15 минут, пока каша не впитает всю жидкость. Снять с огня и оставить под крышкой.
Лук нарезать кубиками и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. По желанию можно добавить морковь, грибы или болгарский перец.
К обжаренному луку выложить отваренную кашу, перемешать, приправить черным молотым перцем и любимыми специями. Хорошо сочетаются с ячневой кашей гвоздика, имбирь, куркума и душистый перец.
Накрыть крышкой и оставить потомиться еще 1-2 минуты. Подавать как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу, тушенке или грибам.
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