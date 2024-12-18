Дешевий різдвяний десерт — смачніше та простіше, ніж Медовик та Наполеон

Дешевий десерт на Різдво — смачніше за Медовик і Наполеон
Різдвяний стіл не обов'язково має бути дорогим, щоб здивувати гостей. Цей десерт — справжнє відкриття: мінімальні витрати, простий рецепт і приголомшливий смак. Ви переконаєтеся, що він нічим не поступається класичним "Медовику" та "Наполеону", а готується набагато простіше та швидше.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- 4 яйця;
- 200 г цукру;
- 10 г ванільного цукру;
- 150 мл олії;
- 80 г масла;
- 300 г борошна;
- щіпка солі;
- 12 г розпушувача.
Для карамелі вам знадобиться:
- 100 г цукру;
- 20 г вершкового масла;
- 100 мл. молока;
- 0,5 ч. л. крохмалю.
Для крема вам знадобиться:
- 200 г вареного згущеного молока;
- 300 мл вершків.
Для прикрашання:
- арахіс.
Спосіб приготування
Збити міксером до посвітління маси яйця з цукром та ванільним цукром. Влити олію і розтоплене масло, перемішати. Всипати борошно з сіллю і розпушувачем, влити молоко, збити міксером до однорідності. Розділити масу на дві рівні частини.
Застелити форму розміром 27×16 см пергаментом, вилити одну частину тіста. Випікати два однакові бісквіти в розігрітій до 180 °C духовці близько 25-30 хвилин.
Для приготування карамелі розтопити цукор у сухій сковорідці до рідкого стану. Додати м’яке масло, перемішати до його розчинення. Влити молоко, змішане з крохмалем, постійно помішуючи. Охолодити масу в мисці, накривши харчовою плівкою.
Для приготування крему збити варене згущене молоко міксером до пишності. Окремо збити вершки до пишності. Акуратно змішати збите згущене молоко з вершками за допомогою лопатки.
Перемастити два охолоджені бісквіти кремом. Змастити кремом верх і боки торта. Посипати боки подрібненим арахісом.
Полити карамеллю за допомогою кондитерського мішка, створивши сіточку. Охолодити торт протягом 2 годин у холодильнику. Нарізати та подавати до столу.
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