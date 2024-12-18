Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Дешевий десерт на Різдво — смачніше за Медовик і Наполеон arrow

Дешевий десерт на Різдво — смачніше за Медовик і Наполеон

18 грудня 2024 03:16
Марина Євтягіна - Редактор
Дешевий різдвяний десерт — смачніше та простіше, ніж Медовик та Наполеон
Різдвяний десерт. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Різдвяний стіл не обов'язково має бути дорогим, щоб здивувати гостей. Цей десерт — справжнє відкриття: мінімальні витрати, простий рецепт і приголомшливий смак. Ви переконаєтеся, що він нічим не поступається класичним "Медовику" та "Наполеону", а готується набагато простіше та швидше.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • 4 яйця;
  • 200 г цукру;
  • 10 г ванільного цукру;
  • 150 мл олії;
  • 80 г масла;
  • 300 г борошна;
  • щіпка солі;
  • 12 г розпушувача.

Для карамелі вам знадобиться: 

  • 100 г цукру;
  • 20 г вершкового масла;
  • 100 мл. молока;
  • 0,5 ч. л. крохмалю.

Для крема вам знадобиться: 

  • 200 г вареного згущеного молока;
  • 300 мл вершків.

Для прикрашання:

  • арахіс. 

Спосіб приготування 

Збити міксером до посвітління маси яйця з цукром та ванільним цукром. Влити олію і розтоплене масло, перемішати. Всипати борошно з сіллю і розпушувачем, влити молоко, збити міксером до однорідності. Розділити масу на дві рівні частини.

null
Яйця з цукром. Фото: gospodynka.com.ua

Застелити форму розміром 27×16 см пергаментом, вилити одну частину тіста. Випікати два однакові бісквіти в розігрітій до 180 °C духовці близько 25-30 хвилин.

null
Тісто для коржів. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготування карамелі розтопити цукор у сухій сковорідці до рідкого стану. Додати м’яке масло, перемішати до його розчинення. Влити молоко, змішане з крохмалем, постійно помішуючи. Охолодити масу в мисці, накривши харчовою плівкою.

null
Приготування крему. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготування крему збити варене згущене молоко міксером до пишності. Окремо збити вершки до пишності. Акуратно змішати збите згущене молоко з вершками за допомогою лопатки.

null
Коржі та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Перемастити два охолоджені бісквіти кремом. Змастити кремом верх і боки торта. Посипати боки подрібненим арахісом.

null
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Полити карамеллю за допомогою кондитерського мішка, створивши сіточку. Охолодити торт протягом 2 годин у холодильнику. Нарізати та подавати до столу.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших десертів

Торт без випічки — всього три складові і багато шоколадного крему.

Також рекомендуємо звернути увагу на низькокалорійний рецепт десерту від відомого кухаря без цукру, який можна їсти щодня.

Ще ми писали про десерти на святковий стіл у рік Змії 2025 року, щоб залучити багатство.

Також ми розповідали про геніальний десерт без випічки за 8 хвилин — без яєць та борошна.

рецепти Різдво десерт торт Наполеон медовик крем для торта

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

04:38 Голосувати не тільки онлайн — до яких виборів готують Україну

04:30 У кого більше шансів стати штурмовиком — в ТЦК дали відповідь

03:26 До "Азов" запрошують фінансистів — які умови пропонують

02:30 Чи мають право на відстрочку офіцери запасу — пояснюють юристи

01:32 На Харківщині солдат не підкорився командиру — рішення суду

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

01:30 Яка зараз ситуація з "бусифікацією" — омбудсман навів статистику

00:50 Чи готова РФ до переговорів і на що здатен санкційний тиск ЄС

00:34 Мудрик найняв юристів, які врятували Погба від завершення кар'єри

00:30 Бронювання у 2025 році — чого чекати аграріям

17 грудня 2024

23:59 У Німеччині назвали умову для розміщення миротворців в Україні

04:38 Голосувати не тільки онлайн — до яких виборів готують Україну

04:30 У кого більше шансів стати штурмовиком — в ТЦК дали відповідь

03:26 До "Азов" запрошують фінансистів — які умови пропонують

02:30 Чи мають право на відстрочку офіцери запасу — пояснюють юристи

01:32 На Харківщині солдат не підкорився командиру — рішення суду

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

01:30 Яка зараз ситуація з "бусифікацією" — омбудсман навів статистику

00:50 Чи готова РФ до переговорів і на що здатен санкційний тиск ЄС

00:34 Мудрик найняв юристів, які врятували Погба від завершення кар'єри

00:30 Бронювання у 2025 році — чого чекати аграріям

17 грудня 2024

23:59 У Німеччині назвали умову для розміщення миротворців в Україні

Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

23:04 Нардепка назвала проблему, яка впливає на громади Київщини

Text

21:02 Захмарна сума — депутатка про експертизу аварії в метро у Києві

Text

19:00 Головні корупційні скандали 2024 року — Київський час

Text

17:50 Сирський зробив важливу заяву стосовно війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 У КМВА зробили заяву щодо комендантської години у Києві на свята

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

15:24 Нардеп пояснив, що дасть Україні перемир'я з РФ

Text

13:49 Железняк розкрив, яку зарплату під час війни отримують нардепи

Text

13:15 Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

Text

11:23 Нардеп пояснив проблему побиття військових командирами

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям