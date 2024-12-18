Дешевий різдвяний десерт — смачніше та простіше, ніж Медовик та Наполеон

Різдвяний десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Різдвяний стіл не обов'язково має бути дорогим, щоб здивувати гостей. Цей десерт — справжнє відкриття: мінімальні витрати, простий рецепт і приголомшливий смак. Ви переконаєтеся, що він нічим не поступається класичним "Медовику" та "Наполеону", а готується набагато простіше та швидше.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

4 яйця;

200 г цукру;

10 г ванільного цукру;

150 мл олії;

80 г масла;

300 г борошна;

щіпка солі;

12 г розпушувача.

Для карамелі вам знадобиться:

100 г цукру;

20 г вершкового масла;

100 мл. молока;

0,5 ч. л. крохмалю.

Для крема вам знадобиться:

200 г вареного згущеного молока;

300 мл вершків.

Для прикрашання:

арахіс.

Спосіб приготування

Збити міксером до посвітління маси яйця з цукром та ванільним цукром. Влити олію і розтоплене масло, перемішати. Всипати борошно з сіллю і розпушувачем, влити молоко, збити міксером до однорідності. Розділити масу на дві рівні частини.

Яйця з цукром. Фото: gospodynka.com.ua

Застелити форму розміром 27×16 см пергаментом, вилити одну частину тіста. Випікати два однакові бісквіти в розігрітій до 180 °C духовці близько 25-30 хвилин.

Тісто для коржів. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготування карамелі розтопити цукор у сухій сковорідці до рідкого стану. Додати м’яке масло, перемішати до його розчинення. Влити молоко, змішане з крохмалем, постійно помішуючи. Охолодити масу в мисці, накривши харчовою плівкою.

Приготування крему. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготування крему збити варене згущене молоко міксером до пишності. Окремо збити вершки до пишності. Акуратно змішати збите згущене молоко з вершками за допомогою лопатки.

Коржі та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Перемастити два охолоджені бісквіти кремом. Змастити кремом верх і боки торта. Посипати боки подрібненим арахісом.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Полити карамеллю за допомогою кондитерського мішка, створивши сіточку. Охолодити торт протягом 2 годин у холодильнику. Нарізати та подавати до столу.

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