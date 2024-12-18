Дешевый рождественский десерт — вкуснее и проще, чем Медовик и Наполеон

Дешевый десерт на Рождество — вкуснее Медовика и Наполеона
Рождественский стол не обязательно должен быть дорогим, чтобы удивить гостей. Этот десерт — настоящее открытие: минимальные затраты, простой рецепт и потрясающий вкус. Вы убедитесь, что он ничем не уступает классическому "Медовику" и "Наполеону", а готовится гораздо проще и быстрее.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- 4 яйца;
- 200 г сахара;
- 10 г ванильного сахара;
- 150 мл масла;
- 80 г масла;
- 300 г муки;
- щепотка соли;
- 12 г разрыхлителя.
Для карамели вам понадобится:
- 100 г сахара;
- 20 г сливочного масла;
- 100 мл молока;
- 0,5 ч. л. крахмала.
Для крема вам понадобится:
- 200 г вареной сгущенки;
- 300 мл сливок.
Для украшения:
- арахис.
Способ приготовления
Взбить миксером до осветления массы яйца с сахаром и ванильным сахаром. Влить масло и растопленное масло, перемешать. Всыпать муку с солью и разрыхлителем, влить молоко, взбить до однородности миксером. Разделить массу на две равные части.
Застелить форму размером 27×16 см пергаментом, вылить одну часть теста. Выпекать два одинаковых бисквита в разогретой до 180 °C духовке примерно 25-30 минут.
Для приготовления карамели растопить сахар в сухой сковороде до жидкого состояния. Добавить мягкое масло, перемешать до его растворения. Влить молоко, смешанное с крахмалом, постоянно помешивая. Охладить массу в миске, накрыв пищевой пленкой.
Для приготовления крема взбить вареную сгущенку миксером до пышности. Отдельно взбить сливки до пышности. Аккуратно смешать взбитую сгущенку со сливками с помощью лопатки.
Перемазать два охлажденных бисквита кремом. Смазать кремом верх и бока торта. Посыпать бока измельченным арахисом.
Полить карамелью с помощью кондитерского мешка, создав сеточку. Охладить торт в течение 2 часов в холодильнике. Нарезать и подавать на стол.
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