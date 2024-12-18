Дешевый рождественский десерт — вкуснее и проще, чем Медовик и Наполеон

Рождественский десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Рождественский стол не обязательно должен быть дорогим, чтобы удивить гостей. Этот десерт — настоящее открытие: минимальные затраты, простой рецепт и потрясающий вкус. Вы убедитесь, что он ничем не уступает классическому "Медовику" и "Наполеону", а готовится гораздо проще и быстрее.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

4 яйца;

200 г сахара;

10 г ванильного сахара;

150 мл масла;

80 г масла;

300 г муки;

щепотка соли;

12 г разрыхлителя.

Для карамели вам понадобится:

100 г сахара;

20 г сливочного масла;

100 мл молока;

0,5 ч. л. крахмала.

Для крема вам понадобится:

200 г вареной сгущенки;

300 мл сливок.

Для украшения:

арахис.

Способ приготовления

Взбить миксером до осветления массы яйца с сахаром и ванильным сахаром. Влить масло и растопленное масло, перемешать. Всыпать муку с солью и разрыхлителем, влить молоко, взбить до однородности миксером. Разделить массу на две равные части.

Яйца с сахаром. Фото: gospodynka.com.ua

Застелить форму размером 27×16 см пергаментом, вылить одну часть теста. Выпекать два одинаковых бисквита в разогретой до 180 °C духовке примерно 25-30 минут.

Тесто для коржей. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления карамели растопить сахар в сухой сковороде до жидкого состояния. Добавить мягкое масло, перемешать до его растворения. Влить молоко, смешанное с крахмалом, постоянно помешивая. Охладить массу в миске, накрыв пищевой пленкой.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления крема взбить вареную сгущенку миксером до пышности. Отдельно взбить сливки до пышности. Аккуратно смешать взбитую сгущенку со сливками с помощью лопатки.

Коржи и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Перемазать два охлажденных бисквита кремом. Смазать кремом верх и бока торта. Посыпать бока измельченным арахисом.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Полить карамелью с помощью кондитерского мешка, создав сеточку. Охладить торт в течение 2 часов в холодильнике. Нарезать и подавать на стол.

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