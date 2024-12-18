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Дешевый десерт на Рождество — вкуснее Медовика и Наполеона

18 декабря 2024 03:16
Марина Евтягина - Редактор
Дешевый рождественский десерт — вкуснее и проще, чем Медовик и Наполеон
Рождественский десерт. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Рождественский стол не обязательно должен быть дорогим, чтобы удивить гостей. Этот десерт — настоящее открытие: минимальные затраты, простой рецепт и потрясающий вкус. Вы убедитесь, что он ничем не уступает классическому "Медовику" и "Наполеону", а готовится гораздо проще и быстрее.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • 4 яйца;
  • 200 г сахара;
  • 10 г ванильного сахара;
  • 150 мл масла;
  • 80 г масла;
  • 300 г муки;
  • щепотка соли;
  • 12 г разрыхлителя.

Для карамели вам понадобится:

  • 100 г сахара;
  • 20 г сливочного масла;
  • 100 мл молока;
  • 0,5 ч. л. крахмала.

Для крема вам понадобится:

  • 200 г вареной сгущенки;
  • 300 мл сливок.

Для украшения:

  • арахис.

Способ приготовления

Взбить миксером до осветления массы яйца с сахаром и ванильным сахаром. Влить масло и растопленное масло, перемешать. Всыпать муку с солью и разрыхлителем, влить молоко, взбить до однородности миксером. Разделить массу на две равные части.

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Яйца с сахаром. Фото: gospodynka.com.ua

Застелить форму размером 27×16 см пергаментом, вылить одну часть теста. Выпекать два одинаковых бисквита в разогретой до 180 °C духовке примерно 25-30 минут.

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Тесто для коржей. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления карамели растопить сахар в сухой сковороде до жидкого состояния. Добавить мягкое масло, перемешать до его растворения. Влить молоко, смешанное с крахмалом, постоянно помешивая. Охладить массу в миске, накрыв пищевой пленкой.

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Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления крема взбить вареную сгущенку миксером до пышности. Отдельно взбить сливки до пышности. Аккуратно смешать взбитую сгущенку со сливками с помощью лопатки.

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Коржи и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Перемазать два охлажденных бисквита кремом. Смазать кремом верх и бока торта. Посыпать бока измельченным арахисом.

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Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Полить карамелью с помощью кондитерского мешка, создав сеточку. Охладить торт в течение 2 часов в холодильнике. Нарезать и подавать на стол.

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