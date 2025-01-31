Дешевий і вологий торт Джулія за 15 хвилин — рецепт без духовки

Дешевий і вологий торт "Джулія" — без духовки і за 15 хвилин
Шукаєте швидкий і смачний десерт? Торт "Джулія" готується без випікання, виходить вологим і ніжним, а на приготування потрібно лише 15 хвилин! Ідеальний варіант для тих, хто любить прості та смачні рецепти.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 180 г;
- крохмаль — 2 ст.л.;
- сметана 20% — 600 г;
- вершкове масло — 50 г;
- печиво — 600 г;
- шоколад — 90 г (для прикрашання).
Спосіб приготування
У каструлі з товстим дном змішати яйця з цукром і крохмалем. Додати сметану, ретельно перемішати. Поставити на вогонь і, постійно помішуючи, довести масу до загустіння.
Зняти з вогню, додати м’яке вершкове масло, перемішати до однорідності.
Перекласти крем у миску, накрити харчовою плівкою в контакт і залишити охолоджуватися. Подрібнити печиво у блендері до стану крихти.
Використовуючи роз’ємне кільце, викладати торт шарами: змастити дно кремом, всипати шар крихти, потім знову крем.
Повторювати до використання всіх інгредієнтів. Накрити торт харчовою плівкою та залишити в холодильнику на 5-6 годин для просочення. Перед подачею прикрасити торт тертим шоколадом.
Раніше ми писали про торт без випікання — лише три складники та багато шоколадного крему.
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