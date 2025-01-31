Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Дешевий і вологий торт "Джулія" — без духовки і за 15 хвилин arrow

Дешевий і вологий торт "Джулія" — без духовки і за 15 хвилин

31 січня 2025 03:02
Марина Євтягіна - Редактор
Дешевий і вологий торт Джулія за 15 хвилин — рецепт без духовки
Торт "Джулія". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Шукаєте швидкий і смачний десерт? Торт "Джулія" готується без випікання, виходить вологим і ніжним, а на приготування потрібно лише 15 хвилин! Ідеальний варіант для тих, хто любить прості та смачні рецепти.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 180 г;
  • крохмаль — 2 ст.л.;
  • сметана 20% — 600 г;
  • вершкове масло — 50 г;
  • печиво — 600 г;
  • шоколад — 90 г (для прикрашання).

Спосіб приготування

У каструлі з товстим дном змішати яйця з цукром і крохмалем. Додати сметану, ретельно перемішати. Поставити на вогонь і, постійно помішуючи, довести масу до загустіння.

дешевий торт без духовки
Подрібнена крихта. Фото: gospodynka.com.ua

Зняти з вогню, додати м’яке вершкове масло, перемішати до однорідності.

смачний дешевий торт без духовки
Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти крем у миску, накрити харчовою плівкою в контакт і залишити охолоджуватися. Подрібнити печиво у блендері до стану крихти.

домашній дешевий торт без духовки
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Використовуючи роз’ємне кільце, викладати торт шарами: змастити дно кремом, всипати шар крихти, потім знову крем.

простий дешевий торт без духовки
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Повторювати до використання всіх інгредієнтів. Накрити торт харчовою плівкою та залишити в холодильнику на 5-6 годин для просочення. Перед подачею прикрасити торт тертим шоколадом.

Раніше ми писали про торт без випікання — лише три складники та багато шоколадного крему.

Також радимо звернути увагу на низькокалорійний  рецепт десерту від відомого кухаря без цукру, який можна їсти щодня. 

рецепти десерт торт крем для торта без випічки
Реклама
Реклама
Реклама