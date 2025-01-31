Дешевий і вологий торт Джулія за 15 хвилин — рецепт без духовки

Торт "Джулія". Фото: gospodynka.com.ua

Шукаєте швидкий і смачний десерт? Торт "Джулія" готується без випікання, виходить вологим і ніжним, а на приготування потрібно лише 15 хвилин! Ідеальний варіант для тих, хто любить прості та смачні рецепти.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

цукор — 180 г;

крохмаль — 2 ст.л.;

сметана 20% — 600 г;

вершкове масло — 50 г;

печиво — 600 г;

шоколад — 90 г (для прикрашання).

Спосіб приготування

У каструлі з товстим дном змішати яйця з цукром і крохмалем. Додати сметану, ретельно перемішати. Поставити на вогонь і, постійно помішуючи, довести масу до загустіння.

Подрібнена крихта. Фото: gospodynka.com.ua

Зняти з вогню, додати м’яке вершкове масло, перемішати до однорідності.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти крем у миску, накрити харчовою плівкою в контакт і залишити охолоджуватися. Подрібнити печиво у блендері до стану крихти.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Використовуючи роз’ємне кільце, викладати торт шарами: змастити дно кремом, всипати шар крихти, потім знову крем.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Повторювати до використання всіх інгредієнтів. Накрити торт харчовою плівкою та залишити в холодильнику на 5-6 годин для просочення. Перед подачею прикрасити торт тертим шоколадом.

Раніше ми писали про торт без випікання — лише три складники та багато шоколадного крему.

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