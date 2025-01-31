Дешевый и влажный торт Джулия за 15 минут — рецепт без духовки

Торт "Джулия". Фото: gospodynka.com.ua

Ищете быстрый и вкусный десерт? Торт "Джулия" готовится без выпекания, получается влажным и нежным, а на приготовление нужно всего 15 минут! Идеальный вариант для тех, кто любит простые и вкусные рецепты.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

сахар — 180 г;

крахмал — 2 ст.л.;

сметана 20% — 600 г;

сливочное масло — 50 г;

печенье — 600 г;

шоколад — 90 г (для украшения).

Способ приготовления

В кастрюле с толстым дном смешать яйца с сахаром и крахмалом. Добавить сметану, тщательно перемешать. Поставить на огонь и, постоянно помешивая, довести массу до загустения.

Размельченная крошка. Фото: gospodynka.com.ua

Снять с огня, добавить мягкое сливочное масло, перемешать до однородности.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить крем в миску, накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить охлаждаться. Измельчить печенье в блендере до состояния крошки.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Используя разъемное кольцо, выкладывать торт слоями: смазать дно кремом, всыпать слой крошки, затем снова крем.

Готовой торт. Фото: gospodynka.com.ua

Повторять до использования всех ингредиентов. Накрыть торт пищевой пленкой и оставить в холодильнике на 5-6 часов для пропитки. Перед подачей украсить торт тертым шоколадом.

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