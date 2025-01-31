Дешевый и влажный торт Джулия за 15 минут — рецепт без духовки

Дешевый и влажный торт "Джулия" — без духовки и за 15 минут
Ищете быстрый и вкусный десерт? Торт "Джулия" готовится без выпекания, получается влажным и нежным, а на приготовление нужно всего 15 минут! Идеальный вариант для тех, кто любит простые и вкусные рецепты.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 180 г;
- крахмал — 2 ст.л.;
- сметана 20% — 600 г;
- сливочное масло — 50 г;
- печенье — 600 г;
- шоколад — 90 г (для украшения).
Способ приготовления
В кастрюле с толстым дном смешать яйца с сахаром и крахмалом. Добавить сметану, тщательно перемешать. Поставить на огонь и, постоянно помешивая, довести массу до загустения.
Снять с огня, добавить мягкое сливочное масло, перемешать до однородности.
Переложить крем в миску, накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить охлаждаться. Измельчить печенье в блендере до состояния крошки.
Используя разъемное кольцо, выкладывать торт слоями: смазать дно кремом, всыпать слой крошки, затем снова крем.
Повторять до использования всех ингредиентов. Накрыть торт пищевой пленкой и оставить в холодильнике на 5-6 часов для пропитки. Перед подачей украсить торт тертым шоколадом.
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