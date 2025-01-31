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Дешевый и влажный торт "Джулия" — без духовки и за 15 минут

31 января 2025 03:02
Марина Евтягина - Редактор
Дешевый и влажный торт Джулия за 15 минут — рецепт без духовки
Торт "Джулия". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Ищете быстрый и вкусный десерт? Торт "Джулия" готовится без выпекания, получается влажным и нежным, а на приготовление нужно всего 15 минут! Идеальный вариант для тех, кто любит простые и вкусные рецепты.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 180 г;
  • крахмал — 2 ст.л.;
  • сметана 20% — 600 г;
  • сливочное масло — 50 г;
  • печенье — 600 г;
  • шоколад — 90 г (для украшения).

Способ приготовления

В кастрюле с толстым дном смешать яйца с сахаром и крахмалом. Добавить сметану, тщательно перемешать. Поставить на огонь и, постоянно помешивая, довести массу до загустения.

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Размельченная крошка. Фото: gospodynka.com.ua

Снять с огня, добавить мягкое сливочное масло, перемешать до однородности.

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Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить крем в миску, накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить охлаждаться. Измельчить печенье в блендере до состояния крошки.

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Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Используя разъемное кольцо, выкладывать торт слоями: смазать дно кремом, всыпать слой крошки, затем снова крем.

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Готовой торт. Фото: gospodynka.com.ua

Повторять до использования всех ингредиентов. Накрыть торт пищевой пленкой и оставить в холодильнике на 5-6 часов для пропитки. Перед подачей украсить торт тертым шоколадом.

Ранее мы писали о торте без выпекания —только три составляющие и много шоколадного крема.

Также советуем обратить внимание на низкокалорийный рецепт десерта от известного повара без сахара, который можно есть ежедневно.

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