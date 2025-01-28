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Дешевий торт "Мурашник" — без м'ясорубки та міксера, тане в роті

28 січня 2025 15:19
Марина Євтягіна - Редактор
Дешевий торт Мурашник без м'ясорубки та міксера — ніжний і смачний
Торт "Мурашник". Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Цей торт "Мурашник" не потребує м'ясорубки чи міксера — ідеальний варіант для тих, хто цінує простоту та ніжний смак. Витончене поєднання інгредієнтів.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • вершкове масло — 270 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • ванільний цукор — 8 г;
  • цукрова пудра — 120 г;
  • борошно — 500 г;
  • розпушувач — 1 ч.л.

Для крему:

  • вершкове масло — 250 г;
  • варене згущене молоко — 380 г.

Спосіб приготування

Розм’якшене вершкове масло змішати з яйцями, додати сіль, ванільний цукор, цукрову пудру, просіяне борошно та розпушувач. Замісити м’яке та в’язке тісто руками. Перекласти тісто в кондитерський мішок і відсадити на деко, застелене пергаментом, у вигляді щільних зигзагів.

як готувати торт мурашник
Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати в духовці при температурі 200 °C протягом 20 хвилин. Залишити печиво охолоняти, потім поламати на невеликі шматочки. Для крему розм’якшене вершкове масло збити з вареним згущеним молоком до однорідної консистенції.

торт мурашник, простий рецепт
Готовий торт. Фото: smachnenke.com.ua

Додати подрібнене печиво в крем, ретельно перемішати. Викласти масу на тарілку, сформувати торт у вигляді мурашника. Поставити торт у холодильник на 4 години для застигання.

Раніше ми писали про торт без випікання — лише три складники та багато шоколадного крему.

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