Дешевий торт Мурашник без м'ясорубки та міксера — ніжний і смачний

Дешевий торт "Мурашник" — без м'ясорубки та міксера, тане в роті
Цей торт "Мурашник" не потребує м'ясорубки чи міксера — ідеальний варіант для тих, хто цінує простоту та ніжний смак. Витончене поєднання інгредієнтів.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- вершкове масло — 270 г;
- яйця — 3 шт.;
- сіль — дрібка;
- ванільний цукор — 8 г;
- цукрова пудра — 120 г;
- борошно — 500 г;
- розпушувач — 1 ч.л.
Для крему:
- вершкове масло — 250 г;
- варене згущене молоко — 380 г.
Спосіб приготування
Розм’якшене вершкове масло змішати з яйцями, додати сіль, ванільний цукор, цукрову пудру, просіяне борошно та розпушувач. Замісити м’яке та в’язке тісто руками. Перекласти тісто в кондитерський мішок і відсадити на деко, застелене пергаментом, у вигляді щільних зигзагів.
Випікати в духовці при температурі 200 °C протягом 20 хвилин. Залишити печиво охолоняти, потім поламати на невеликі шматочки. Для крему розм’якшене вершкове масло збити з вареним згущеним молоком до однорідної консистенції.
Додати подрібнене печиво в крем, ретельно перемішати. Викласти масу на тарілку, сформувати торт у вигляді мурашника. Поставити торт у холодильник на 4 години для застигання.
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