Дешевий торт Мурашник без м'ясорубки та міксера — ніжний і смачний

Торт "Мурашник". Фото: smachnenke.com.ua

Цей торт "Мурашник" не потребує м'ясорубки чи міксера — ідеальний варіант для тих, хто цінує простоту та ніжний смак. Витончене поєднання інгредієнтів.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

вершкове масло — 270 г;

яйця — 3 шт.;

сіль — дрібка;

ванільний цукор — 8 г;

цукрова пудра — 120 г;

борошно — 500 г;

розпушувач — 1 ч.л.

Для крему:

вершкове масло — 250 г;

варене згущене молоко — 380 г.

Спосіб приготування

Розм’якшене вершкове масло змішати з яйцями, додати сіль, ванільний цукор, цукрову пудру, просіяне борошно та розпушувач. Замісити м’яке та в’язке тісто руками. Перекласти тісто в кондитерський мішок і відсадити на деко, застелене пергаментом, у вигляді щільних зигзагів.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати в духовці при температурі 200 °C протягом 20 хвилин. Залишити печиво охолоняти, потім поламати на невеликі шматочки. Для крему розм’якшене вершкове масло збити з вареним згущеним молоком до однорідної консистенції.

Готовий торт. Фото: smachnenke.com.ua

Додати подрібнене печиво в крем, ретельно перемішати. Викласти масу на тарілку, сформувати торт у вигляді мурашника. Поставити торт у холодильник на 4 години для застигання.

Раніше ми писали про торт без випікання — лише три складники та багато шоколадного крему.

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