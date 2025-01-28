Дешевый торт Муравейник без мясорубки и миксера — нежный и вкусный

Торт "Муравейник". Фото: smachnenke.com.ua

Этот торт "Муравейник" не требует мясорубки или миксера — идеальный вариант для тех, кто ценит простоту и нежный вкус. Изящное сочетание ингредиентов.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

сливочное масло — 270 г;

яйца — 3 шт.;

соль — щепотка;

ванильный сахар - 8 г;

сахарная пудра — 120 г;

мука мука — 500 г;

разрыхлитель — 1 ч.л.

Для крема:

сливочное масло — 250 г;

вареная сгущенка — 380 г.

Способ приготовления

Размягченное сливочное масло смешать с яйцами, добавить соль, ванильный сахар, сахарную пудру, просеянную муку и разрыхлитель. Замесить мягкое и в’вязкое тесто руками. Переложить тесто в кондитерский мешок и отсадить на противень, застеленный пергаментом, в виде плотных зигзагов.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать в духовке при температуре 200°C в течение 20 минут. Оставить печенье остывать, затем поломать на небольшие кусочки. Для крема размягченное сливочное масло взбить с вареным сгущенным молоком до однородной консистенции.

Готовой торт. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить измельченное печенье в крем, тщательно перемешать. Выложить массу на тарелку, сформировать торт в виде муравейника. Поставить торт в холодильник на 4 часа для застывания.

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