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Дешевый торт "Муравейник" — без мясорубки и миксера, тает во рту

28 января 2025 15:19
Марина Евтягина - Редактор
Дешевый торт Муравейник без мясорубки и миксера — нежный и вкусный
Торт "Муравейник". Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Этот торт "Муравейник" не требует мясорубки или миксера — идеальный вариант для тех, кто ценит простоту и нежный вкус. Изящное сочетание ингредиентов.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • сливочное масло — 270 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • соль — щепотка;
  • ванильный сахар - 8 г;
  • сахарная пудра — 120 г;
  • мука мука — 500 г;
  • разрыхлитель — 1 ч.л.

Для крема:

  • сливочное масло — 250 г;
  • вареная сгущенка — 380 г.

Способ приготовления

Размягченное сливочное масло смешать с яйцами, добавить соль, ванильный сахар, сахарную пудру, просеянную муку и разрыхлитель. Замесить мягкое и в’вязкое тесто руками. Переложить тесто в кондитерский мешок и отсадить на противень, застеленный пергаментом, в виде плотных зигзагов.

как готовить торт муравейник
Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать в духовке при температуре 200°C в течение 20 минут. Оставить печенье остывать, затем поломать на небольшие кусочки. Для крема размягченное сливочное масло взбить с вареным сгущенным молоком до однородной консистенции.

торт муравейник, простой рецепт
Готовой торт. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить измельченное печенье в крем, тщательно перемешать. Выложить массу на тарелку, сформировать торт в виде муравейника. Поставить торт в холодильник на 4 часа для застывания.

Ранее мы писали о торте без выпекания — всего три составляющие и много шоколадного крема.

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