Дешевый торт Муравейник без мясорубки и миксера — нежный и вкусный

Дешевый торт "Муравейник" — без мясорубки и миксера, тает во рту
Этот торт "Муравейник" не требует мясорубки или миксера — идеальный вариант для тех, кто ценит простоту и нежный вкус. Изящное сочетание ингредиентов.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- сливочное масло — 270 г;
- яйца — 3 шт.;
- соль — щепотка;
- ванильный сахар - 8 г;
- сахарная пудра — 120 г;
- мука мука — 500 г;
- разрыхлитель — 1 ч.л.
Для крема:
- сливочное масло — 250 г;
- вареная сгущенка — 380 г.
Способ приготовления
Размягченное сливочное масло смешать с яйцами, добавить соль, ванильный сахар, сахарную пудру, просеянную муку и разрыхлитель. Замесить мягкое и в’вязкое тесто руками. Переложить тесто в кондитерский мешок и отсадить на противень, застеленный пергаментом, в виде плотных зигзагов.
Выпекать в духовке при температуре 200°C в течение 20 минут. Оставить печенье остывать, затем поломать на небольшие кусочки. Для крема размягченное сливочное масло взбить с вареным сгущенным молоком до однородной консистенции.
Добавить измельченное печенье в крем, тщательно перемешать. Выложить массу на тарелку, сформировать торт в виде муравейника. Поставить торт в холодильник на 4 часа для застывания.
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