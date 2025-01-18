Дешевше, ніж сирники, ніжніші за оладки: цей смачний сніданок підкорить усіх

Смажені манники. Фото: gospodynka.com.ua

Приготуйте неймовірно ніжний сніданок, який обійдеться дешевше за сирники, але стане ще м'якшим і смачнішим. Мінімум інгредієнтів, швидке приготування — ідеальний початок дня!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Спосіб приготування

Манну крупу відварити у молоці, довівши молоко до кипіння. Додати сіль, цукор, ванілін і тонким струмком всипати манку, постійно помішуючи, щоб уникнути грудочок. Варити 3-4 хвилини до загустіння.

Манка в каструлі. Фото: gospodynka.com.ua

У готову кашу додати вершкове масло, перемішати та залишити остигати. В остиглу кашу додати розтоплене вершкове масло.

Додавання жовтка. Фото: gospodynka.com.ua

Яйце розділити на жовток і білок. Жовток додати до каші та перемішати. Білок збити до стійкої піни і обережно ввести у манну масу.

Збитий білок. Фото: gospodynka.com.ua

У сковороду налити достатню кількість соняшникової олії для смаження, розігріти. Руки змочити у воді, сформувати з манної маси кульки. Викласти кульки у розігріту олію.

Смажити на середньому вогні до утворення рум’яної скоринки, перевернути та обсмажити з іншого боку до золотистого кольору.

Манники на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти готові манники на серветку, щоб позбутися надлишків олії. Подаючи, за бажанням додати улюблений топінг або ягоди.

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