Дешевле, чем сырники, нежнее оладий: этот вкусный завтрак покорит всех

Жареные манники. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовьте невероятно нежный завтрак, который обойдется дешевле сырников, но станет еще мягче и вкуснее. Минимум ингредиентов, быстрое приготовление — идеальное начало дня!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Способ приготовления

Манную крупу отварить в молоке, доведя молоко до кипения. Добавить соль, сахар, ванилин и тонкой струйкой всыпать манку, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков. Варить 3-4 минуты до загустения.

Манка в кастрюле. Фото: gospodynka.com.ua

В готовую кашу добавить сливочное масло, перемешать и оставить остывать. В остывшую кашу добавить растопленное сливочное масло.

Добавление желтка. Фото: gospodynka.com.ua

Яйцо разделить на желток и белок. Желток добавить к каше и перемешать. Белок взбить до устойчивой пены и осторожно ввести в манную массу.

Взбитый белок. Фото: gospodynka.com.ua

В сковороду налить достаточное количество подсолнечного масла для жарки, разогреть. Руки смочить в воде, сформировать из манной массы шарики. Выложить шарики в разогретое масло.

Жарить на среднем огне до образования румяной корочки, перевернуть и обжарить с другой стороны до золотистого цвета.

Манники на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить готовые манники на салфетку, чтобы избавиться от излишков масла. Подавая, по желанию добавить любимый топинг или ягоды.

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