Дієтичний десерт за 5 хвилин без цукру та борошна — смачний і корисний варіант для ночі

Дієтичний десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочете побалувати себе смачним і корисним десертом перед сном, спробуйте цей швидкий дієтичний рецепт. Без цукру та борошна, він підійде навіть тим, хто стежить за своєю фігурою. Всього 5 хвилин на приготування!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

банани — 2 шт.;

яйця — 2 шт.;

какао — 3-4 ст. л.;

волоські горіхи — 1/2 жмені;

фініки — 5 шт.;

розпушувач — 1 ч. л.

Для крема:

сир — 200 г;

гіркий шоколад — 2 ч. л.;

молоко — 40 мл.;

підсолоджувач за смаком.

Спосіб приготування

Відправити банани, яйця, какао і розпушувач у миску блендера. Додати волоські горіхи та фініки без кісточок, подрібнити.

Какао та банани. Фото: gospodynka.com.ua

Перелити в форми для кексів, поставити в мікрохвильову піч на 4 хвилини за повної потужності.

Приготування десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Охолодити і розрізати вздовж на 2 або 3 частини, залежно від висоти випічки.

Шоколадні коржі. Фото: gospodynka.com.ua

Промазати сирним кремом і відразу з’їсти.

Низькокалорійний десерт. Фото: gospodynka.com.ua

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