Дієтичний десерт за 5 хвилин без цукру та борошна — смачний і корисний варіант для ночі

Дієтичний десерт за 5 хв без цукру та борошна — можна їсти вночі
Якщо хочете побалувати себе смачним і корисним десертом перед сном, спробуйте цей швидкий дієтичний рецепт. Без цукру та борошна, він підійде навіть тим, хто стежить за своєю фігурою. Всього 5 хвилин на приготування!
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- банани — 2 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- какао — 3-4 ст. л.;
- волоські горіхи — 1/2 жмені;
- фініки — 5 шт.;
- розпушувач — 1 ч. л.
Для крема:
- сир — 200 г;
- гіркий шоколад — 2 ч. л.;
- молоко — 40 мл.;
- підсолоджувач за смаком.
Спосіб приготування
Відправити банани, яйця, какао і розпушувач у миску блендера. Додати волоські горіхи та фініки без кісточок, подрібнити.
Перелити в форми для кексів, поставити в мікрохвильову піч на 4 хвилини за повної потужності.
Охолодити і розрізати вздовж на 2 або 3 частини, залежно від висоти випічки.
Промазати сирним кремом і відразу з’їсти.
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