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Дієтичний десерт за 5 хв без цукру та борошна — можна їсти вночі

2 січня 2025 03:11
Марина Євтягіна - Редактор
Дієтичний десерт за 5 хвилин без цукру та борошна — смачний і корисний варіант для ночі
Дієтичний десерт. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Якщо хочете побалувати себе смачним і корисним десертом перед сном, спробуйте цей швидкий дієтичний рецепт. Без цукру та борошна, він підійде навіть тим, хто стежить за своєю фігурою. Всього 5 хвилин на приготування!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • банани — 2 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • какао — 3-4 ст. л.;
  • волоські горіхи — 1/2 жмені;
  • фініки — 5 шт.;
  • розпушувач — 1 ч. л.

Для крема:

  • сир — 200 г;
  • гіркий шоколад — 2 ч. л.;
  • молоко — 40 мл.;
  • підсолоджувач за смаком. 

Спосіб приготування

Відправити банани, яйця, какао і розпушувач у миску блендера. Додати волоські горіхи та фініки без кісточок, подрібнити.

низькокалорійний десерт
Какао та банани. Фото: gospodynka.com.ua

Перелити в форми для кексів, поставити в мікрохвильову піч на 4 хвилини за повної потужності.

смачний низькокалорійний десерт
Приготування десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Охолодити і розрізати вздовж на 2 або 3 частини, залежно від висоти випічки.

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Шоколадні коржі. Фото: gospodynka.com.ua

Промазати сирним кремом і відразу з’їсти. 

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Низькокалорійний десерт. Фото: gospodynka.com.ua

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