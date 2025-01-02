Диетический десерт за 5 минут без сахара и муки — вкусный и полезный вариант для ночи

Диетический десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Если вы хотите побаловать себя вкусным и полезным десертом перед сном, попробуйте этот быстрый диетический рецепт. Без сахара и муки он подойдет даже тем, кто следит за своей фигурой. Всего 5 минут на приготовление!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

бананы — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

какао — 3-4 ст. л.;

грецкие орехи — 1/2 горсти;

финики — 5 шт.;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для крема:

сыр — 200 г;

горький шоколад — 2 ч. л.;

молоко — 40 мл.;

подсластитель по вкусу.

Способ приготовления

Отправить бананы, яйца, какао и разрыхлитель в миску блендера. Добавить грецкие орехи и финики без косточек, измельчить.

Какао и бананы. Фото: gospodynka.com.ua

Перелить в формы для кексов, поставить в микроволновку на 4 минуты при полной мощности.

Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Охладить и разрезать вдоль 2 или 3 части, в зависимости от высоты выпечки.

Шоколадные коржи. Фото: gospodynka.com.ua

Промазать творожным кремом и сразу съесть.

Низкокалорийный десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных десертов

Торт без выпечки — всего 3 составляющих и много шоколадного крема.

Также рекомендуем обратить внимание на низкокалорийный рецепт десерта от известного повара без сахара, который можно есть каждый день.

Еще мы писали о десертах на праздничный стол в год Змеи 2025, чтобы привлечь богатство.

Также мы рассказывали о гениальном десерте без выпечки через 8 минут — без яиц и муки

Обратят внимание на готовящийся без грамма муки бюджетный рецепт шоколадного торта — только из 4-х ингредиентов.