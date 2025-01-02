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Диетический десерт за 5 мин без сахара и муки — можно есть ночью

2 января 2025 03:11
Марина Евтягина - Редактор
Диетический десерт за 5 минут без сахара и муки — вкусный и полезный вариант для ночи
Диетический десерт. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Если вы хотите побаловать себя вкусным и полезным десертом перед сном, попробуйте этот быстрый диетический рецепт. Без сахара и муки он подойдет даже тем, кто следит за своей фигурой. Всего 5 минут на приготовление!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • бананы — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • какао — 3-4 ст. л.;
  • грецкие орехи — 1/2 горсти;
  • финики — 5 шт.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Для крема:

  • сыр — 200 г;
  • горький шоколад — 2 ч. л.;
  • молоко — 40 мл.;
  • подсластитель по вкусу.

Способ приготовления

Отправить бананы, яйца, какао и разрыхлитель в миску блендера. Добавить грецкие орехи и финики без косточек, измельчить.

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Какао и бананы. Фото: gospodynka.com.ua

Перелить в формы для кексов, поставить в микроволновку на 4 минуты при полной мощности.

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Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Охладить и разрезать вдоль 2 или 3 части, в зависимости от высоты выпечки.

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Шоколадные коржи. Фото: gospodynka.com.ua

Промазать творожным кремом и сразу съесть.

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Низкокалорийный десерт. Фото: gospodynka.com.ua

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