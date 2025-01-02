Диетический десерт за 5 минут без сахара и муки — вкусный и полезный вариант для ночи

Диетический десерт за 5 мин без сахара и муки — можно есть ночью
Если вы хотите побаловать себя вкусным и полезным десертом перед сном, попробуйте этот быстрый диетический рецепт. Без сахара и муки он подойдет даже тем, кто следит за своей фигурой. Всего 5 минут на приготовление!
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- бананы — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- какао — 3-4 ст. л.;
- грецкие орехи — 1/2 горсти;
- финики — 5 шт.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Для крема:
- сыр — 200 г;
- горький шоколад — 2 ч. л.;
- молоко — 40 мл.;
- подсластитель по вкусу.
Способ приготовления
Отправить бананы, яйца, какао и разрыхлитель в миску блендера. Добавить грецкие орехи и финики без косточек, измельчить.
Перелить в формы для кексов, поставить в микроволновку на 4 минуты при полной мощности.
Охладить и разрезать вдоль 2 или 3 части, в зависимости от высоты выпечки.
Промазать творожным кремом и сразу съесть.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных десертов
Торт без выпечки — всего 3 составляющих и много шоколадного крема.
Также рекомендуем обратить внимание на низкокалорийный рецепт десерта от известного повара без сахара, который можно есть каждый день.
Еще мы писали о десертах на праздничный стол в год Змеи 2025, чтобы привлечь богатство.
Также мы рассказывали о гениальном десерте без выпечки через 8 минут — без яиц и муки
Обратят внимание на готовящийся без грамма муки бюджетный рецепт шоколадного торта — только из 4-х ингредиентов.
Читайте Новини.LIVE!