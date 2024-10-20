Дивовижні вареники на дріжджах — покроковий рецепт приготування.

Вареники на дріжджах. Фото: Скриншот YouTube @shmigirinaa

Дивовижні вареники на дріжджах — це неймовірно смачний рецепт, який можна адаптувати під будь-яку начинку. Спробуйте приготувати вареники за цим рецептом і здивуйте своїх рідних домашньою випічкою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Анна Шмігіріна.

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Вам знадобиться:

250 мл. молока;

10 г пресованих дріжджів;

яйця 1 шт.;

1 столова ложка цукру;

пів чайної ложки солі;

1 столова ложка олії;

450-500 г борошна;

1 чайна ложка крохмалю для начинки.

Спосіб приготування

Перемішати цукор з дріжджами, до розчинення. Додати тепле молоко. Потім додати яйце та пів чайної ложки солі, все це перемішати.

Яйце та молоко. Фото: Скриншот YouTube @shmigirinaa

Починаємо додавати просіяне борошно та замішуємо тісто, воно не повинно липнути до рук. Тісто ставимо відпочивати на 15 хвилин.

Тісто для вареників. Фото: Скриншот YouTube @shmigirinaa

Робимо вареники. Для начинки використовуємо вишню та парічку, щоб ягоди не витікали додати крохмаль.

Приготування вареників. Фото: Скриншот YouTube @shmigirinaa

На кастрюлю натягути марлю в три шари та закріпити ниткою. Вареники варити 5-6 хвилин над кип'ячою водою.

Вареники на пару. Фото: Скриншот YouTube @shmigirinaa

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