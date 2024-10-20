Дивовижні вареники на дріжджах — покроковий рецепт приготування.

Дивовижні вареники на дріжджах — можна робити з будь якою начинкою
Дивовижні вареники на дріжджах — це неймовірно смачний рецепт, який можна адаптувати під будь-яку начинку. Спробуйте приготувати вареники за цим рецептом і здивуйте своїх рідних домашньою випічкою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Анна Шмігіріна.
Вам знадобиться:
- 250 мл. молока;
- 10 г пресованих дріжджів;
- яйця 1 шт.;
- 1 столова ложка цукру;
- пів чайної ложки солі;
- 1 столова ложка олії;
- 450-500 г борошна;
- 1 чайна ложка крохмалю для начинки.
Спосіб приготування
Перемішати цукор з дріжджами, до розчинення. Додати тепле молоко. Потім додати яйце та пів чайної ложки солі, все це перемішати.
Починаємо додавати просіяне борошно та замішуємо тісто, воно не повинно липнути до рук. Тісто ставимо відпочивати на 15 хвилин.
Робимо вареники. Для начинки використовуємо вишню та парічку, щоб ягоди не витікали додати крохмаль.
На кастрюлю натягути марлю в три шари та закріпити ниткою. Вареники варити 5-6 хвилин над кип'ячою водою.
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