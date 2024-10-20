Удивительные вареники на дрожжах – пошаговый рецепт приготовления.

Вареники на дрожжах. Фото: Скриншот YouTube @shmigirinaa

Удивительные вареники на дрожжах — это невероятно вкусный рецепт, который можно адаптировать под любую начинку. Попытайтесь приготовить вареники по этому рецепту и удивите своих родных домашней выпечкой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Анна Шмигирина.

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Вам понадобится:

250 мл. молока;

10 г прессованных дрожжей;

яйца 1 шт.;

1 столовая ложка сахара;

полчайной ложки соли;

1 столовая ложка растительного масла;

450-500 г муки;

1 чайная ложка крахмала для начинки.

Способ приготовления

Перемешать сахар с дрожжами до растворения. Добавить теплое молоко. Затем добавить яйцо и полчайной ложки соли, все это перемешать.

Яйцо и молоко. Фото: Скриншот YouTube @shmigirinaa

Начинаем добавлять просеянную муку и замешиваем тесто, оно не должно прилипать к рукам. Тесто ставим на 15 минут отдыхать.

Тесто для вареников. Фото: Скриншот YouTube @shmigirinaa

Делаем вареники. Для начинки используем вишню и смородину, чтобы ягоды не вытекали добавить крахмал.

Приготовление вареников. Фото: Скриншот YouTube @shmigirinaa

На кастрюлю натянуть марлю в три слоя и закрепить нитью. Вареники варить 5-6 минут над кипящей водой.

Вареники на пару. Фото: Скриншот YouTube @shmigirinaa

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