Удивительные вареники на дрожжах – пошаговый рецепт приготовления.

Удивительные вареники на дрожжах — можно делать с любой начинкой
Удивительные вареники на дрожжах — это невероятно вкусный рецепт, который можно адаптировать под любую начинку. Попытайтесь приготовить вареники по этому рецепту и удивите своих родных домашней выпечкой.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Анна Шмигирина.
Вам понадобится:
- 250 мл. молока;
- 10 г прессованных дрожжей;
- яйца 1 шт.;
- 1 столовая ложка сахара;
- полчайной ложки соли;
- 1 столовая ложка растительного масла;
- 450-500 г муки;
- 1 чайная ложка крахмала для начинки.
Способ приготовления
Перемешать сахар с дрожжами до растворения. Добавить теплое молоко. Затем добавить яйцо и полчайной ложки соли, все это перемешать.
Начинаем добавлять просеянную муку и замешиваем тесто, оно не должно прилипать к рукам. Тесто ставим на 15 минут отдыхать.
Делаем вареники. Для начинки используем вишню и смородину, чтобы ягоды не вытекали добавить крахмал.
На кастрюлю натянуть марлю в три слоя и закрепить нитью. Вареники варить 5-6 минут над кипящей водой.
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