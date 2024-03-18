Як приготувати бендерики з м'ясом, швидко та без клопоту — фото та відео рецепт

Дивовижний рецепт млинців "бендерики з м'ясом"
Це рецепт млинців із м'ясом, які називаються бендериками. Вони чимось нагадують біляші, але виходять не такими жирними. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- чашка об'ємом 200 мл;
- яйця великі 2 шт.;
- сіль 0,5 ч. л;
- цукор 1 ст.
- борошно 1 чашка (130 г);
- молоко 2 чашки (400 мл);
- олія 2 ст.л;
- цибуля велика 1 шт;
- фарш 500 г;
- сіль, чорний мелений перець.
Спосіб приготування
Беремо два великі яйця, додаємо половину чайної ложки солі та столову ложку цукру.
Беремо три чашки, одну з мукою і дві з молоком.
До яєць додаємо одну чашку молока і перемішуємо. Потім додаємо одну чашку борошна і ретельно перемішуємо. Потім додаємо ще одну склянку борошна та дві столові ложки рослинної олії.
Тепер потрібно нарізати цибулю і додати її до фаршу. Посолити, поперчити та ретельно перемішати.
Тепер готуємо на сковороді млинці. Смажимо з двох сторін.
У млинці накладаємо начинку з фаршу та формуємо у трикутні конверти.
Обсмажити конверти на сковороді з обох боків.
Готові млинці можна подавати зі сметанним соусом.
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