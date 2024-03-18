Як приготувати бендерики з м'ясом, швидко та без клопоту — фото та відео рецепт

Млинці з м'ясом. Фото: elika.ua

Це рецепт млинців із м'ясом, які називаються бендериками. Вони чимось нагадують біляші, але виходять не такими жирними. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

чашка об'ємом 200 мл;

яйця великі 2 шт.;

сіль 0,5 ч. л;

цукор 1 ст.

борошно 1 чашка (130 г);

молоко 2 чашки (400 мл);

олія 2 ст.л;

цибуля велика 1 шт;

фарш 500 г;

сіль, чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Беремо два великі яйця, додаємо половину чайної ложки солі та столову ложку цукру.

Чашки з борошном та молоком. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Беремо три чашки, одну з мукою і дві з молоком.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

До яєць додаємо одну чашку молока і перемішуємо. Потім додаємо одну чашку борошна і ретельно перемішуємо. Потім додаємо ще одну склянку борошна та дві столові ложки рослинної олії.

Нарізана цибуля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер потрібно нарізати цибулю і додати її до фаршу. Посолити, поперчити та ретельно перемішати.

Приготування млинців. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер готуємо на сковороді млинці. Смажимо з двох сторін.

М'ясна начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У млинці накладаємо начинку з фаршу та формуємо у трикутні конверти.

Приготування млинців. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити конверти на сковороді з обох боків.

Млинці на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готові млинці можна подавати зі сметанним соусом.

Млинці з м'ясом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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