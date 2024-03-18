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Дивовижний рецепт млинців "бендерики з м'ясом"

18 березня 2024 15:04
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати бендерики з м'ясом, швидко та без клопоту — фото та відео рецепт
Млинці з м'ясом. Фото: elika.ua
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це рецепт млинців із м'ясом, які називаються бендериками. Вони чимось нагадують біляші, але виходять не такими жирними. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • чашка об'ємом 200 мл;
  • яйця великі 2 шт.;
  • сіль 0,5 ч. л;
  • цукор 1 ст.
  • борошно 1 чашка (130 г);
  • молоко 2 чашки (400 мл);
  • олія 2 ст.л;
  • цибуля велика 1 шт;
  • фарш 500 г;
  • сіль, чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Беремо два великі яйця, додаємо половину чайної ложки солі та столову ложку цукру.

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Чашки з борошном та молоком. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Беремо три чашки, одну з мукою і дві з молоком.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

До яєць додаємо одну чашку молока і перемішуємо. Потім додаємо одну чашку борошна і ретельно перемішуємо. Потім додаємо ще одну склянку борошна та дві столові ложки рослинної олії.

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Нарізана цибуля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер потрібно нарізати цибулю і додати її до фаршу. Посолити, поперчити та ретельно перемішати.

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Приготування млинців. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер готуємо на сковороді млинці. Смажимо з двох сторін.

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М'ясна начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У млинці накладаємо начинку з фаршу та формуємо у трикутні конверти.

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Приготування млинців. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити конверти на сковороді з обох боків.

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Млинці на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готові млинці можна подавати зі сметанним соусом.

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Млинці з м'ясом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про ідеальні млинці на сніданок від шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Також ми розповідали про рецепт млинців на молоці з сиром та кропом на сніданок.

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Українська кухня
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