Как приготовить бендерики с мясом, быстро и без мороки — фото и видео рецепт

Блины с мясом. Фото: elika.ua

Это рецепт блинов с мясом, которые называются бендерики. Они чем-то напоминают беляши, но получаются не такими жирными. Обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

чашка объемом 200 мл;

яйца крупные 2 шт;

соль 0,5 ч.л;

сахар 1 ст.л;

мука 1 чашка (130 г);

молоко 2 чашки (400 мл);

растительное масло 2 ст.л;

лук большой 1 шт;

фарш 500 г;

соль, черный молотый перец.

Способ приготовления

Берем два крупных яйца, добавляем половину чайной ложки соли и столовую ложку сахара

Чашки с мукой и молоком. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Берем три чашки, одну с мукой и две с молоком.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

К яйцам добавляем одну чашку молока и перемешиваем. Затем добавляем одну чашку муки и тщательно перемешиваем. Потом добавляем еще один стакан муки и две столовые ложки растительного масла.

Нарезаный лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер нужно нарезать лук и добавить его к фаршу. Посолить, поперчить и тщательно перемешать.

Приготовление блинов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь готовим на сковороде блины. Жарим с двух сторон.

Мясная начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В блины накладываем начинку из фарша и формируем в треугольные конверты.

Приготовление блинов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить конверты на сковороде с двух сторон.

Блины на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовые блины можно подавать со сметанным соусом.

Блины с мясом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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