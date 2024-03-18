Как приготовить бендерики с мясом, быстро и без мороки — фото и видео рецепт

Изумительный рецепт блинчиков "бендерики с мясом"
Это рецепт блинов с мясом, которые называются бендерики. Они чем-то напоминают беляши, но получаются не такими жирными. Обязательно попробуйте приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- чашка объемом 200 мл;
- яйца крупные 2 шт;
- соль 0,5 ч.л;
- сахар 1 ст.л;
- мука 1 чашка (130 г);
- молоко 2 чашки (400 мл);
- растительное масло 2 ст.л;
- лук большой 1 шт;
- фарш 500 г;
- соль, черный молотый перец.
Способ приготовления
Берем два крупных яйца, добавляем половину чайной ложки соли и столовую ложку сахара
Берем три чашки, одну с мукой и две с молоком.
К яйцам добавляем одну чашку молока и перемешиваем. Затем добавляем одну чашку муки и тщательно перемешиваем. Потом добавляем еще один стакан муки и две столовые ложки растительного масла.
Тепер нужно нарезать лук и добавить его к фаршу. Посолить, поперчить и тщательно перемешать.
Теперь готовим на сковороде блины. Жарим с двух сторон.
В блины накладываем начинку из фарша и формируем в треугольные конверты.
Обжарить конверты на сковороде с двух сторон.
Готовые блины можно подавать со сметанным соусом.
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