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Изумительный рецепт блинчиков "бендерики с мясом"

18 марта 2024 15:04
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить бендерики с мясом, быстро и без мороки — фото и видео рецепт
Блины с мясом. Фото: elika.ua
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это рецепт блинов с мясом, которые называются бендерики. Они чем-то напоминают беляши, но получаются не такими жирными. Обязательно попробуйте приготовить. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • чашка объемом 200 мл;
  • яйца крупные 2 шт;
  • соль 0,5 ч.л;
  • сахар 1 ст.л;
  • мука 1 чашка (130 г);
  • молоко 2 чашки (400 мл);
  • растительное масло 2 ст.л;
  • лук большой 1 шт;
  • фарш 500 г;
  • соль, черный молотый перец. 

Способ приготовления 

Берем два крупных яйца, добавляем половину чайной ложки соли и столовую ложку сахара 

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Чашки с мукой и молоком. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Берем три чашки, одну с мукой и две с молоком. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

К яйцам добавляем одну чашку молока и перемешиваем. Затем добавляем одну чашку муки и тщательно перемешиваем. Потом добавляем еще один стакан муки и две столовые ложки растительного масла. 

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Нарезаный лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер нужно нарезать лук и добавить его к фаршу. Посолить, поперчить и тщательно перемешать. 

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Приготовление блинов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь готовим на сковороде блины. Жарим с двух сторон. 

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Мясная начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В блины накладываем начинку из фарша и формируем в треугольные конверты. 

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Приготовление блинов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить конверты на сковороде с двух сторон. 

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Блины на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовые блины можно подавать со сметанным соусом. 

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Блины с мясом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про идеальные блины на завтрак от шеф-повара Евгения Клопотенко. 

Также мы рассказывали про рецепт блинов на молоке с сыром и укропом на завтрак. 

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