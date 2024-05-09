Йогуртовий торт з лимоном та маком — мусовий десерт в домашніх умовах.

Мусовий торт. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Рецепт смачного мусового торта. Він виходить ніжний та просочений. Готується дуже легко і не потребує кондитерських вмінь.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

200 г яєць (4 шт.);

150 г цукру (6 ст. л. з гіркою);

200 г білого густого йогурту;

150 г борошна (5 ст. л. з гіркою);

8 г розпушувача (2 ч.л.);

5 г харчової соди (1 ч.л.);

цедра одного лимону;

200 г макової начинки або 100 г маку.

Лимонно-йогуртовий мус:

100 мл лимонного фрешу;

50 мл води;

цедра двох лимонів;

150 г цукру (6 ст. л. з гіркою);

150 г яєць (3 шт.);

15 г желатину (3 ч.л.);

70 мл води (до желатину);

50 г вершкового масла (жирністю 82%);

100 г згущеного молока;

350 г білого густого йогурту (жирністю 3%);

200 мл вершків (жирністю 30-35%).

Спосіб приготування

Змішуємо борошно, розпушувач та харчову соду. У великій мисці змішуємо яйця, цукор, цедру лимонну. Перемішуємо вінчиком.

Яйця та лимонна цедра. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо макову начинку та активно перемішуємо вінчиком. Можна використовувати готову макову начинку.

Яєчна суміш та макова начинка. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Якщо ви хочете її замінити на мак, потрібно мак промити, варити 30 хвилин, воду злити, мак просушити і додати до яєчної маси. Будьте уважні, готова макова начинка має у складі цукор, тому, якщо ви використовуєте мак, то додайте до нього ще 50 г цукру.

Приготування тіста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо білий густий йогурт жирністю 3% та перемішуємо. Додаємо борошно з розпушувачем та харчовою содою. Ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок. Тісто готове. Використовуємо металеве кільце діаметром 22 см, висотою 6 см. Дно форми робимо за допомогою фольги. Виливаємо тісто у форму. Відправляємо бісквіт випікатися в розігріту духовку до 165 ºС з конвекцією на 30-35 хвилин. Готовність будемо перевіряти деревʼяною шпажкою або зубочисткою.

Приготування тіста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Дістаємо бісквіт та лишаємо до охолодження. Знімаємо фольгу. Вставляємо ніж між бісквітом і формою, прокручуємо та прибираємо форму. Беремо ніж-пилку та зрізаємо верхню засмаглу частину. Ставимо презентаційну тарілку з формою в якій ми випікали бісквіт, вкладаємо у форму ацетатну плівку та кладемо на дно бісквіт.

Курячі яйця. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуємо лимонно-йогуртовий мус. Підготуємо желатин, заливаємо його прохолодною водою, перемішуємо та лишаємо при кімнатній температурі на 10-15 хвилин.

Приготування мусу. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

В сотейник виливаємо фреш та воду. Додаємо цедру лимону, яйця та цукор. Все ретельно перемішуємо. Ставимо сотейник на плиту, постійно перемішуючи доводимо до кипіння, маса має прокипіти 10-15 секунд.

Приготування мусу. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Знімаємо з плити та переливаємо основу за допомогою сита в миску. Додаємо желатинову масу та перемішуємо. Додаємо вершкове масло та знову перемішуємо. Додаємо згущене молоко та перемішуємо.

Приготування торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо білий густий йогурт. Перемішуємо. Додаємо збиті вершки та перемішуємо. Наш ідеальний лимонно-йогуртовий мус готовий. Виливаємо мус на бісквіт та ставимо торт в холодильник на 4-5 годин для стабілізації мусу. Дістаємо торт з холодильника, знімаємо форму та прибираємо ацетатну плівку.

Готовий торт. Приготування торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Збиваємо вершки та додаємо мак. Перекладаємо в кондитерський мішок з насадкою "закрита зірка" діаметром 8 мм. Декоруємо торт. Викладаємо цукати на збиті вершки.

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