Йогуртовий торт з лимоном та маком — мусовий десерт в домашніх умовах.

Дивовижний рецепт смачного мусового торта — покроковий опис із фото та відео
Рецепт смачного мусового торта. Він виходить ніжний та просочений. Готується дуже легко і не потребує кондитерських вмінь.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 200 г яєць (4 шт.);
- 150 г цукру (6 ст. л. з гіркою);
- 200 г білого густого йогурту;
- 150 г борошна (5 ст. л. з гіркою);
- 8 г розпушувача (2 ч.л.);
- 5 г харчової соди (1 ч.л.);
- цедра одного лимону;
- 200 г макової начинки або 100 г маку.
Лимонно-йогуртовий мус:
- 100 мл лимонного фрешу;
- 50 мл води;
- цедра двох лимонів;
- 150 г цукру (6 ст. л. з гіркою);
- 150 г яєць (3 шт.);
- 15 г желатину (3 ч.л.);
- 70 мл води (до желатину);
- 50 г вершкового масла (жирністю 82%);
- 100 г згущеного молока;
- 350 г білого густого йогурту (жирністю 3%);
- 200 мл вершків (жирністю 30-35%).
Спосіб приготування
Змішуємо борошно, розпушувач та харчову соду. У великій мисці змішуємо яйця, цукор, цедру лимонну. Перемішуємо вінчиком.
Додаємо макову начинку та активно перемішуємо вінчиком. Можна використовувати готову макову начинку.
Якщо ви хочете її замінити на мак, потрібно мак промити, варити 30 хвилин, воду злити, мак просушити і додати до яєчної маси. Будьте уважні, готова макова начинка має у складі цукор, тому, якщо ви використовуєте мак, то додайте до нього ще 50 г цукру.
Додаємо білий густий йогурт жирністю 3% та перемішуємо. Додаємо борошно з розпушувачем та харчовою содою. Ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок. Тісто готове. Використовуємо металеве кільце діаметром 22 см, висотою 6 см. Дно форми робимо за допомогою фольги. Виливаємо тісто у форму. Відправляємо бісквіт випікатися в розігріту духовку до 165 ºС з конвекцією на 30-35 хвилин. Готовність будемо перевіряти деревʼяною шпажкою або зубочисткою.
Дістаємо бісквіт та лишаємо до охолодження. Знімаємо фольгу. Вставляємо ніж між бісквітом і формою, прокручуємо та прибираємо форму. Беремо ніж-пилку та зрізаємо верхню засмаглу частину. Ставимо презентаційну тарілку з формою в якій ми випікали бісквіт, вкладаємо у форму ацетатну плівку та кладемо на дно бісквіт.
Приготуємо лимонно-йогуртовий мус. Підготуємо желатин, заливаємо його прохолодною водою, перемішуємо та лишаємо при кімнатній температурі на 10-15 хвилин.
В сотейник виливаємо фреш та воду. Додаємо цедру лимону, яйця та цукор. Все ретельно перемішуємо. Ставимо сотейник на плиту, постійно перемішуючи доводимо до кипіння, маса має прокипіти 10-15 секунд.
Знімаємо з плити та переливаємо основу за допомогою сита в миску. Додаємо желатинову масу та перемішуємо. Додаємо вершкове масло та знову перемішуємо. Додаємо згущене молоко та перемішуємо.
Додаємо білий густий йогурт. Перемішуємо. Додаємо збиті вершки та перемішуємо. Наш ідеальний лимонно-йогуртовий мус готовий. Виливаємо мус на бісквіт та ставимо торт в холодильник на 4-5 годин для стабілізації мусу. Дістаємо торт з холодильника, знімаємо форму та прибираємо ацетатну плівку.
Збиваємо вершки та додаємо мак. Перекладаємо в кондитерський мішок з насадкою "закрита зірка" діаметром 8 мм. Декоруємо торт. Викладаємо цукати на збиті вершки.
Раніше ми писали про рецепт смачного пирога Фитір по-єгипетськи із заварним кремом.
Ще ми розповідали про рецепт ароматного пирога з ягодами та спосіб приготування угорської королівської ватрушки.
Також ми писали про рецепт італійського пирога "12 ложок" — пухкий та ніжний.
Читайте Новини.LIVE!